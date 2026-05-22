La Marina de Estados Unidos dijo que la venta de armas a Taiwán está demorada por la guerra en Medio Oriente

Hung Cao (REUTERS/Mike Segar/Archivo)

El secretario interino de la Marina de Estados Unidos anunció que las ventas de armas a Taiwán se encuentran en “pausa”, con el objetivo de garantizar suficiente munición para el ejército estadounidense en el contexto de la guerra en Irán.

Aunque Washington reconoce únicamente a Pekín, su legislación lo obliga a suministrar armamento a la isla de gobierno autónomo. China mantiene la postura de que podría recurrir a la fuerza para tomar el control de Taiwán.

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Actualmente, la compra de un paquete de armas estadounidenses por 14.000 millones de dólares por parte de Taiwán está paralizada.

El futuro de la isla fue uno de los temas principales durante la visita del presidente Donald Trump a Pekín. En ese encuentro, el presidente chino Xi Jinping advirtió que una mala gestión de la cuestión de Taiwán podría llevar a ambas potencias a un “conflicto”.

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“En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de que contamos con las municiones que necesitamos para (la operación) Furia Épica”, afirmó el secretario en funciones de la Marina, Hung Cao, ante el Congreso.

El presidente de EEUU, Donald Trump; junto a su par chino, Xi Jinping (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)

Cao agregó: “Nos estamos asegurando de tenerlo todo; más adelante las ventas militares al extranjero continuarán cuando la administración lo considere necesario”.

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Ni el Departamento de Estado ni el Pentágono respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Cao.

La portavoz de la Oficina Presidencial de Taiwán, Karen Kuo, declaró que “no hay información que indique que Estados Unidos tenga la intención de hacer ajustes a esta venta de armas”.

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El presidente Donald Trump no se ha comprometido a seguir adelante con la venta del paquete de 14.000 millones de dólares, lo que ha generado preocupación respecto a su apoyo a Taiwán.

Previo a su visita a China, Trump manifestó que trataría con Xi Jinping la venta de armas a la isla, lo que implica un cambio respecto a la política previa de Washington de no consultar a Pekín sobre el asunto.

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Posteriormente, Trump señaló que no había asumido ningún compromiso con Xi sobre Taiwán y que tomaría una decisión sobre la venta de armas “en un período de tiempo relativamente corto”.

Un portavoz de la cancillería china reiteró la “oposición decidida (de Pekín) a la venta de armas de Estados Unidos en favor de la región china de Taiwán es sólida, clara y firme”.

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