Estados Unidos

Nueva York habilita un pago único de hasta USD 1.800 por el nacimiento de un bebé

Las familias con recién nacidos pueden beneficiarse del programa que busca mitigar los gastos iniciales y respaldar la estabilidad financiera en el marco de nuevas políticas sociales estatales

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Primer plano de una mujer embarazada con una camiseta rosa, sosteniendo su vientre con ambas manos. Se aprecian sus uñas pintadas de rosa y un anillo
El programa BABY en Nueva York otorga un pago único de hasta USD 1.800 a familias con recién nacidos con el objetivo de aliviar gastos tras el nacimiento (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Miles de familias en el estado de Nueva York acceden a un apoyo económico tras el nacimiento de un hijo. Desde enero, el gobierno estatal mantiene habilitado el programa BABY (Asignación por Nacimiento para el Año Nuevo), que entrega un único pago de hasta USD 1.800 a quienes cumplan con los requisitos.

Esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, se suma a la ampliación del crédito tributario por hijos, destinada a reforzar la economía de más de 1,6 millones de hogares, según anunció el Gobierno del Estado de Nueva York.

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Retrato de la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, una mujer con cabello castaño oscuro, vistiendo un blazer gris, de pie frente a la bandera de Estados Unidos
Más de 1,6 millones de hogares en Nueva York acceden al beneficio BABY, que cubre pañales, cunas y otros gastos esenciales para nuevos padres (Reuters)

El paquete de medidas busca aliviar la carga financiera de los hogares con niños pequeños, mejorar la salud infantil y reducir la pobreza. De acuerdo con datos oficiales, la ampliación permite solicitar hasta USD 1.000 por hijo menor de cuatro años y hasta USD 330 por hijo de entre cuatro y 16 años a partir de 2026. Los detalles y cifras provienen de comunicados formales difundidos por el Gobierno del Estado de Nueva York.

Qué es el beneficio BABY y quién lo administra

La Asignación por Nacimiento para el Año Nuevo consiste en un pago único de USD 1.800 dirigido a familias que registren el nacimiento de un bebé y cumplan con los criterios de elegibilidad definidos por las autoridades estatales. La Oficina Estatal de Asistencia Temporal y para Discapacitados, una agencia estatal de servicios sociales, es responsable de administrar el programa y garantizar que los fondos lleguen a quienes más los necesitan.

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El beneficio cubre gastos esenciales que surgen al recibir un nuevo hijo, como pañales, cunas y ropa.

Retrato cercano de Kathy Hochul, con cabello castaño y una blusa blanca, sonriendo. Detrás, se ve la bandera de los Estados Unidos con estrellas y franjas
La Oficina Estatal de Asistencia Temporal y para Discapacitados administra el programa BABY y asegura que la ayuda llegue a quienes más la necesitan en Nueva York (Reuters)

Según declaraciones de la gobernadora Hochul, el objetivo es brindar herramientas concretas para que los nuevos padres puedan afrontar los desafíos económicos del cuidado de un recién nacido.

Toda la información sobre los montos, requisitos y proceso de gestión está documentada en los anuncios del Gobierno del Estado de Nueva York.

Quiénes pueden acceder al beneficio y cómo solicitarlo

El programa BABY está dirigido a familias con bajos ingresos que hayan tenido un hijo recientemente.

Para acceder al bono, es necesario:

  • Cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por la Oficina Estatal de Asistencia Temporal y para Discapacitados.
  • Presentar la documentación requerida por esta agencia estatal de servicios sociales.

El apoyo está pensado para quienes enfrentan el aumento de gastos que supone la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Las autoridades recomiendan:

  • Realizar la solicitud del crédito tributario ampliado dentro del proceso habitual de declaración de impuestos, que comienza a finales de enero de cada año.
  • Incluir la información de los hijos en la declaración para recibir el monto correspondiente, siguiendo la guía oficial del Gobierno del Estado de Nueva York y del Departamento de Impuestos de Nueva York.

Cómo funciona la ampliación del crédito tributario por hijos

Desde enero, la ampliación del crédito tributario por hijos permite solicitar hasta USD 1.000 por cada hijo menor de cuatro años. En 2026, el beneficio abarcará también a los hijos de entre cuatro y dieciséis años, quienes podrán recibir hasta USD 330. Para 2027, el monto para este grupo subirá a USD 500.

Las proyecciones oficiales indican que más de 2,75 millones de niños se beneficiarán con la medida, que busca incluir a familias de todos los niveles de ingresos. El crédito promedio, que antes era de USD 472, ahora duplica su valor y alcanza los USD 943.

Primer plano de las manos de una persona, con un anillo en el dedo anular derecho, rodeando su vientre abultado cubierto por una camiseta morada
A partir de 2026, los niños de entre 4 y 16 años podrán acceder a hasta USD 330 en crédito tributario, con incrementos previstos en 2027 (AFP)

Entre los cambios más destacados figura la eliminación del requisito de ingresos mínimos, lo que permite que los hogares con menos recursos reciban el crédito completo, según los comunicados del Gobierno del Estado de Nueva York.

Por qué el gobierno impulsa estas medidas

La gobernadora Kathy Hochul expresó que el objetivo central es hacer la vida más asequible para las nuevas mamás y las familias. “Nunca dejaré de trabajar para hacer la vida más asequible para las nuevas mamás y las familias en todo Nueva York”, aseguró la funcionaria, según los comunicados difundidos.

Además de los beneficios económicos, el Estado anunció una inversión de USD 5 millones para construir un nuevo centro de atención materna en El Bronx. Este espacio ofrecerá servicios integrales antes, durante y después del parto, y priorizará la atención personalizada y el acompañamiento de parteras, de acuerdo con el plan presentado por las autoridades estatales.

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