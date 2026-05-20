Viajar en avión ya no es accesible para muchos: Spirit Airlines reconoce que los estadounidenses quedaron excluidos por el alto costo de los pasajes

El cierre de Spirit Airlines dejó a miles de familias de bajos recursos sin opciones de vuelos baratos en Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

El colapso de Spirit Airlines dejó a miles de familias de bajos recursos sin su principal alternativa de vuelos baratos en Estados Unidos, a pocas semanas del inicio de la temporada de viajes de verano, que suele dispararse con el feriado de Memorial Day.

Fuentes del sector advirtieron a Fox Business que la salida de la compañía puede reducir la competencia y presionar al alza las tarifas.

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En la última audiencia en el tribunal de bancarrotas, Marshall Huebner, abogado de Spirit Airlines, ofreció una disculpa directa a los pasajeros afectados y reconoció: “Pedimos disculpas especialmente a los estadounidenses que ahora tal vez queden completamente excluidos” del mercado de vuelos por el cierre abrupto.

Huebner, citado por The Associated Press y Fortune y reproducido por Fox Business, también agradeció a los clientes habituales de la compañía y sostuvo que muchos “no habrían podido costearse viajes aéreos de otra manera”.

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El impacto excedió a Spirit: la desaparición de una aerolínea de bajo costo redujo la presión competitiva sobre los grandes operadores, con la posibilidad de un aumento sostenido de precios en el segmento medio, según fuentes del sector citadas por Fox Business.

La salida de Spirit Airlines del mercado amenaza con reducir la competencia y elevar las tarifas aéreas estadounidenses (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

En el programa Mornings with Maria, la vicepresidenta global de relaciones públicas de Virtuoso, Misty Belles, sostuvo que la demanda migró hacia experiencias premium, una tendencia que se refuerza cuando se achican las opciones de tarifas bajas.

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El precio del combustible, la coyuntura internacional y el freno al rescate

El incremento del precio del combustible, atribuido a once semanas de conflictos armados que afectaron los envíos de petróleo desde Medio Oriente, llevó la situación financiera de Spirit Airlines al límite.

Huebner detalló que el salto del costo del jet fuel dejó a la aerolínea “sin ninguna salida posible” y forzó el cierre “el pasado fin de semana”, según Fox Business.

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En paralelo, la compañía intentó gestionar un rescate con una solicitud de USD 500 millones al gobierno federal, un dato confirmado por The Wall Street Journal.

Ese apoyo no se concretó a tiempo por “complicaciones financieras”, de acuerdo con lo reportado por Fox Business.

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Spirit Airlines solicitó un rescate federal de USD 500 millones, que no llegó a concretarse por complicaciones financieras (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

En ese mismo contexto, la Asociación de Aerolíneas de Bajo Costo, integrada por Spirit, Allegiant Air, Avelo Air, Frontier Airlines y Sun Country Airlines, solicitó temporalmente USD 2.500 millones a la administración del presidente Donald Trump para enfrentar la volatilidad del crudo, informó Fox Business.

El gremio que representa a American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest y Alaska Airlines rechazó esa ayuda y advirtió que intervenir para rescatar compañías en dificultades “castigaría” a las aerolíneas que sí ajustaron costos y “recompensaría” a las que no lo hicieron, según un comunicado citado por Fox Business.

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El mismo texto sostuvo: “Sostener empresas que no pueden cubrir su costo de capital perjudica la competencia y a los consumidores”.

Quiénes quedan más expuestos y cómo puede cambiar el mercado

La eliminación de Spirit Airlines del escenario consolidó la supremacía de las principales compañías, mientras otros competidores directos atravesaron tensiones financieras.

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El editor asociado de Barron’s, Jack Hough, remarcó en el programa Barron’s Roundtable que “Delta y United son las más sólidas” y que cada una “podría generar cerca de USD 2.000 millones en flujo de caja este año”, mientras “JetBlue y Frontier acumulan pérdidas constantes desde hace años”.

El alza del precio del combustible, impulsada por conflictos armados en Medio Oriente, ocasionó una crisis insostenible para Spirit Airlines (REUTERS/Nathan Howard)

En ese panorama, concluyó, la salida de Spirit implicó “menos competencia en los precios para los grandes operadores”. Organismos reguladores y funcionarios también profundizaron en las causas de la quiebra.

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El secretario de Transporte, Duffy, atribuyó parte de la responsabilidad al Departamento de Justicia bajo la presidencia de Joe Biden, al considerar que las políticas antimonopolio habrían obstaculizado la viabilidad de la aerolínea, informó Fox Business.

La consecuencia inmediata del desplome de Spirit Airlines fue el encarecimiento y la menor frecuencia de vuelos accesibles, especialmente para los estadounidenses de menores recursos. Según Hough, la era de los vuelos baratos “será más difícil de recuperar en el futuro cercano”.“”"