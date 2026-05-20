Mundo

Los países bálticos rechazaron las acusaciones de Rusia por el uso del espacio aéreo

Las autoridades de Estonia, Letonia y Lituania sostienen que Moscú está impulsando información engañosa, mientras varios incidentes con drones y advertencias de amenaza han aumentado la tensión en la zona fronteriza

Guardar
Google icon
Soldados ucranianos ajustan una antena para controlar un Gara, un vehículo aéreo no tripulado multifuncional ucraniano. REUTERS/Anatolii Stepanov
Soldados ucranianos ajustan una antena para controlar un Gara, un vehículo aéreo no tripulado multifuncional ucraniano. REUTERS/Anatolii Stepanov

Los países bálticos rechazaron este miércoles las acusaciones rusas sobre el uso de su espacio aéreo por drones ucranianos y denunciaron una campaña de desinformación de Moscú, en medio de una serie de incidentes aéreos que han elevado la tensión en la región.

El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, sostuvo que las acusaciones rusas responden a que los ataques con drones de Ucrania contra la retaguardia rusa “están funcionando” y colocan a Moscú bajo mayor presión. “Juegan con el miedo occidental a una escalada, pero nadie cree a Rusia”, afirmó en una rueda de prensa conjunta celebrada en Tallin.

PUBLICIDAD

Su homólogo lituano, Kestutis Budrys, atribuyó los incidentes recientes a “intentos deliberados” de Rusia de desviar hacia los países bálticos los drones ucranianos que la atacan, mediante métodos de guerra electrónica. “Lanzan acusaciones falsas. Es ridículo, es peligroso y no tiene nada que ver con nuestra posición”, declaró.

La jornada del miércoles arrancó con alertas por “amenaza aérea” en partes de Lituania y Letonia, que obligaron a residentes de las zonas afectadas —incluidos el presidente lituano, Gitanas Nauseda, y la primera ministra, Inga Ruginiene— a trasladarse temporalmente a refugios antiaéreos. El Ejército lituano confirmó posteriormente que un dron había penetrado en el espacio aéreo del país antes de desaparecer, sin que se pudiera determinar si aterrizó en territorio lituano o cruzó de regreso la frontera.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys. REUTERS/Omar Havana
El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys. REUTERS/Omar Havana

Los incidentes se acumulan desde comienzos de semana: el martes, un caza F-16 de la OTAN derribó en Estonia un dron ucraniano desviado; el lunes, otro aparato cargado de explosivos se estrelló en Lituania.

El Servicio de Espionaje Exterior ruso (SVR) denunció el martes que Letonia habría permitido a Ucrania lanzar drones contra Rusia desde territorio letón, y advirtió de que Moscú respondería con ataques contra las lanzaderas ucranianas y los puestos de mando en ese país. El secretario parlamentario del Ministerio de Exteriores de Letonia, Artjoms Ursulskis, y la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand —también presente en la rueda de prensa de Tallin—, se sumaron a la denuncia de la “desinformación” de Moscú.

Budrys subrayó que la retórica intensificada de Rusia es un recordatorio de por qué conviene a Estados Unidos mantener una presencia militar fuerte en Europa. El impacto de dos drones ucranianos contra una infraestructura en Rezekne, en el este de Letonia, había desencadenado este mes una crisis de Gobierno que culminó con la dimisión de la primera ministra letona, Evika Silina.

Temas Relacionados

RusiaPaíses BálticosGuerra ElectrónicaDesinformaciónGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Japón vende anguilas de laboratorio por primera vez y podría redefinir el futuro de la pesca sostenible

Tras más de una década de investigación conjunta entre universidades, empresas y el gobierno, el país asiático lleva al mercado una alternativa orientada a proteger una especie cuyas poblaciones silvestres están en fuerte declive global

Japón vende anguilas de laboratorio por primera vez y podría redefinir el futuro de la pesca sostenible

El gobierno británico llegó a un acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo

Las autoridades del Reino Unido concretaron la firma de un pacto con seis países de Oriente Medio tras cuatro años de negociaciones, siendo la primera nación del G7 en establecer un tratado de este tipo con el bloque árabe

El gobierno británico llegó a un acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo

El régimen de Irán aseguró que permitió el paso de 26 buques por el estrecho de Ormuz

Las autoridades iraníes aseguraron el paso de embarcaciones comerciales mientras continúan las restricciones impuestas por Estados Unidos, situación que complica la reactivación de las conversaciones bilaterales y agrava las tensiones regionales

El régimen de Irán aseguró que permitió el paso de 26 buques por el estrecho de Ormuz

Un Airbus de Croatia Airlines se salió de pista tras abortar una maniobra de despegue por fuertes vientos cruzados

La operación resultó en la salida del aparato del asfalto y el impacto contra señalamientos, ocasionando demoras y el cierre temporal de la terminal aérea en plena temporada turística

Un Airbus de Croatia Airlines se salió de pista tras abortar una maniobra de despegue por fuertes vientos cruzados

Intercepción de alto riesgo: aviones rusos se acercaron a metros de una aeronave militar británica en el mar Negro

El gobierno del Reino Unido denunció el incidente ante la embajada rusa y reafirmó su compromiso con la defensa de la OTAN y sus aliados en medio de crecientes tensiones con Moscú

Intercepción de alto riesgo: aviones rusos se acercaron a metros de una aeronave militar británica en el mar Negro
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

FGR asegura siete tiendas de productos chinos en León, CANACO respalda operativo federal

Olmedo López pidió que se acepte el preacuerdo con la Fiscalía: aseguró que continuará exponiendo el entramado de corrupción de la Ungrd

Jengibre para bajar de peso: tres beneficios que ayudan a cuidar el cuerpo y mejorar la salud

Viajes en oferta: las señales de alerta que podrían revelar una estafa turística en internet

INFOBAE AMÉRICA

Japón vende anguilas de laboratorio por primera vez y podría redefinir el futuro de la pesca sostenible

Japón vende anguilas de laboratorio por primera vez y podría redefinir el futuro de la pesca sostenible

Millones de personas reciben alertas para evitar el sol tras récords históricos de calor en 6 estados

El gobierno británico llegó a un acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo

El régimen de Irán aseguró que permitió el paso de 26 buques por el estrecho de Ormuz

Dispararon contra policías y huyeron en moto: capturaron a dos sospechosos tras persecución en la capital de Guatemala

ENTRETENIMIENTO

“Es el mayor misterio”: Robert Downey Jr. reveló quién tiene la última palabra sobre la tercera película de Sherlock Holmes

“Es el mayor misterio”: Robert Downey Jr. reveló quién tiene la última palabra sobre la tercera película de Sherlock Holmes

Emilia Clarke y la decisión de congelar sus óvulos a los 35 años: “Desperté una mañana y me di cuenta de que había superado lo peor”

“Solo repite lo que ya existe, pero en el arte ese alucinar es útil”: Will.i.am y su visión sobre la inteligencia artificial

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, describió el pánico que sintió al despertar de su cirugía de aumento de pecho: “Fue como si un camión de volteo estuviera sobre mí”

Cher cumple 80 años: esta es la fortuna de una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos