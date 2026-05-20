Los países bálticos rechazaron las acusaciones de Rusia por el uso del espacio aéreo

Soldados ucranianos ajustan una antena para controlar un Gara, un vehículo aéreo no tripulado multifuncional ucraniano. REUTERS/Anatolii Stepanov

Los países bálticos rechazaron este miércoles las acusaciones rusas sobre el uso de su espacio aéreo por drones ucranianos y denunciaron una campaña de desinformación de Moscú, en medio de una serie de incidentes aéreos que han elevado la tensión en la región.

El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, sostuvo que las acusaciones rusas responden a que los ataques con drones de Ucrania contra la retaguardia rusa “están funcionando” y colocan a Moscú bajo mayor presión. “Juegan con el miedo occidental a una escalada, pero nadie cree a Rusia”, afirmó en una rueda de prensa conjunta celebrada en Tallin.

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Su homólogo lituano, Kestutis Budrys, atribuyó los incidentes recientes a “intentos deliberados” de Rusia de desviar hacia los países bálticos los drones ucranianos que la atacan, mediante métodos de guerra electrónica. “Lanzan acusaciones falsas. Es ridículo, es peligroso y no tiene nada que ver con nuestra posición”, declaró.

La jornada del miércoles arrancó con alertas por “amenaza aérea” en partes de Lituania y Letonia, que obligaron a residentes de las zonas afectadas —incluidos el presidente lituano, Gitanas Nauseda, y la primera ministra, Inga Ruginiene— a trasladarse temporalmente a refugios antiaéreos. El Ejército lituano confirmó posteriormente que un dron había penetrado en el espacio aéreo del país antes de desaparecer, sin que se pudiera determinar si aterrizó en territorio lituano o cruzó de regreso la frontera.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys. REUTERS/Omar Havana

Los incidentes se acumulan desde comienzos de semana: el martes, un caza F-16 de la OTAN derribó en Estonia un dron ucraniano desviado; el lunes, otro aparato cargado de explosivos se estrelló en Lituania.

El Servicio de Espionaje Exterior ruso (SVR) denunció el martes que Letonia habría permitido a Ucrania lanzar drones contra Rusia desde territorio letón, y advirtió de que Moscú respondería con ataques contra las lanzaderas ucranianas y los puestos de mando en ese país. El secretario parlamentario del Ministerio de Exteriores de Letonia, Artjoms Ursulskis, y la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand —también presente en la rueda de prensa de Tallin—, se sumaron a la denuncia de la “desinformación” de Moscú.

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Budrys subrayó que la retórica intensificada de Rusia es un recordatorio de por qué conviene a Estados Unidos mantener una presencia militar fuerte en Europa. El impacto de dos drones ucranianos contra una infraestructura en Rezekne, en el este de Letonia, había desencadenado este mes una crisis de Gobierno que culminó con la dimisión de la primera ministra letona, Evika Silina.