El Departamento de Policía de Nueva York refuerza medidas contra drones ante grandes eventos

El NYPD y el FBI advierten sobre el uso indebido de drones durante la Copa Mundial de la FIFA y la Copa América 250 en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un verano repleto de grandes eventos en la ciudad de Nueva York ha puesto en alerta a las autoridades. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI han emitido una advertencia contundente: el uso indebido de drones representa una amenaza real durante celebraciones de alto perfil como la Copa Mundial de la FIFA, la Copa América 250 y otras actividades multitudinarias previstas en los próximos meses. La advertencia responde a la preocupación creciente sobre la posibilidad de ataques terroristas aprovechando la masividad y atención internacional de estos acontecimientos.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, anunció que el NYPD cuenta ahora con autorización específica para derribar drones en situaciones de amenaza. Esta medida llega tras meses de gestiones y coordinación con las autoridades federales, en un contexto donde el riesgo de incidentes con drones se ha incrementado de manera significativa. Según Tisch, la obtención de nuevas prerrogativas era urgente ante la proximidad de eventos como la Copa Mundial, la Sail 250, la conmemoración America 250 y los festejos del 4 de julio, todos ellos identificados como posibles blancos para organizaciones hostiles.

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En preparación para este escenario, el Departamento de Policía de Nueva York ha puesto en marcha un programa intensivo de capacitación para sus agentes. Un grupo selecto de oficiales ha recibido formación especializada del FBI sobre técnicas para neutralizar drones, con el objetivo de responder de manera rápida y eficaz ante cualquier intento de ataque. La comisionada Tisch subrayó la importancia de este adiestramiento dentro del marco legal y operativo, destacando que el personal está preparado para colaborar con socios federales bajo las nuevas facultades otorgadas.

El NYPD invierte 6,5 millones de dólares en tecnología avanzada para detectar y neutralizar drones peligrosos en grandes celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por los drones no es solo teórica. En los últimos meses, el NYPD ha invertido 6,5 millones de dólares en la adquisición de tecnología avanzada para la mitigación de ataques con drones. Entre los recursos incorporados al arsenal policial figura un vehículo SUV especialmente adaptado para neutralizar estos dispositivos a distancia, así como otros equipos de última generación diseñados para detectar, interceptar y desactivar aeronaves no tripuladas potencialmente peligrosas. Esta inversión millonaria pone de manifiesto el nivel de prioridad que las autoridades otorgan a la protección de la ciudadanía y visitantes durante los grandes eventos.

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Uno de los factores que más inquietan a los responsables de la seguridad es la militarización de drones comerciales, un fenómeno que se ha observado recientemente en conflictos como el de Ucrania. La comisionada Tisch advirtió que las tácticas empleadas por ejércitos regulares son cada vez más accesibles para grupos o individuos con recursos limitados, ya que los drones de uso civil pueden ser modificados y convertidos en verdaderas armas de guerra. Esta realidad eleva el riesgo de que tecnologías originalmente diseñadas para el entretenimiento, la fotografía o la vigilancia sean empleadas con fines destructivos en contextos urbanos densamente poblados.

La inquietud no es infundada. Autoridades del NYPD y el FBI han señalado que existen antecedentes internacionales donde drones han sido utilizados para perpetrar ataques a infraestructuras y multitudes. La subcomisionada Rebecca Weiner enfatizó que la amenaza no es hipotética, sino un peligro tangible que ya se ha materializado en otros lugares. Las fuerzas de seguridad mantienen el foco en organizaciones como Hamás y Hezbolá, entre otros grupos terroristas, así como en la posibilidad de acciones por parte de Estados hostiles que ven a Estados Unidos como un objetivo a neutralizar. El fiscal estadounidense Jay Clayton fue claro al advertir: “Cuando tus enemigos te dicen algo y actúan, debes saber que lo dicen en serio”.

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La FAA advierte que violar las restricciones de vuelo de drones en eventos puede acarrear multas de hasta 100.000 dólares y penas de cárcel en EE.UU (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta a este panorama se basa en una colaboración estrecha entre el NYPD, el FBI y la Fiscalía. Las estrategias conjuntas incluyen el intercambio de información, la coordinación operativa y el desarrollo de protocolos específicos para la mitigación de amenazas con drones durante eventos multitudinarios. Esta cooperación interinstitucional busca anticipar escenarios críticos y asegurar que las capacidades tecnológicas y humanas de las fuerzas de seguridad evolucionen al mismo ritmo que las amenazas.

En paralelo a las acciones policiales, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha anunciado la creación de zonas libres de drones que estarán en vigor durante los eventos de mayor convocatoria, comenzando por la Copa Mundial de la FIFA. Se trata de perímetros de exclusión aérea en los que está prohibido el vuelo de cualquier tipo de dron, tanto comercial como recreativo. Las autoridades han advertido que todo aquel que infrinja estas restricciones se arriesga a sanciones severas, incluyendo multas de hasta 100.000 dólares y penas de cárcel. La advertencia es clara: volar un dron en zonas restringidas durante los eventos del verano no solo es peligroso, sino que constituye un delito federal.

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El NYPD ha instado a la ciudadanía y, en particular, a los pilotos recreativos de drones a respetar estrictamente las zonas de exclusión. Las ubicaciones específicas de los equipos de mitigación permanecerán en secreto por motivos de seguridad, pero el mensaje de las autoridades es inequívoco: habrá tolerancia cero ante cualquier intento de violar el espacio aéreo protegido durante los grandes eventos que se avecinan en Nueva York.