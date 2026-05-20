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Intercepción de alto riesgo: aviones rusos se acercaron a metros de una aeronave militar británica en el mar Negro

El gobierno del Reino Unido denunció el incidente ante la embajada rusa y reafirmó su compromiso con la defensa de la OTAN y sus aliados en medio de crecientes tensiones con Moscú

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En seis ocasiones, una de las aeronaves rusas pasó a solo seis metros de la nariz del avión del Reino Unido (Foto del Departamento de Defensa vía AP)
En seis ocasiones, una de las aeronaves rusas pasó a solo seis metros de la nariz del avión del Reino Unido (Foto del Departamento de Defensa vía AP)

Dos aviones de combate rusos interceptaron de manera peligrosa a una aeronave británica de vigilancia sobre el mar Negro el mes pasado, según comunicó el Ministerio de Defensa del Reino Unido. El hecho involucró a cazas Su-35 y Su-27, que se aproximaron a seis metros de la nariz del avión Rivet Joint de la Real Fuerza Aérea y obligaron a desactivar el piloto automático, lo que activó sistemas de emergencia.

La interceptación ocurrió mientras el avión Rivet Joint de la Real Fuerza Aérea patrullaba en espacio aéreo internacional en una misión de rutina de vigilancia junto a aliados para la protección de la frontera oriental de la OTAN. La cartera afirmó que los cazas rusos realizaron seis pasadas a corta distancia, una maniobra que elevó el riesgo de accidente y de escalada militar.

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El Ministerio de Defensa del Reino Unido definió la maniobra como la más peligrosa enfrentada por un Rivet Joint desde 2022, cuando un caza ruso disparó un misil cerca de otro avión británico en la misma zona.

Por su parte, el secretario de Defensa británico, John Healey, calificó el episodio como un nuevo ejemplo de conductas peligrosas e inaceptables por parte de pilotos rusos hacia aviones desarmados en espacio aéreo internacional. Healey ratificó que este tipo de acciones no modificarán el compromiso británico con la defensa de la OTAN y sus aliados frente a actos de agresión rusa.

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El secretario de Defensa británico, John Healey, condenó la conducta de los pilotos rusos tras el incidente en el mar Negro (Reuters)
El secretario de Defensa británico, John Healey, condenó la conducta de los pilotos rusos tras el incidente en el mar Negro (Reuters)

El gobierno británico presentó quejas formales ante la embajada rusa a través de sus ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, según el comunicado oficial.

Las tensiones entre Londres y Moscú se mantienen elevadas, con acusaciones de espionaje y la guerra de Ucrania como telón de fondo. Días antes del incidente, el Reino Unido informó que la Marina Real detectó y escoltó fuera de sus aguas a tres submarinos rusos que, durante un mes, realizaron operaciones encubiertas cerca de cables y ductos submarinos estratégicos para el país.

Además, Healey advirtió que cualquier intento de dañar la infraestructura británica tendría consecuencias graves. El Reino Unido reforzó este año la presencia de buques militares para proteger cables y oleoductos ante la actividad de submarinos rusos en aguas cercanas.

En paralelo a este incidente aéreo, otros hechos recientes incrementaron la preocupación en la región báltica, como la incursión de un dron en el espacio aéreo de Lituania y la destrucción de un dron ucraniano sospechoso sobre Estonia.

El informe oficial menciona que las acciones rusas generan riesgos serios de accidente y de escalada militar, en un contexto en que la revisión de la defensa británica identificó a Rusia como una amenaza inmediata y urgente. El gobierno británico reafirmó su respaldo a Ucrania desde la invasión ordenada por el Kremlin en febrero de 2022 y mantiene la cooperación con aliados para garantizar la seguridad en el flanco oriental de la OTAN.

(Con información de AFP y Reuters)

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