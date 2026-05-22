Erin Moriarty revela cómo la enfermedad de Graves le afectó durante las grabaciones de ‘The Boys’: “Mi cuerpo me resultaba ajeno”

Erin Moriarty padeció graves síntomas físicos y cognitivos debido al diagnóstico tardío de la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune (Prime Video)

Erin Moriarty reveló que fue hospitalizada tras una “grave crisis de salud mental” desencadenada por el diagnóstico de la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune con el que luchó durante años sin respuestas.

La estrella de The Boys compartió su experiencia en un ensayo personal publicado por la revista Time, en el que describió los síntomas que comenzaron a manifestarse en septiembre de 2023 y que durante meses no encontraron explicación médica.

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“Mi memoria me fallaba. Mi cuerpo me resultaba ajeno. Mi presencia emocional, algo que siempre había protegido y valorado como actriz, se volvía cada vez más difícil de alcanzar”, escribió la actriz, de 31 años, quien interpreta a Starlight en la serie de Prime Video.

Entre los síntomas que describió figuran una fatiga que llegó a ser, según sus palabras, “incapacitante”.

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Durante meses, la actriz de "The Boys" experimentó fatiga extrema, pérdida de memoria y debilidad muscular sin obtener respuestas médicas claras (REUTERS/Monica Almeida)

Moriarty relató que dormía hasta 19 horas seguidas los fines de semana, que sus manos y pies se debilitaban y entumecían hasta el punto de que caminar se volvía peligroso, y que desarrolló palpitaciones cardíacas y dolor urinario persistente.

“El síntoma más aterrador de todos fue el deterioro cognitivo”, escribió. “Mi memoria a corto plazo se deterioró tan gravemente que aprender incluso frases simples se volvió difícil, algo terrorífico cuando estás filmando una serie de televisión”.

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Todo esto ocurrió mientras Erin Moriarty rodaba la temporada final de The Boys. “Estaba atravesando el infierno físico de una enfermedad crónica en un escenario público”, señaló en el ensayo. “Hacerlo en privado ya es emocionalmente dañino, pero que mis síntomas físicos fueran objeto de especulación, trivializados y descartados fue devastador”.

La dificultad para recibir un diagnóstico llevó a Moriarty a atravesar el rodaje de la temporada final de "The Boys" enfrentando problemas de salud crónicos (Jan Thijs/Prime Video vía AP)

En mayo de 2025, cuando el rodaje de la temporada final estaba por concluir, recibió el diagnóstico: enfermedad de Graves. “Descubrí de la manera más dolorosa que a una mujer confundida médicamente rara vez se la considera creíble”, escribió.

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El día del diagnóstico fue, en sus palabras, “el día en que mi vida comenzó de nuevo. No porque lo arreglara todo de inmediato, sino porque finalmente le dio forma al caos. Le dio lenguaje a un sufrimiento que había durado años”.

Sin embargo, meses después de iniciar el tratamiento, el 1 de agosto de 2025, Moriarty fue hospitalizada “tras una grave crisis de salud mental”, según reveló en el mismo ensayo.

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La artista explicó que, al mejorar su salud física, tomó conciencia de “cuán ausente de mí misma había estado durante los dos años anteriores”. “Mi duelo me golpeó tan fuerte que hubo un momento en que no estaba segura de poder cargarlo”, escribió.

Erin Moriarty relató que fue hospitalizada tras una severa crisis de salud mental vinculada a la enfermedad de Graves (Prime Video)

Erin Moriarty reveló su batalla contra una enfermedad autoinmune

Anteriormente, Erin Moriarty utilizó su cuenta de Instagram para detallar su experiencia con la enfermedad de Graves, un trastorno que afecta la glándula tiroides y provoca una sobreproducción de hormona tiroidea.

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La actriz compartió capturas de pantalla de mensajes enviados a sus padres durante los peores momentos de la enfermedad.

En uno de ellos, dirigido a su madre, escribió: “Estoy hablando en serio; realmente necesito alivio. Me siento tan mal y alejada de quien soy, no puedo vivir así para siempre. No es solo fatiga, es un grito de ayuda inexplicable y generalizado”.

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Tras iniciar el tratamiento, escribió a su padre: “Ya siento una diferencia enorme. El pensamiento principal: ‘¿Vaya, así es como se supone que debo sentirme? ¡Me lo he estado perdiendo!’”.

En esa misma línea, señaló en Instagram que la enfermedad autoinmune “se manifiesta de manera diferente en cada persona” e instó a sus seguidores a consultar a un médico ante cualquier síntoma inusual: “Si la tuya se está apagando, aunque sea un poco, ve a que te revisen”.

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Moriarty instó a sus seguidores de Instagram a consultar al médico ante cualquier síntoma inusual de tiroides, subrayando la importancia del diagnóstico precoz (Instagram/@erinelairmoriarty)

La enfermedad de Graves es una de las causas más comunes de hipertiroidismo y afecta con mayor frecuencia a mujeres menores de 40 años, según la Cleveland Clinic. Sin tratamiento, puede derivar en problemas cardíacos y osteoporosis.

Erin Moriarty cerró su ensayo en Time con un llamado a la acción: “Espero que la transparencia sobre mis síntomas pueda ayudar a al menos una persona a detectar su enfermedad antes de lo que yo detecté la mía. El cuerpo habla mucho antes de gritar”.