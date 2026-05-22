Primer adelanto de “La bola negra”, la película española que fue ovacionada por 20 minutos en Cannes

El filme rinde homenaje a Federico García Lorca y explora el trauma LGBT a través de tres historias entrelazadas en diferentes épocas (Movistar Plus)

Una ovación de 20 minutos en Cannes. La bola negra, el ambicioso filme de Javier Ambrossi y Javier Calvo (conocidos también como Los Javis), explora el trauma LGBT y rinde homenaje al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca.

La película, protagonizada por Penélope Cruz y el cantautor Guitarricadelafuente, se presentó en la Competición Oficial del festival francés ante la presencia de sus directores y elenco, y cosechó uno de los aplausos más prolongados en la historia del certamen.

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Solo El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, superó esa marca con 22 minutos de ovación.

La distribuidora española Elástica Films confirmó el estreno local para octubre próximo y aprovechó la ocasión para compartir el primer teaser y otros materiales promocionales del largometraje.

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"La bola negra" recibió una ovación histórica de 20 minutos en el Festival de Cannes (Movistar Plus)

El film narra tres historias entrelazadas ambientadas en 1932, 1937 y 2017, todas ellas vinculadas a la figura de García Lorca, asesinado por los nacionalistas franquistas en 1936, durante los primeros días de la Guerra Civil española.

El guion está inspirado en la obra teatral La piedra oscura (2015), del dramaturgo Alberto Conejero, y en un trabajo inconcluso del propio poeta. Cabe destacar que los directores habían llamado la atención previamente con su serie La Mesías, que se estrenó en el Festival de San Sebastián en 2023 y tuvo gran repercusión global tras ser lanzada por HBO Max.

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La bola negra es una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con Suma Content Films y coproducida con Le Pacte, que también tiene los derechos de distribución en Francia. Las ventas internacionales están a cargo de Goodfellas.

“Con el paso de los años, Los Javis han construido una notable conexión con el público a través de su voz creativa. La bola negra representa un audaz nuevo paso en su carrera. Es ambiciosa, emotiva y profundamente cinematográfica”, señaló Enrique Costa, fundador de Elástica Films, en un comunicado.

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Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo se inspiraron en la obra teatral "La piedra oscura" y un trabajo inconcluso de Lorca, que fue asesinado en 1936 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Y agregó: “Estamos increíblemente orgullosos de acompañar a la película en su camino hacia el público español este octubre”.

Por su parte, Alice Labadie, de Le Pacte, afirmó que leer el guion fue “como descubrir algo verdaderamente único”.

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“Han creado un mundo cinematográfico rico e inolvidable como ningún otro que hayamos encontrado antes. La película terminada superó todas las expectativas. Es emotiva, atrevida, profundamente original y para un público muy amplio. Es una obra maestra”, declaró.

Vincent Maraval, CEO de Goodfellas, destacó la claridad de visión de los realizadores. “Es raro encontrar cineastas con tanta claridad de visión y dominio de la narración tan temprano en su trayectoria internacional”, dijo. “Cannes es la plataforma ideal para presentar su trabajo al público mundial”.

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Los Javis resaltan la importancia de visibilizar la sexualidad de García Lorca y el valor de referentes LGBT en el cine español contemporáneo (Movistar Plus)

Penélope Cruz y el mensaje de La bola negra

Penélope Cruz, única integrante del reparto con reconocimiento internacional junto a Glenn Close, aparece brevemente en el filme como una animadora de guerra llamada Nene, en una secuencia que incluye una actuación musical.

La estrella española explicó a periodistas, tras la premiere, que su decisión de participar no estuvo motivada por el peso de su papel. “Mis decisiones no se basan en cuántos minutos estará mi personaje en pantalla; se trata de ser parte de algo, de querer ser parte de algo que te importa”, afirmó ante la prensa en Cannes.

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Cruz consideró que La bola negra puede tener un impacto especial en las generaciones más jóvenes. “Las películas no pueden cambiar el mundo, pero en algunos casos pueden ayudar a mejorar las cosas”, sostuvo.

Y continuó en su declaración: “Lo que se experimenta puede tener a veces un mayor impacto cuando estás sentado en un cine durante dos horas y media... que cualquier cosa que puedas estudiar durante tres años en la escuela”.

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La actriz también reveló que afrontó un momento de alarma antes de rodar su escena: su médico le advirtió que podría tener un aneurisma cerebral. Aunque recibió el alta para filmar, no se lo comunicó a los directores hasta el día siguiente.

La actuación de Penélope Cruz en "La bola negra" incluye un papel especial como animadora de guerra y un momento personal inesperado durante el rodaje (Movistar Plus)

“Sé que cuando muera como una anciana, ese momento será uno de los que recordaré como el más surrealista de toda mi vida: estar encima de ese tanque pensando que tenía un aneurisma, que al final resultó ser una falsa alarma”, relató según recogió Reuters.

El cineasta Javier Ambrossi enfatizó ante la prensa en Cannes la importancia de visibilizar la sexualidad de García Lorca. “Si ocultas el aspecto de la sexualidad y simplemente retratas a Federico como un poeta sin explicar nada más, nos estás robando (a la comunidad gay) un referente”, afirmó.

La bola negra compite por la Palma de Oro junto a otros 21 filmes.