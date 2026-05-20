Un Airbus de Croatia Airlines se salió de pista tras abortar una maniobra de despegue por fuertes vientos cruzados

Un avión de Croacia Airlines se salió de la pista durante un despegue abortado en el Aeropuerto de Split, Croacia

La lluvia golpeaba las ventanillas mientras el Airbus aceleraba sobre la pista del aeropuerto de Split, en la costa de Croacia. Desde un asiento junto a la ventana, un pasajero grababa el despegue con su celular. Segundos después, el avión se sacudía fuera del asfalto, levantando tierra y provocando gritos dentro de la cabina.

En otro video, grabado desde el exterior, la maniobra ya parecía torcida desde el inicio. Apenas comenzaba la carrera de despegue, una fina nube de humo aparecía debajo del tren de aterrizaje del Airbus A220-300 de Croatia Airlines. El avión intentó levantar vuelo, pero nunca llegó a despegar.

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La aeronave se salió de la pista mientras avanzaba todavía a gran velocidad. Las ruedas entraron en la franja de tierra lateral y el aparato empezó a tambalearse violentamente. En el recorrido arrasó una valla de señalización aeroportuaria, que quedó destruida a un costado del camino.

A bordo del Airbus viajaban 130 pasajeros y cinco tripulantes, todos evacuados ilesos tras el accidente aéreo en Croacia. (Captura de video)

En el video grabado por uno de los pasajeros, durante los primeros segundos solo se ve la lluvia deslizándose sobre la ventana mientras el avión gana velocidad. Cerca del segundo veinte comienzan las sacudidas. La persona gira el celular hacia los asientos: algunos pasajeros aparecen aferrados con fuerza mientras empiezan a escucharse gritos y expresiones de tensión.

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Cuando la cámara vuelve a apuntar hacia afuera, la turbina ya está cubierta de tierra. El Airbus continúa desplazándose fuera del pavimento, paralelo a la pista, mientras reduce velocidad sobre el barro y el césped lateral del aeropuerto.

Un pasajero capturó en video el interior de la cabina cuando el avión de Croacia Airlines se salió de la pista durante un despegue abortado

Según explicó el portal especializado Aviacionline, el incidente ocurrió cuando el vuelo OU412, con destino a Frankfurt, abortó el despegue a unos 123 nudos —aproximadamente 227 kilómetros por hora— en medio de fuertes vientos cruzados.

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La Agencia de Investigación de Accidentes de Croacia indicó que una de las ruedas del tren de aterrizaje principal izquierdo abandonó la superficie asfaltada durante la frenada de emergencia. El impacto contra luces y señalizaciones provocó daños visibles en la parte inferior del motor izquierdo.

A bordo viajaban 130 pasajeros y cinco tripulantes. Todos fueron evacuados sin heridas.

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Una valla de señalización fue arrasada durante la excursión de pista, dejando evidencias materiales del impacto en el aeropuerto. (Captura de video)

El incidente obligó a suspender durante varias horas las operaciones en el aeropuerto de Split y provocó desvíos y demoras en vuelos internacionales en plena temporada turística sobre el Adriático.

Cuando el avión finalmente se detuvo, seguía inclinado sobre la tierra húmeda al costado de la pista. Dentro de la cabina todavía se escuchaban voces alteradas y respiraciones agitadas. Afuera, la turbina cubierta de barro resumía en una sola imagen los segundos en que el despegue se convirtió en una emergencia.

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