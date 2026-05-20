Una ciudad de Michigan encabeza el listado de mercados de vivienda más asequibles en Estados Unidos

Flint, Detroit y Surprise lideran el ranking de mercados inmobiliarios más asequibles en Estados Unidos, según el análisis de WalletHub (City of Flint).

La ciudad de Flint, en el estado de Michigan, se ha posicionado como el mercado inmobiliario más asequible de Estados Unidos, según un análisis reciente de WalletHub divulgado por el medio CBS News y LiveNOW Fox.

Este estudio evaluó 300 áreas urbanas a partir de 10 factores clave, entre ellos la relación entre el precio medio de la vivienda y el ingreso familiar y el costo por metro cuadrado, para determinar en qué lugares comprar una vivienda resulta más accesible frente al ingreso promedio.

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En consecuencia, calificó cada ciudad en una escala de 100 puntos, donde las puntuaciones más altas reflejan una mayor asequibilidad.

Flint, Detroit y Surprise entre los mercados más accesibles

Comprar una vivienda en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más difícil. La brecha de asequibilidad, definida como la diferencia entre el ingreso necesario y el precio de venta medio de una vivienda, se amplió desde 2020.

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De acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Atlanta, un comprador requiere en la actualidad un ingreso anual de alrededor de USD 120.000 para acceder a una casa tipo, cuyo precio medio es de USD 400.000. Cuatro años antes, en enero de 2020, esa misma operación demandó un ingreso de USD 63.000.

Según el análisis de WalletHub y datos de Zillow, citados por CBS News, en Flint el precio medio de una casa es de USD 66.000, muy por debajo del promedio nacional y, sobre todo, frente a los USD 1,85 millones del valor medio de una vivienda en Santa Bárbara, California, identificada como la ciudad más costosa del país para comprar una propiedad.

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Flint registró el costo promedio por pie cuadrado más bajo del país, con un valor de USD 59. En contraste, en las ciudades con precios más elevados, esa cifra supera los USD 1000 por pie cuadrado.

Además, presentó una de las relaciones alquiler-precio más elevadas, lo que indica que resulta más conveniente adquirir una propiedad que optar por el alquiler, reportó LiveNOW Fox.

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En Flint, el costo promedio por pie cuadrado es de USD 59, el más bajo del país, lo que facilita la compra de vivienda frente al alquiler (REUTERS/Rebecca Cook).

En la clasificación le sigue Detroit (Michigan), donde el precio medio por pie cuadrado es de aproximadamente USD 89. En esta ciudad, el precio medio de una vivienda ronda los USD 76.500, según Zillow.

Por su parte, Surprise (Arizona) ocupa el tercer lugar entre las ciudades más accesibles para la compra de vivienda. Destacó, además, por situarse en la decimoctava posición en apreciación del precio medio de las viviendas, lo que reflejó un aumento del valor de las propiedades frente al resto de las 300 ciudades evaluadas.

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La ciudad presentó la octava tasa impositiva promedio más baja sobre bienes raíces, un factor que disminuye el gasto total asociado a la propiedad de una vivienda.

Detroit se posiciona como el segundo mercado inmobiliario más accesible, con precios de vivienda y por metro cuadrado significativamente bajos (REUTERS/Rebecca Cook).

Las razones detrás de la movilidad y el impacto de los mercados locales

El acceso a una vivienda asequible no se traduce automáticamente en grandes movimientos demográficos. La mayoría de los estadounidenses permanece en sus lugares de residencia por motivos laborales, familiares u otras obligaciones. Por eso, aunque los precios sean más bajos, no significa que sean el único factor que consideran los compradores, informó CBS News.

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Otro de los factores que motiva la mudanza a otras ciudades es el impacto de los impuestos estatales. De acuerdo con un análisis de Tax Foundation, también citado en CBS News, millones de personas se trasladan de estados con alta carga impositiva, como California y Nueva York, hacia otros con gravámenes más reducidos, como Texas, Florida y Carolina del Norte. Sin embargo, ninguna ciudad de esos estados figura entre los diez mercados de vivienda más económicos de WalletHub.

La edad también influye en las motivaciones al elegir dónde radicarse. Según declaraciones de Hainan Sheng, profesora asistente de bienes raíces en Virginia Tech, en WalletHub, las personas de mayor edad otorgan mayor valor a los criterios fiscales, mientras que las más jóvenes priorizan factores como la asequibilidad, la disponibilidad de empleo y el estilo de vida urbano.

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Nueva York destaca entre los estados con cargas impositivas más elevadas para los residentes (Opy Morales).

Listado completo de ciudades

El listado completo de WalletHub, ordenado de más accesible a menos accesible, quedó conformado de la siguiente manera:

Flint (Michigan) Detroit (Michigan) Surprise (Arizona) Yuma (Arizona) Akron (Ohio) Pittsburgh (Pensilvania) Memphis (Tennessee) Augusta (Georgia) Indianápolis (Indiana) Cleveland (Ohio)