El régimen de Irán aseguró que permitió el paso de 26 buques por el estrecho de Ormuz

FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo/File Photo

26 buques cruzaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas “con coordinación y seguridad” de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), según informó el organismo este miércoles a través de sus redes sociales. El tránsito se produce en medio de un bloqueo cruzado entre Teherán y Washington que mantiene paralizadas las negociaciones sobre la reapertura de la vía marítima.

La IRGC precisó que entre las embarcaciones que atravesaron el estrecho figuran petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales. “El tráfico a través del estrecho de Ormuz tiene lugar con permiso y en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria”, señaló el comunicado, recogido por la agencia de noticias estatal iraní ISNA.

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La crisis se desencadenó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán, lo que llevó a Teherán a bloquear el estrecho. En respuesta, la administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso un bloqueo sobre los puertos iraníes, ahogando las exportaciones de petróleo del país, su principal fuente de ingresos. Antes del conflicto, aproximadamente una quinta parte de las exportaciones energéticas mundiales transitaba por esa vía.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) elevó este miércoles a 90 los buques a los que ha impedido el paso en la región, incluidos cuatro que han sido “inmovilizados”, tras más de un mes de bloqueo. El diferendo sobre el estrecho se ha convertido en uno de los puntos más delicados del proceso de diálogo entre ambas naciones, mediado por Pakistán, dada su repercusión sobre la economía global.

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Una embarcación rápida con la bandera de Irán y varias personas a bordo navega por las aguas, dejando una estela visible bajo una luz tenue.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió este miércoles que el bloqueo podría desencadenar una grave crisis mundial de precios de los alimentos en un plazo de seis a 12 meses. El organismo, con sede en Roma, calificó la situación como “el comienzo de un shock sistémico en los sistemas agroalimentarios”. La agencia subrayó que la perturbación ya no se limita al transporte marítimo o a los mercados energéticos: “El shock se desarrolla por etapas: energía, fertilizantes, semillas, menores rendimientos, aumento de los precios de las materias primas y luego inflación alimentaria”.

Trump declaró este miércoles que se han registrado avances en las negociaciones con Irán, aunque advirtió que podría reanudar la acción militar si Teherán no llega a un acuerdo. El canciller iraní Abbas Araghchi respondió que “un regreso a la guerra presentará muchas más sorpresas”, mientras que la IRGC advirtió que ante un nuevo ataque extendería el conflicto “esta vez” más allá de la región.

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Will Todman, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), explicó a Al Jazeera que ambas partes parecen convencidas de que mantener sus respectivos bloqueos les otorga mayor poder de negociación. “Ambos lados parecen creer que cuanto más se prolongue esto, mayor será su ventaja, porque más sufrirá económicamente su adversario”, afirmó Todman.