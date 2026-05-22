Los republicanos bloquearon la votación de una resolución que obligaba a Trump a finalizar la guerra contra Irán

El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson (republicano por Luisiana), habla durante una conferencia de prensa tras una reunión a puerta cerrada de la Conferencia Republicana de la Cámara, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

Los republicanos tuvieron dificultades el jueves para conseguir los votos necesarios para rechazar la legislación que obligaría al presidente Donald Trump a retirarse de la guerra con Irán, lo que retrasó las votaciones previstas hasta junio.

La Cámara de Representantes había programado una votación sobre una resolución sobre poderes de guerra, presentada por los demócratas, que limitaría la campaña militar de Trump. Pero al quedar claro que los republicanos no tendrían los votos suficientes para rechazar el proyecto de ley, los líderes republicanos se negaron a someterlo a votación. Esta fue la señal más reciente del menguante apoyo en el Congreso a una guerra que Trump inició hace más de dos meses sin la aprobación del Congreso.

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“Teníamos los votos, sin duda, y ellos lo sabían; como resultado, están jugando a la política”, declaró el representante demócrata Gregory Meeks, promotor del proyecto de ley.

Los republicanos en el Senado también están trabajando para asegurar los votos necesarios para rechazar otra resolución sobre poderes de guerra que llegó a votación final a principios de esta semana, cuando cuatro senadores republicanos la apoyaron y otros tres estuvieron ausentes.

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Las acciones de los líderes del Congreso demostraron que los republicanos tienen dificultades para mantener el respaldo político a la gestión de Trump en la guerra. Los republicanos de base están cada vez más dispuestos a desafiar al presidente en este conflicto.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, declaró a la prensa que la votación se retrasó para dar la oportunidad de votar a los legisladores ausentes. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, no respondió a las preguntas de los periodistas al salir del hemiciclo.

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La frustración con la guerra contra Irán crece en el Capitolio.

En el Capitolio, la paciencia con la guerra se ha agotado, ya que el estancamiento en el estrecho de Ormuz interrumpe el transporte marítimo mundial y eleva los precios de la gasolina en Estados Unidos. Otra resolución de la Cámara sobre poderes de guerra estuvo a punto de aprobarse la semana pasada, pero fracasó por un empate, con tres republicanos votando a favor.

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Meeks, el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, afirmó tener los votos asegurados esta vez. “La gente está empezando a escuchar por fin al pueblo estadounidense que no apoya la guerra en Irán, y creo que cada vez hay más republicanos que comprenden lo devastadora que ha sido la guerra para nuestro país”, declaró el representante demócrata Adam Smith, del estado de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El único demócrata que votó en contra de la resolución sobre los poderes de guerra la semana pasada, el representante Jared Golden, de Maine, ha afirmado que votará a favor de la legislación la próxima vez.

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En una declaración conjunta, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y otros líderes del grupo parlamentario afirmaron que los republicanos actuaron con “cobardía” al retirar la votación.

“Incluso mientras nos preparamos para honrar a los héroes caídos de nuestra nación en el Día de los Caídos, los republicanos de la Cámara de Representantes se niegan a presentarse y rendir cuentas ante los valientes militares que han sido puestos en peligro de forma imprudente”, añadieron.

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Los republicanos han apoyado en general los esfuerzos de Trump para destruir las capacidades nucleares de Irán, pero algunos afirman ahora que el plazo legal del presidente para declarar la guerra sin la aprobación del Congreso ha expirado. Según la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, los presidentes tienen 60 días para iniciar un conflicto militar antes de que el Congreso deba declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza militar.

“Ya pasaron los 60 días, así que debe someterse a votación. Estamos cumpliendo la ley”, dijo el representante Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania, añadiendo que planea votar a favor de la resolución sobre poderes de guerra.

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La disputa sobre los poderes de guerra

La Casa Blanca argumenta que los requisitos de la Resolución sobre Poderes de Guerra ya no se aplican debido al alto el fuego con Irán. Al mismo tiempo, Trump afirmó que estuvo a solo una hora de ordenar otro ataque contra Irán a principios de esta semana, pero se abstuvo porque los aliados del Golfo dijeron que estaban en negociaciones para poner fin a la guerra.

Aun así, Trump declaró en redes sociales que los líderes militares deberían “estar preparados para lanzar un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”. Trump ha fijado repetidamente plazos para Teherán y luego se ha retractado.

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El senador Thom Tillis, republicano que hasta ahora ha votado en contra de las resoluciones sobre poderes de guerra, expresó su frustración con la postura del gobierno de Trump, especialmente la del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Con el statu quo actual, Pete Hegseth demuestra su incompetencia”, declaró Tillis a la prensa, añadiendo que estaría dispuesto a votar a favor de una autorización para el uso de la fuerza militar.

A principios de esta semana, senadores demócratas se manifestaron frente al Capitolio el miércoles junto a VoteVets, un grupo de defensa de veteranos de tendencia izquierdista. Colocaron carteles en el césped del Capitolio señalando que el precio promedio nacional de la gasolina había subido a 4,53 dólares.

La senadora Tammy Duckworth, demócrata de Illinois que sirvió en la guerra de Irak con la Guardia Nacional Aérea, argumentó que la guerra contra Irán ha representado un error estratégico para Trump.

“Trump inició una guerra y ha empeorado las cosas”, dijo Duckworth, señalando al nuevo liderazgo de Irán y la disposición del país a estrangular el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz.

Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán. REUTERS/Stringer

Los líderes republicanos elogiaron a Trump por tomar lo que calificaron como una acción audaz para confrontar directamente a Irán, una nación que ha sido adversaria de Estados Unidos durante décadas.

“Soy estadounidense. No creo en recibir un golpe, salir ileso y fingir que no pasó nada”, dijo el representante Brian Mast, presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Para el Congreso, el creciente impulso para aprobar una resolución sobre poderes de guerra podría eventualmente conducir a un enfrentamiento legal sobre quién tiene la autoridad final sobre los conflictos militares.

La legislación que se encuentra ante la Cámara es una resolución concurrente que, según los legisladores, entraría en vigor sin la firma de Trump si se aprueba en ambas cámaras del Congreso.

Pero Trump también ha argumentado que la ley de 1973, aprobada por el Congreso durante la época de la Guerra de Vietnam en un intento por recuperar su poder sobre los conflictos extranjeros, es inconstitucional.

(Con información de AP)