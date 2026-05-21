Estados Unidos

Las inundaciones afectan a miles de habitantes en Nueva York y Nueva Jersey: cómo continúa el panorama

Un fuerte temporal de lluvias obligó a la población a modificar su rutina mientras los equipos de emergencia trabajaban para recuperar la normalidad en vecindarios, escuelas y carreteras dañadas por el agua y los vientos

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Las fuertes lluvias e inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey causaron cortes de luz, calles anegadas y daños materiales severos (EFE/Justin Lane)
Las fuertes lluvias e inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey causaron cortes de luz, calles anegadas y daños materiales severos (EFE/Justin Lane)

Las fuertes tormentas que azotaron Nueva York y Nueva Jersey el miércoles dejaron importantes secuelas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la tarde, intensas lluvias y vientos provocaron daños y anegamientos en varios puntos de ambas entidades, alterando la vida cotidiana de miles de personas. El fenómeno meteorológico se manifestó con especial virulencia, obligando a la población a extremar precauciones y a las autoridades a desplegar dispositivos de emergencia para atender la situación. De acuerdo con los primeros reportes, los destrozos abarcaron desde árboles derribados hasta calles y avenidas completamente sumergidas bajo el agua.

Durante el momento más crítico de la tormenta, más de 10.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico en distintas zonas, lo que complicó aún más la respuesta ante los incidentes. Equipos de emergencia y mantenimiento trabajaron contrarreloj para restablecer el servicio y despejar las vías afectadas, mientras la intensidad de las lluvias mantenía en alerta a la población y a los organismos de prevención.

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Inundaciones específicas en Brooklyn y Queens

Brooklyn y Queens se vieron especialmente afectados por las inundaciones, con avenidas y pasos subterráneos completamente sumergidos (REUTERS/Mike Segar)
Brooklyn y Queens se vieron especialmente afectados por las inundaciones, con avenidas y pasos subterráneos completamente sumergidos (REUTERS/Mike Segar)

El paso de la tormenta fue especialmente severo en los barrios de Brooklyn y Queens, donde las lluvias torrenciales transformaron calles y aceras en verdaderos ríos. En estos sectores, la rapidez con la que el agua cubrió la superficie sorprendió tanto a conductores como a peatones. Numerosos residentes se vieron obligados a vadear zonas donde el nivel del agua dificultaba el tránsito y comprometía la seguridad.

En Queens Village, por ejemplo, un autobús logró avanzar a través de varios centímetros de agua en la avenida Hempstead, mientras que en Fresh Meadows un conductor relató cómo su intento de desvío terminó convirtiéndose en una “pesadilla”, al quedar atrapado en lo que describió como una piscina de agua en plena vía. Estas escenas se repitieron en diferentes puntos, con personas intentando sortear los obstáculos que la inundación imponía a cada paso.

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Uno de los puntos más complicados se localizó en la avenida Cooper, cerca de la calle 78, donde la policía debió acordonar un paso subterráneo que quedó completamente anegado. Dos vehículos quedaron atrapados bajo varios metros de agua, lo que requirió la intervención de los servicios de emergencia. En las inmediaciones del campo de golf de Forest Park, los habitantes describieron cómo sus calles se inundaron en cuestión de minutos, obligando a los vecinos a buscar refugio y a trasladarse a zonas más altas para evitar situaciones de mayor riesgo.

Situaciones críticas para conductores y peatones en zonas afectadas

Más de 10.000 residentes de Nueva York sufrieron cortes de energía tras las intensas tormentas y caída de líneas eléctricas en la región (REUTERS/Andrew Kelly)
Más de 10.000 residentes de Nueva York sufrieron cortes de energía tras las intensas tormentas y caída de líneas eléctricas en la región (REUTERS/Andrew Kelly)

La llegada repentina de las lluvias intensas generó situaciones de extrema dificultad tanto para automovilistas como para peatones. Numerosos conductores debieron dar la vuelta ante vías intransitables, mientras que otros quedaron varados en medio de la corriente. En el relato de un conductor de Queens, la imposibilidad de prever el nivel de anegamiento terminó con su vehículo atrapado y sin saber cuál sería el desenlace para su coche.

Peatones también enfrentaron desafíos considerables. Sonia Moloon, residente de Queens, relató cómo el agua alcanzó un nivel tal que al abrir la puerta de la escuela PS 87, el mostrador de seguridad se encontraba completamente sumergido. Muchos se vieron forzados a cruzar calles con agua hasta los tobillos, y en algunos casos, el agua estaba tan alta que impedía abrir las puertas de los automóviles, como sucedió con Joe Conti, otro vecino de la zona.

La Long Island Expressway permaneció cerrada en ambos sentidos a la altura de la Cross Island Parkway en Queens durante buena parte de la tarde y noche, complicando la movilidad regional y generando embotellamientos en las rutas alternativas.

Impacto en servicios y actividades, como cortes de electricidad y cancelaciones escolares

El fenómeno meteorológico obligó a la suspensión de actividades escolares y cancelaciones deportivas en varios centros afectados por el agua (REUTERS/Bing Guan)
El fenómeno meteorológico obligó a la suspensión de actividades escolares y cancelaciones deportivas en varios centros afectados por el agua (REUTERS/Bing Guan)

Las consecuencias de la tormenta alcanzaron también a los servicios básicos y a las actividades programadas en la ciudad. La interrupción del suministro eléctrico afectó a más de 10.000 residentes, quienes debieron afrontar la contingencia sin luz durante varias horas. Además, las inundaciones en escuelas y centros deportivos motivaron la suspensión de entrenamientos y actividades extracurriculares, como ocurrió en la escuela PS 87, donde el entrenamiento de voleibol fue cancelado debido al estado del gimnasio.

Árboles caídos y daños en infraestructuras

El temporal provocó la caída de árboles en distintas áreas, desde Gravesend, en Brooklyn, hasta Ozone Park, en Queens. En este último lugar, un vehículo resultó dañado por la caída de un tronco, mientras que en Woodhaven varios árboles se desplomaron, agravando la situación en vecindarios ya sumergidos bajo varios centímetros de agua. El derribo de árboles y la caída de líneas eléctricas en Nueva Jersey contribuyeron al corte de energía y al bloqueo de más calles y caminos.

Labores de limpieza y testimonios de residentes

Con el cese de las lluvias, vecinos y autoridades pusieron en marcha las tareas de limpieza para intentar devolver la normalidad a las zonas afectadas. Las imágenes de residentes retirando el lodo que cubría sus calles y vehículos evidenciaron el impacto que la tormenta dejó en el entorno inmediato. Christina Moloon, de Queens, expresó: “Creo que si hubiera llovido unos minutos más, habríamos estado en serios problemas”. Su testimonio refleja el sentimiento generalizado de vulnerabilidad frente a la fuerza de la tormenta.

Cómo continúa el panorama con las inundaciones en Nueva York

Al cierre del día, el panorama seguía siendo incierto en varias áreas de Nueva York, con calles anegadas y zonas que requerían monitoreo constante ante la posibilidad de nuevas lluvias. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre el estado del clima y evitar desplazamientos innecesarios por zonas que permanecen inundadas. Aunque las labores de limpieza avanzan, el riesgo de afectaciones adicionales persiste en tanto no se restablezca por completo la infraestructura dañada y las condiciones meteorológicas permitan una recuperación total.

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