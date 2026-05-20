Seattle instaló siete estaciones gratuitas de agua potable en el centro para el verano y el Mundial

Las nuevas estaciones de recarga de agua gratuita de Seattle buscan facilitar la hidratación durante el verano y la Copa del Mundo (Seattle Public Utilities)

Seattle Public Utilities, la agencia municipal de gestión del agua, instaló siete nuevas estaciones de recarga de agua en el centro de la ciudad este mes, con el objetivo de ampliar el acceso a agua potable gratuita ante el calor del verano y la llegada de visitantes por los seis partidos de la Copa del Mundo de la FIFA que la ciudad albergará.

El sistema promueve que residentes y turistas rellenen botellas reutilizables —sin costo ni obligación de comprar agua embotellada en comercios— en puntos donde cada instalación tiene un costo de USD 5.000 e incluye una ilustración original de Stevie Shao, artista local inspirada en el agua de las montañas y las cuencas hidrográficas protegidas que abastecen a Seattle.

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La decisión surge ante la mayor frecuencia y gravedad de las olas de calor en los veranos recientes. Kahreen Tebeau, de Seattle Public Utilities, explicó al medio digital Axios que el organismo impulsó el proyecto a raíz de la recurrencia de episodios de calor en la región.

La agencia sostuvo, además, que la ciudad cuenta con una de las fuentes de agua más puras del país y realiza controles de calidad con paneles de cata dos veces al mes. El objetivo es facilitar el acceso al agua en zonas de alta circulación peatonal y que la infraestructura urbana acompañe la demanda estacional.

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Ubicación de las siete estaciones en el centro de Seattle

Las estaciones gratuitas operan en puntos clave del downtown y alrededores, seleccionados por el alto flujo peatonal y cercanía a zonas turísticas (Seattle Public Utilities)

Seattle Public Utilities informó que las siete estaciones se ubicaron en áreas del downtown y alrededores, seleccionadas por su flujo constante de peatones. Los puntos de recarga están en: 1000 2nd Ave., 501 Olive Way, 1398 3rd Ave., 898 3rd Ave., 298 James St., 100 Pike St. y 201 Occidental Ave.

Estas direcciones, repartidas entre trayectos laborales, comerciales y turísticos, permiten que el sistema funcione como punto de recarga en recorridos habituales por la ciudad.

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Para visitantes y residentes, la instrucción es llevar una botella reutilizable; quienes trabajan, estudian o pasean por el centro pueden recargar durante el día sin depender de comprar bebidas ni solicitar agua en locales, especialmente cuando las temperaturas son elevadas.

La señalización artística de Stevie Shao es un identificador visual: la ilustración permite localizar fácilmente las estaciones desde la vereda y enfatiza el vínculo con el origen del agua de la región, según destacó Seattle Public Utilities al presentar el proyecto.

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Funcionamiento de las estaciones y requisitos para uso

Las estaciones están diseñadas para uso directo en la vía pública: el usuario se acerca, coloca la botella reutilizable y la rellena con agua potable gratuita sin registro ni pago.

El sistema se plantea para favorecer el abastecimiento de agua durante desplazamientos urbanos, sobre todo en puntos cercanos a paradas de transporte, oficinas, hoteles, paseos y eventos.

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La recomendación para turistas y residentes es portar una botella reutilizable, idealmente de boca ancha o de fácil limpieza, asegurando suficiente capacidad para recorridos prolongados.

Se sugiere recargar antes de atravesar tramos con menor disponibilidad de sombra o alta aglomeración. Así, una sola mención a la botella reutilizable orienta tanto a quienes visitan como a quienes viven en la ciudad.

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Las nuevas estaciones se insertan como respuesta a un doble desafío del verano: el incremento de temperaturas y la mayor concentración de personas en el centro urbano.

En eventos con amplia asistencia, el acceso regular a agua en estas ubicaciones ayuda a equilibrar la demanda y reduce la compra de agua embotellada.

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Recomendaciones durante la Copa del Mundo: visitantes, residentes y días de partido

Autoridades recomiendan planificar las recargas en las siete estaciones para prevenir la deshidratación y evitar compras imprevistas en días de partido (Reuters/Kirby Lee-Imagn Images)

Con la ciudad como sede de 6 partidos de la Copa del Mundo de la FIFA este verano, las autoridades instan a prepararse anticipadamente: iniciar la jornada con botella, buscar recargar antes de ingresar a zonas con grandes multitudes y no demorar la hidratación.

En días de partido, la concentración peatonal en el downtown aumenta y realizar una recarga previa puede evitar compras inesperadas o traslados adicionales cuando el tránsito de personas se vuelve intenso.

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Para grupos familiares con niños o personas mayores, se aconseja realizar recargas periódicas y programar pausas bajo techo o en áreas protegidas, en particular si el itinerario incluye filas largas, trayectos prolongados a pie o esperas en espacios abiertos. Quienes trabajan o realizan actividades en el centro pueden apoyarse en la red, completando la recarga de sus botellas cerca del destino para evitar depender de locales con gran afluencia.

Una sugerencia para ambos públicos es identificar, antes de comenzar el recorrido, cuál de las 7 direcciones está más próxima al punto de partida.

En jornadas con alta demanda peatonal, comenzar llenando la botella en la estación cercana minimiza el riesgo de quedarse sin agua en trayectos concurridos.

El proyecto responde a un objetivo ambiental: el uso de botellas reutilizables y recargas gratuitas apunta a disminuir el consumo de plásticos descartables en una temporada especialmente activa en el centro.

Cada estación, con un costo de USD 5.000, fue integrada a la infraestructura pública para asegurar la hidratación diaria durante el verano y acompañar el incremento de visitantes previsto por la ciudad.