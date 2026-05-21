Trump dijo que su visita a China fue “más brillante” que la de Putin: qué diferencias hubo

Trump habló sobre su viaje a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a referirse al vínculo entre Xi Jinping y Vladimir Putin luego de la reciente visita del mandatario ruso a Pekín.

“El presidente Xi se reunió con Putin esta semana. Bueno, me dijo que lo haría. Me parece bien”, aseguró Trump, quien además comparó la ceremonia de bienvenida organizada por China para el líder ruso con la que él mismo recibió días atrás. “No sé si la ceremonia fue tan brillante como la mía. La vi. Creo que los superamos”, lanzó entre risas. “Me llevo bien con Putin. Me llevo bien con Xi”, agregó.

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Putin llegó a Pekín el miércoles 20 de mayo y fue recibido por Xi Jinping con todos los honores. Se trata de la visita número 25 del mandatario ruso a China y, al aterrizar, participó de una imponente ceremonia oficial que incluyó un desfile militar y un grupo de niños que agitaban flores y banderas rusas.

Xi da la bienvenida a Putin en Pekín

La escena recordó inevitablemente a la que había protagonizado días antes Trump durante su propia visita oficial.

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El presidente norteamericano recibió una bienvenida prácticamente idéntica, aunque con una diferencia que llamó la atención: mientras Putin siguió de largo sin detenerse demasiado en los chicos que lo saludaban, Trump se mostró visiblemente entusiasmado con ellos, observándolos, saludándolos y sonriendo mientras ondeaban banderas estadounidenses.

“Los niños fueron increíbles”, dijo Trump después de la ceremonia, que describió como “un honor como pocos que haya presenciado antes”.

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Las visitas oficiales

A primera vista, las cumbres consecutivas del líder chino con el presidente estadounidense y el mandatario ruso parecían bastante similares, con apretones de manos formales en la plaza de Tiananmen de Pekín, saludos entusiastas de niños que ondeaban flores y columnas de soldados marchando con bayonetas relucientes. Pero las visitas también revelaron cuán diferente es la relación de China con ambos países.

Durante la visita de Trump, China buscó estabilizar sus lazos con Estados Unidos, mientras que el viaje de Putin sirvió para profundizar su asociación estratégica con Rusia.

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Xi Jinping hizo hincapié en la hospitalidad ceremonial durante la visita de Trump, incluyendo un recorrido poco común por Zhongnanhai, los antiguos jardines imperiales que ahora sirven como sede del gobierno chino. Pekín comprendió que Trump valoraba las muestras públicas de respeto, afirmó George Chen, socio de la división de Gran China de The Asia Group. "Xi sabe que esto es lo que Trump valora: ser tratado como un VIP, ser respetado ante las cámaras".

Según Chen, con Putin, Xi se centró en los asuntos de fondo. “Reafirmó el tratado de amistad, firmó nuevos acuerdos energéticos y volvió a hacer hincapié en su asociación ‘sin límites’”, añadió.

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Las similitudes y los contrastes comenzaron con el horario

Las diferencias entre las visitas de Trump y Putin comenzaron con su duración: el presidente estadounidense permaneció en China durante tres días, mientras que la visita de Putin duró dos.

Ambos líderes fueron recibidos en la Plaza de Tiananmen con guardias ceremoniales, una banda militar y niños ondeando banderas chinas y nacionales.

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Agentes de la policía paramilitar se alinean frente a la Puerta de Tiananmen mientras las banderas nacionales de Estados Unidos y China ondean al viento junto al retrato del difunto presidente chino Mao Zedong, antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China, en Pekín, China, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

Ambos también mantuvieron reuniones a puerta cerrada con Xi en el Gran Salón del Pueblo, junto a la plaza.

Si bien la visita de Trump no incluyó una ceremonia pública de firma de acuerdos, Putin y Xi presenciaron la firma de acuerdos bilaterales y memorandos de entendimiento.

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Trump también realizó una visita privada al Templo del Cielo y paseó por los jardines imperiales de Zhongnanhai.

Del banquete a las tazas de té chino

Putin, en cambio, pasó gran parte del tiempo con Xi en el Gran Salón del Pueblo, donde los dos presidentes recorrieron una exposición fotográfica sobre las relaciones entre China y Rusia y, posteriormente, tomaron el té.

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Xi Jinpíng despidió a Putin de Beijing con una taza de té chino

Trump, en cambio, fue agasajado con un suculento banquete para él y su comitiva de megamillonarios y funcionarios.

La postal del banquete de Xi a Trump: el líder chino habla ante la mirada del presidente de EEUU sentado a la mesa en Beijing (REUTERS/Evan Vucci)

El viaje de la semana pasada fue la segunda visita de Trump a China como presidente. Para Putin, fue su vigésimo quinta visita al país.

La división más clara se produjo en el mensaje

La principal diferencia entre ambas cumbres radicó en sus mensajes.

Con Trump, Xi se centró en la necesidad de mantener una relación relativamente estable tras meses de tensiones y una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Instó al presidente estadounidense a ver a China como un socio en lugar de un rival, y ambos líderes acordaron trabajar para lograr lo que describieron como “una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica”.

Con Putin, Xi buscó reforzar y profundizar una asociación de larga data que es importante tanto estratégica como económicamente para ambos países.

El presidente chino Xi Jinping asiste a una ceremonia del té con el presidente ruso Vladimir Putin tras su reunión en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

Mientras Estados Unidos y China siguen intentando estabilizar sus relaciones comerciales, Moscú y Pekín reafirmaron su relación como socios esenciales. Putin afirmó que el motor de esta relación era el sector energético, en particular el petróleo y el gas.

Xi firmó acuerdos con solo uno de los presidentes

Ambas partes firmaron más de 40 acuerdos de cooperación que abarcan áreas como el comercio, la tecnología y los intercambios de medios de comunicación. Los dos líderes también firmaron una declaración conjunta que describe a Rusia y China como “importantes centros de poder en un mundo multipolar”.

Por el contrario, Trump y Xi no firmaron una declaración conjunta ni supervisaron la firma de ningún acuerdo durante la visita. Fue solo después de que el presidente estadounidense abandonara Pekín que ambos países anunciaron los detalles de varios acuerdos, y Washington afirmó que China había acordado comprar productos agrícolas estadounidenses a una tasa anualizada de 17.000 millones de dólares y adquirir 200 aviones Boeing.

“China y Rusia alcanzaron más acuerdos, y ¿cuáles son los acuerdos entre China y Estados Unidos? Ni siquiera eso está muy claro”, dijo Claus Soong, analista del Instituto Mercator de Estudios sobre China en Berlín.

El presidente estadounidense Donald Trump hace un gesto hacia el presidente chino Xi Jinping al salir tras una visita al Jardín Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci/Pool/Foto de archivo

Pero Lyle Morris, investigador principal sobre seguridad nacional y política exterior china en el Centro de Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad Asiática, dijo que la mayor sorpresa de las reuniones entre Xi y Putin fue que, al parecer, no se firmó ningún acuerdo formal para el proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2, que podría transportar gas de Rusia a China a través de Mongolia.

“Esto supone un duro revés para Rusia y para Putin”, afirmó.

Putin y Trump tienen posturas diferentes sobre Taiwán

Moscú mantiene una estrecha alianza con Pekín en lo que respecta a Taiwán, la isla democrática que China reclama como propia. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene una postura intencionadamente ambigua sobre la isla y actúa como su principal aliado informal y proveedor de armas.

Xi le dejó claro a Trump que Taiwán es el tema más importante en la relación bilateral y advirtió que una mala gestión de los lazos de Estados Unidos con la isla autónoma podría conducir a un enfrentamiento entre los dos países.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla en una conferencia de prensa con motivo del segundo aniversario de su toma de posesión, en el edificio presidencial en Taipéi, Taiwán, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Ann Wang

Durante su visita, Trump no se dirigió públicamente a Taiwán. Sin embargo, de regreso a Estados Unidos, describió la venta de armas a Taiwán como una “muy buena baza negociadora” con China, comentarios que avivaron la inquietud en la isla, que Pekín reclama como territorio propio.

Con Putin, no había ninguna señal de desacuerdo sobre el tema.

En la declaración conjunta firmada por Xi y Putin, Rusia reiteró su oposición a la independencia de Taiwán “en cualquier forma” y expresó su apoyo a lo que describió como los esfuerzos de China por defender su soberanía y lograr la “unificación nacional”.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, ambas partes también expresaron su preocupación por lo que denominaron una “remilitarización acelerada” de Japón, en el contexto de las tensas relaciones entre China y Tokio a raíz de la cuestión de Taiwán.

(con información de AP)