Un vuelo de United Airlines realizó un aterrizaje de emergencia en Washington D.C luego de que un pasajero intentara abrir la puerta a 11 mil metros de altura

El vuelo United Airlines 1551 aterrizó de emergencia en Washington D.C. tras un intento de apertura de puerta a 11.000 metros de altura (REUTERS)

Un vuelo de United Airlines con origen en Newark se vio envuelto en una situación inesperada la noche del jueves, cuando fue necesario realizar un aterrizaje de emergencia en Washington D.C.. El motivo: un pasajero conflictivo intentó abrir una de las puertas del avión cuando la aeronave volaba a una altitud de 11.000 metros. El incidente, que generó alarma entre los ocupantes y requirió la intervención de las autoridades, terminó sin heridos, pero obligó a cancelar el trayecto original hacia Ciudad de Guatemala.

La secuencia de los hechos comenzó cuando el vuelo 1551 de United Airlines, operado por un Boeing 737 Max 8, cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y Ciudad de Guatemala. En pleno trayecto, uno de los pasajeros protagonizó un acto de alto riesgo: intentó abrir una puerta mientras el avión se encontraba unos 11.000 metros de altitud. Esta acción puso en alerta tanto a la tripulación como al resto de los pasajeros, quienes advirtieron la gravedad de la situación. El piloto, al detectar el peligro, tomó la decisión de solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Washington D.C. El avión, que transportaba a 145 pasajeros y seis tripulantes, logró descender y aterrizar sin incidentes mayores a las 20:38, según los datos oficiales.

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Detalles técnicos del vuelo y la ruta afectada

El pasajero conflictivo intentó abrir la puerta del Boeing 737 Max 8 generando alarma y alterando la seguridad del vuelo (REUTERS/Eduardo Munoz)

El vuelo United 1551, operado por un Boeing 737 Max 8, había despegado del Aeropuerto Internacional Newark Liberty con destino a Ciudad de Guatemala. A bordo viajaban 145 pasajeros y seis miembros de la tripulación. La aeronave se encontraba a 10.973 metros de altura cuando se produjo el incidente, lo que equivale a aproximadamente 11.000 metros sobre el nivel del mar. En estas condiciones, la apertura de una puerta es prácticamente imposible debido a la presión en cabina, pero el solo intento genera una situación de alarma que puede alterar la seguridad del vuelo.

El cambio de ruta fue inmediato. Ante el riesgo que representaba el comportamiento del pasajero, el piloto comunicó la situación al control de tráfico aéreo y solicitó permiso para aterrizar en el aeropuerto más cercano apto para recibir la aeronave. La maniobra de descenso y aproximación se realizó sin problemas reportados, y el Boeing aterrizó en el aeropuerto de Washington D.C. a las 20:38, interrumpiendo así el itinerario original hacia Guatemala.

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En el contexto de aviación comercial, los procedimientos ante pasajeros conflictivos están bien establecidos. El comandante de la aeronave tiene la autoridad para decidir desvíos o aterrizajes de emergencia si la seguridad de los pasajeros y la tripulación está en riesgo. En este caso, la tripulación actuó conforme a los protocolos, priorizando la integridad de todos los ocupantes.

Intervención y medidas tomadas tras el aterrizaje de emergencia

El piloto desvió la aeronave y logró un aterrizaje seguro en Washington D.C. a las 20:38, sin reportarse heridos entre los 145 pasajeros y la tripulación (REUTERS/Eduardo Munoz)

Al aterrizar en Washington D.C., el vuelo fue recibido por las fuerzas del orden, quienes intervinieron para controlar la situación y proceder con la investigación correspondiente. United Airlines emitió una declaración a CBS News en la que confirmó los hechos y detalló los pasos seguidos: “El vuelo fue recibido por las fuerzas del orden para intervenir ante un pasajero conflictivo. El vuelo fue cancelado y se programó uno de reemplazo para el viernes por la mañana. Además, se ofreció alojamiento a los pasajeros”.

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El FBI también se hizo presente en el aeropuerto de Dulles, respondiendo al incidente. Sin embargo, la agencia federal no proporcionó información adicional sobre las acciones tomadas ni sobre el destino final del pasajero que protagonizó el episodio.

Como parte de las medidas adoptadas, United Airlines canceló el vuelo 1551 y organizó un vuelo de reemplazo para el día siguiente, a fin de garantizar que los pasajeros pudieran llegar a su destino. Además, la aerolínea ofreció alojamiento a quienes se vieron afectados por la interrupción del viaje. Estas acciones buscan mitigar el impacto del incidente y atender tanto las necesidades logísticas como emocionales de los viajeros.

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Conversación entre el piloto y la torre de control sobre el incidente

La comunicación entre la tripulación del vuelo 1551 y los controladores de tráfico aéreo refleja el nivel de alerta y la coordinación requerida en situaciones de emergencia. Durante el vuelo, la torre de control consultó al piloto sobre los detalles del incidente con el pasajero conflictivo:

Torre: “En el vuelo United 1551, me preguntan qué puerta intentó abrir el pasajero.”

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Piloto: “Puerta 2L a 10.973 metros y entonces [el pasajero] agredió a otro pasajero.”

Torre: “United 1551, ¿hay algún herido del que debamos estar al tanto?”

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Piloto: “Que sepamos, no.”

Este intercambio evidencia la preocupación inmediata por la seguridad de todos a bordo y la necesidad de información precisa para organizar la respuesta en tierra. La capacidad de la tripulación para mantener la calma y proporcionar datos concretos fue esencial para que las autoridades pudieran actuar con rapidez y eficiencia.

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