Estados Unidos

Estados Unidos continuará investigando las redes vinculadas al régimen cubano tras el arresto de la hermana del jefe de GAESA

El ICE llevó adelante la detención de Adys Lastres Morera el jueves, en paralelo a la presión de Washington contra las autoridades del régimen de La Habana y el conglomerado militar

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El director ejecutivo adjunto interino de Investigaciones de Seguridad Nacional, John Condon (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
El director ejecutivo adjunto interino de Investigaciones de Seguridad Nacional, John Condon (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

La administración de Estados Unidos advirtió que continuará investigando a quienes mantengan vínculos con el régimen cubano tras el arresto en Miami de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla hasta el 70% de la economía de Cuba.

La detención se realizó el jueves 21 de mayo, un día después de que el Departamento de Estado la declarara deportable conforme a la Sección 237 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por considerarla una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense.

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John Condon, director ejecutivo asociado interino de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), justificó la detención y señaló: “GAESA, controlada por el ejército cubano y núcleo del sistema comunista cleptocrático de ese país, controla hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos”.

El directivo advirtió que permitir la permanencia de Lastres Morera en Estados Unidos habría enviado un mensaje equivocado: “Las redes vinculadas al régimen cubano podrían seguir accediendo a las instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos, lo cual no es el caso”.

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HSI continuará investigando a quienes tengan vínculos con los adversarios de nuestra nación y tomará las medidas necesarias para neutralizar las amenazas contra nuestra patria”, indicó el funcionario.

El ICE capturó a Adys Lastres Morera en Estados Unidos (@HSI_HQ)
El ICE capturó a Adys Lastres Morera en Estados Unidos (@HSI_HQ)

Adys Lastres Morera ingresó a Estados Unidos el 13 de enero de 2023, reclamada por su hijo Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense. Desde su llegada, figuraba como gerente o agente registrado en empresas inmobiliarias en Florida, entre ellas REMAS Investments LLC y Santa Elena Investments LLC, con sede en Boca Ratón.

Las autoridades no encontraron registros de que haya solicitado la ciudadanía o el pasaporte estadounidense.

Su hermana, Ania Guillermina Lastres Morera, preside GAESA, organización que, según las autoridades, gestiona activos ilícitos a nivel internacional y cuyos ingresos superan en más del triple el presupuesto del gobierno cubano. La administración Trump-Rubio enmarca el arresto en una ofensiva coordinada contra el régimen cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio, había anunciado el 7 de mayo nuevas sanciones contra GAESA, incluida Ania Guillermina Lastres, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Trump el 1 de mayo, que extiende el régimen de sanciones y alcanza incluso a familiares adultos de personas ya designadas.

Estados Unidos fijó el 5 de junio como fecha límite para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias. El arresto de Lastres Morera se realizó un día después de que el Departamento de Justicia desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro y cinco ex funcionarios cubanos por el derribo de dos avionetas de Brothers to the Rescue en 1996, incidente en el que murieron cuatro cubanoestadounidenses.

Un avión de Hermanos al Rescate vuela sobre la flotilla del Movimiento Democracia en el límite de 12 millas al norte de La Habana, Cuba, el 10 de julio de 1999 (AP/Alan Diaz, Archivo)
Un avión de Hermanos al Rescate vuela sobre la flotilla del Movimiento Democracia en el límite de 12 millas al norte de La Habana, Cuba, el 10 de julio de 1999 (AP/Alan Diaz, Archivo)

Junto a Castro, Estados Unidos imputó a cinco militares de la Fuerza Aérea cubana cuyos expedientes figuran en el proyecto represorescubanos.com, una base de datos sobre tiranos de la dictadura dirigida por Rolando Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), quien facilitó esa información a Infobae.

Adys Lastres Morera permanece bajo custodia del ICE en espera de los trámites de deportación, mientras la administración Trump-Rubio sostiene su estrategia de presión máxima contra el régimen de La Habana.

El anuncio de la detención también fue informado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que Lastres Morera estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa (Stefano Rellandini/AP/Archivo)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa (Stefano Rellandini/AP/Archivo)

“Me complace anunciar que hoy fue arrestada y ahora está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. No habrá ningún lugar en esta Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente", agregó vía X el jefe de la diplomacia de EEUU.

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