El porcentaje de adultos que se identifican como LGBTQ+ en Estados Unidos llegaron al 9% en 2025

Tedi Makrigiorgos and Brynn Machen hug themselves as they cover from rain under a flag, during the "International Rally + March on Washington for Freedom" in support of LGBTQ+ rights as part of WorldPride in Washington, D.C., U.S., June 8, 2025. REUTERS/Leah Millis

La proporción de adultos en Estados Unidos que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+ ha alcanzado el 9% en 2025, una cifra que, según el reciente informe de la encuestadora Gallup, duplica el 3,5% registrado en 2012 y muestra una tendencia creciente en la última década.

Este aumento se explica, principalmente, por la mayor identificación entre las generaciones más jóvenes, especialmente Generación Z (personas nacidas entre 1997 y 2012), cuya integración al universo adulto incrementa el reconocimiento y visibilidad de las identidades LGBTQ+.

En el análisis correspondiente a 2025, los datos de Gallup provienen de entrevistas telefónicas realizadas a una muestra representativa de 13.454 adultos en todo el país. La encuesta arroja que “23% de los menores de 30 años” se identifican como LGBTQ+, frente al 10% entre quienes tienen de 30 a 49 años y un 3% o menos entre los mayores de 50 años.

Esta brecha generacional representa un salto considerable respecto a los niveles observados poco más de una década atrás, cuando las cifras eran sustancialmente menores en todos los grupos de edad.

Más de la mitad se identifica como bisexual

Entre quienes integran el colectivo LGBTQ+, la identidad bisexual es la más frecuente: representa “más de la mitad del grupo” y equivale aproximadamente a “5% de la población adulta” del país.

Según el informe, el 17% de ese subgrupo se define como gay, el 16% como lesbiana y un 12% como transgénero, cada uno de estos segmentos representa entre 1% y 2% del total de adultos en Estados Unidos. Un 6% adicional reúne otras identidades, como queer o pansexual, que no fueron especificadas con detalle en la consulta.

Members from the DC Public Schools group marching in the parade, sort pride flags for distribution, ahead of the WorldPride parade in Washington, D.C., U.S., June 7, 2025. REUTERS/Leah Millis

La prevalencia de la bisexualidad ha aumentado de manera constante desde 2020, año en que Gallup comenzó a medir cada identidad dentro del colectivo de manera diferenciada: en ese momento, 3,1% de la población adulta se asumía bisexual, frente a 5,3% registrado en la actualidad.

La identificación con el resto de las orientaciones sexuales y de género recogidas por la encuesta también ha mostrado incrementos durante los últimos seis años.

Mujeres y jóvenes lideran el crecimiento

La encuestadora Gallup informa que las mujeres presentan una tasa más alta de identificación LGBTQ+ que los hombres, especialmente debido a la mayor proporción de mujeres que se declaran bisexuales.

Dentro de la franja de adultos que afirma tener un género diferente al masculino o femenino, la mayoría se ubica dentro del espectro LGBTQ+ y suele hacerlo particularmente como bisexual o transgénero.

La mayor parte de los adultos LGBTQ+ se declaran bisexuales, lo que representa más de la mitad del subgrupo y aproximadamente el 5% de la población adulta estadounidense, según Gallup. Foto: Pixabay

En el plano político, la encuesta indica que los demócratas muestran una afinidad considerablemente mayor hacia las identidades LGBTQ+ en comparación con los republicanos, diferencia que Gallup relaciona con las posturas opuestas que ambos partidos mantienen en temas como el matrimonio igualitario y derechos de la comunidad.

A nivel territorial, los habitantes de zonas urbanas tienden a identificarse como LGBTQ+ en mayor proporción que quienes viven en áreas suburbanas o rurales, dato que refleja las diferencias socioculturales y de aceptación en los entornos metropolitanos.

No se observan variaciones significativas en la identificación LGBTQ+ entre los principales grupos raciales y étnicos del país, hecho que la encuestadora atribuye, en parte, a una mayor normalización del tema y a similitudes en el acceso a información y derechos en todos los sectores analizados.

Incrementos generalizados en la última década

Comparado con 2012, todos los subgrupos demográficos presentan incrementos. Los adultos jóvenes exhiben el aumento más pronunciado, crecimiento que ha sido especialmente notorio entre mujeres.

En contraste, el avance entre los adultos mayores de 65 años es marginal: pasó de 1,9% en 2012 a 2,3% en 2025. Entre los republicanos, la variación es mínima, de 1,5% a 1,9% en el mismo periodo.

El informe señala que, entre los jóvenes, la identificación bisexual supera ampliamente la gay o lesbiana, mientras que en los adultos mayores las proporciones de identidades dentro del colectivo son similares.

La metodología utilizada por Gallup incluyó, como mínimo, un 80% de entrevistas telefónicas a celulares y el 20% restante a líneas fijas, aplicando cuotas regionales y diversos horarios para garantizar la representatividad.

El estudio reporta un margen de error de “±1 punto porcentual para la muestra general” y de “±4 puntos porcentuales para la submuestra de 832 adultos LGBTQ+”, márgenes que pueden ampliarse para subgrupos demográficos específicos.

La encuestadora también advierte que, además de los márgenes de error estadísticos, factores como la redacción de las preguntas y las dificultades logísticas durante el trabajo de campo pueden influir en los resultados publicados.