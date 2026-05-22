Estados Unidos

Kevin Warsh asumirá como presidente de la Reserva Federal tras la confirmación del Senado y promete reformar el banco central

El economista, candidato para la presidencia del banco central estadounidense del presidente Donald Trump, prestará juramento este viernes en la Casa Blanca

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Kevin Warsh, quien pronto jurará el cargo como presidente de la Reserva Federal, testifica ante el Comité Bancario del Senado en una audiencia de confirmación en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 21 de abril de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
Kevin Warsh, quien pronto jurará el cargo como presidente de la Reserva Federal, testifica ante el Comité Bancario del Senado en una audiencia de confirmación en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 21 de abril de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Kevin Warsh, financiero y ex Miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos, asumirá este viernes como presidente del banco central estadounidense tras ser confirmado por el Senado para un mandato de cuatro años.

Warsh, de 56 años y oriundo de Albany, Nueva York, regresa a la Reserva Federal con una agenda de reformas. Durante su audiencia de confirmación, prometió preservar la independencia del organismo con sede en Washington.

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“Me siento honrado de que el presidente (Donald Trump) me haya nominado para el cargo y seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal”, afirmó.

Trump criticó con frecuencia al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por la falta de recortes en las tasas de interés. Su administración abrió una investigación penal contra el saliente presidente de la Reserva Federal y aún intenta destituir a la Miembro de la Junta, Lisa Cook. Trump solicitó tipos de interés más bajos para estimular la economía estadounidense.

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Warsh, casado con Jane Lauder, nieta de la empresaria Estée Lauder, inició su carrera en Morgan Stanley y fue asesor de política económica durante la presidencia de George W. Bush antes de integrar la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Durante la crisis financiera mundial, Warsh fue considerado un “halcón”, partidario de políticas restrictivas para controlar la inflación. Abandonó la Fed en 2011 por diferencias políticas sobre la gestión de la crisis.

En los últimos años, Warsh modificó su postura y se alineó con la demanda de Trump de reducir los tipos de interés, pese a una inflación persistentemente alta tras la pandemia por coronavirus. El economista atribuyó la situación inflacionaria a “errores de política monetaria” de la Fed en 2021 y 2022 durante el mandato del ex presidente Joe Biden, y propuso un “cambio de régimen” en la formulación de políticas, la reducción del balance del banco central y el uso de los tipos de interés como principal herramienta.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. Jerome Powell, delante del ex presidente Joe Biden (EFE/Jim Lo Scalzo)
El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. Jerome Powell, delante del ex presidente Joe Biden (EFE/Jim Lo Scalzo)

Warsh también manifestó que la Reserva Federal debe limitar su papel en la economía y la sociedad, en línea con las demandas de la administración Trump. Analistas como David Wessel, de la Brookings Institution, señaló en diálogo con AFP que Warsh tendrá que trabajar en consenso con otros responsables de política monetaria. Kathryn Judge, profesora de derecho en la Universidad de Columbia, consideró que las divisiones existentes en la Fed supondrán un “desafío significativo” para el nuevo presidente.

El economista con experiencia en el sector privado, respaldado por la mayoría republicana y el voto excepcional del demócrata John Fetterman, asumirá la conducción del principal organismo económico del país con 54 votos a favor y 45 en contra, en una de las sesiones más polarizadas del Senado de EEUU.

Donald Trump declaró meses atrás su deseo de contar con “la tasa de interés más baja del mundo” y advirtió que se sentiría decepcionado si el nuevo titular de la Reserva Federal no promueve una reducción significativa del costo del dinero en el corto plazo.

Montaje fotográfico de Kevin Warsh sonriendo con micrófono a la izquierda y Donald Trump con semblante serio mirando a la derecha
Kevin Warsh y Donald Trump (Composición fotográfica)

Kevin Warsh, recientemente confirmado para dirigir la Fed, enfrenta presiones tanto del oficialismo como de la oposición. Durante la audiencia de confirmación en el Senado, el republicano John Kennedy preguntó si Warsh sería “el títere humano del presidente”, una acusación que el candidato rechazó de manera categórica.

Tras la salida de Jerome Powell de la presidencia de la Reserva Federal, luego de ocho años marcados por la volatilidad, la economía de Estados Unidos experimentó una transformación significativa: la inflación registró un fuerte aumento tras la pandemia y se mantuvo por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal durante más de cinco años, lo que generó descontento entre los votantes y complicó el acceso a alquileres, automóviles y alimentos.

En 2023, la tasa de interés clave a corto plazo de la Reserva Federal alcanzó su nivel más alto en dos décadas, a pesar de que el desempleo descendió al nivel más bajo en medio siglo.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se retira tras su última rueda de prensa después de una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de abril de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se retira tras su última rueda de prensa después de una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de abril de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jerome Powell anunció que permanecerá en el consejo directivo de la Reserva Federal hasta asegurarse de que la independencia del organismo se haya restablecido plenamente. Su capacidad para resguardar al banco central de las presiones políticas cotidianas será un aspecto central de su legado.

(Con información de AFP)

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