Mundo

La Marina de Estados Unidos dijo que la venta de armas a Taiwán está demorada por la guerra en Medio Oriente

“En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de que contamos con las municiones que necesitamos para la operación Furia Épica”, afirmó el secretario en funciones, Hung Cao, ante el Congreso

Guardar
Google icon
Hung Cao (REUTERS/Mike Segar/Archivo)
Hung Cao (REUTERS/Mike Segar/Archivo)

El secretario interino de la Marina de Estados Unidos anunció que las ventas de armas a Taiwán se encuentran en “pausa”, con el objetivo de garantizar suficiente munición para el ejército estadounidense en el contexto de la guerra en Irán.

Aunque Washington reconoce únicamente a Pekín, su legislación lo obliga a suministrar armamento a la isla de gobierno autónomo. China mantiene la postura de que podría recurrir a la fuerza para tomar el control de Taiwán.

PUBLICIDAD

Actualmente, la compra de un paquete de armas estadounidenses por 14.000 millones de dólares por parte de Taiwán está paralizada.

El futuro de la isla fue uno de los temas principales durante la visita del presidente Donald Trump a Pekín. En ese encuentro, el presidente chino Xi Jinping advirtió que una mala gestión de la cuestión de Taiwán podría llevar a ambas potencias a un “conflicto”.

PUBLICIDAD

“En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de que contamos con las municiones que necesitamos para (la operación) Furia Épica”, afirmó el secretario en funciones de la Marina, Hung Cao, ante el Congreso.

El presidente de EEUU, Donald Trump; junto a su par chino, Xi Jinping (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)
El presidente de EEUU, Donald Trump; junto a su par chino, Xi Jinping (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)

Cao agregó: “Nos estamos asegurando de tenerlo todo; más adelante las ventas militares al extranjero continuarán cuando la administración lo considere necesario”.

Ni el Departamento de Estado ni el Pentágono respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Cao.

La portavoz de la Oficina Presidencial de Taiwán, Karen Kuo, declaró que “no hay información que indique que Estados Unidos tenga la intención de hacer ajustes a esta venta de armas”.

El presidente Donald Trump no se ha comprometido a seguir adelante con la venta del paquete de 14.000 millones de dólares, lo que ha generado preocupación respecto a su apoyo a Taiwán.

Previo a su visita a China, Trump manifestó que trataría con Xi Jinping la venta de armas a la isla, lo que implica un cambio respecto a la política previa de Washington de no consultar a Pekín sobre el asunto.

Posteriormente, Trump señaló que no había asumido ningún compromiso con Xi sobre Taiwán y que tomaría una decisión sobre la venta de armas “en un período de tiempo relativamente corto”.

Un portavoz de la cancillería china reiteró la “oposición decidida (de Pekín) a la venta de armas de Estados Unidos en favor de la región china de Taiwán es sólida, clara y firme”.

Temas Relacionados

Estados UnidosTaiwánguerra en Medio OrienteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio afirmó que los movimientos de tropas de Estados Unidos no son una medida punitiva para Europa

Al llegar a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, el secretario de Estado indicó que la medida responde a los “compromisos globales” de su país

Marco Rubio afirmó que los movimientos de tropas de Estados Unidos no son una medida punitiva para Europa

Una mochila bomba, un concierto de Ariana Grande y 22 muertos: el atentado en Manchester que unió al mundo

La víctima más joven tenía 8 años. Menos de dos semanas después, la cantante encabezó un evento benéfico en Old Trafford. Un juicio posterior reveló fallos que habrían podido evitar la tragedia, según el juez John Saunders

Una mochila bomba, un concierto de Ariana Grande y 22 muertos: el atentado en Manchester que unió al mundo

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Antes de partir hacia Helsingborg, el canciller estadounidense dejó en claro el malestar de Washington con varios miembros de la Alianza por su postura frente al conflicto en Medio Oriente. “El presidente no les está pidiendo que envíen sus aviones de combate. Pero se niegan a hacer cualquier cosa. Estamos muy molestos por eso”, afirmó

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Ucrania instó a sus aliados de la OTAN a contribuir en la defensa del país ante las amenazas de Rusia y Bielorrusia

El titular de la Alianza Atlántica promovió una iniciativa para que los estados miembro destinen a Kiev el 0,25% de su PIB anual y advirtió un aumento de las amenazas de Rusia contra Europa desde Bielorrusia

Ucrania instó a sus aliados de la OTAN a contribuir en la defensa del país ante las amenazas de Rusia y Bielorrusia

La AIE advirtió que el mercado del petróleo podría entrar en una “zona roja” por la guerra en Medio Oriente

Fatih Birol aseguró que el organismo autónomo está “lista para actuar” y liberar más reservas “si los países lo deciden”. En marzo, los 32 países miembros entregaron de forma coordinada 426 millones de barriles

La AIE advirtió que el mercado del petróleo podría entrar en una “zona roja” por la guerra en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno lo confirma: el jamón y otros embutidos cambian su calidad alimentaria y su etiquetado en 2026

El Gobierno lo confirma: el jamón y otros embutidos cambian su calidad alimentaria y su etiquetado en 2026

Corrientes: una adolescente de 16 años murió tras chocar en una moto el día de su cumpleaños

Saúl Monreal seguirá en Morena pese a quedar fuera de la contienda por Zacatecas en 2027

El Gobierno ha recibido 549.595 solicitudes para la regularización de migrantes: se han admitido a trámite más de 91.000

Frío en el AMBA: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

INFOBAE AMÉRICA

Mick Jagger, músico inglés: “Empezás tocando rock and roll para poder tener sexo y tomar drogas, y terminás tomando drogas para poder tocar rock and roll y tener sexo”

Mick Jagger, músico inglés: “Empezás tocando rock and roll para poder tener sexo y tomar drogas, y terminás tomando drogas para poder tocar rock and roll y tener sexo”

Marco Rubio afirmó que los movimientos de tropas de Estados Unidos no son una medida punitiva para Europa

Cuatro muertes por falta de atención médica debido a los bloqueos y las violentas protestas contra el Gobierno en Bolivia

Una mochila bomba, un concierto de Ariana Grande y 22 muertos: el atentado en Manchester que unió al mundo

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

ENTRETENIMIENTO

“Tengo mucha rabia dentro”: Bob Odenkirk habló sobre Saul Goodman y el infarto que cambió su vida

“Tengo mucha rabia dentro”: Bob Odenkirk habló sobre Saul Goodman y el infarto que cambió su vida

Las lágrimas de Rami Malek y la poderosa reacción del público en el estreno de “The Man I Love”

“Zambrano” expande el universo de “El encargado” con una comedia negra que apuesta fuerte por las zonas grises del poder judicial

‘Mobland’ pierde a Tom Hardy para su tercera temporada: el actor, despedido por chocar con los productores de la serie

“Nunca soñé con ser superhéroe”: la historia detrás de cómo Ebon Moss-Bachrach llegó a Los 4 Fantásticos