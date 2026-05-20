Japón vende anguilas de laboratorio por primera vez y podría redefinir el futuro de la pesca sostenible

La primera etapa de comercialización de ejemplares generados fuera de su entorno natural marca un avance en las estrategias de conservación marina - © Philip FONG / AFP/Archivos

Japón dará un paso inédito en conservación con el inicio de la venta de anguilas criadas íntegramente en laboratorio. Según el portal de noticias The Star, el país será el primero en comercializar anguilas cultivadas en cautiverio, una medida que busca ofrecer una alternativa sostenible a la tradicional pesca de anguilas silvestres, cuya población está en fuerte declive. La noticia fue difundida por la agencia de noticias AFP y ampliamente replicada en el servicio público NHK, el diario brasileño O Globo y The Japan Times.

Más de una década de investigación para la viabilidad comercial

Los primeros avances en la reproducción de anguilas en laboratorio se lograron en 2010, cuando investigadores japoneses consiguieron criar ejemplares desde huevos en entornos controlados. El principal desafío desde entonces fue el costo. Según Yasutaka Okamoto, funcionario de la agencia nacional de pesca de Japón citado por los medios locales y agencias internacionales, en las primeras etapas cada anguila joven costaba más de 1 millón de yenes (USD 6.297), mientras que en 2016 el precio rondaba los 40 000 yenes (USD 251,87).

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Mediante múltiples innovaciones tecnológicas, hoy el precio se sitúa en unos 1 800 yenes (USD 11) por anguila joven. Aunque este valor sigue siendo varias veces superior al de las capturadas en estado salvaje, los investigadores y el sector consideran que es el momento de probar la reacción del mercado y avanzar hacia una comercialización más amplia.

El proyecto resulta de la colaboración entre organismos gubernamentales, universidades y empresas privadas, proponiendo así un modelo de cooperación científica y tecnológica para enfrentar los desafíos de conservación marina.

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Un símbolo cultural y gastronómico de Japón

La introducción de ejemplares cultivados en entornos controlados busca sustituir, progresivamente, la demanda que provoca el descenso de poblaciones silvestres por prácticas como la sobrepesca y la degradación ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anguila, conocida como “unagi”, es un alimento tradicional en la gastronomía japonesa. El plato más popular es el kabayaki, que consiste en asar la anguila y cubrirla con una salsa dulce espesa. Yamada Suisan, la empresa responsable de la comercialización, describió el lanzamiento como un “estreno mundial” y “un paso hacia la futura comercialización de anguilas criadas íntegramente en cautividad”.

De acuerdo con The Star, dos anguilas preparadas al estilo kabayaki costarán alrededor de 9 000 yenes (USD 57), un valor similar al de los productos de alta gama. El entusiasmo por la anguila en Japón fue uno de los motores principales detrás del esfuerzo por desarrollar métodos de crianza sostenibles.

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Desafío ambiental y presión sobre las poblaciones silvestres

La venta de anguilas de piscifactoría apunta a aliviar la presión sobre las poblaciones silvestres, que disminuyeron tanto en Asia como en Europa y América. Investigadores y medios japoneses advirtieron que la sobrepesca, la contaminación de los ríos, la destrucción de humedales y la construcción de represas hidroeléctricas son factores clave en la reducción de ejemplares silvestres.

La (UICN) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a la anguila japonesa y la americana como especies en peligro de extinción debido a la combinación de sobrepesca, degradación de hábitats y contaminación, mientras que la anguila europea figura como en peligro crítico a causa de estos mismos factores y a restricciones migratorias impuestas por infraestructuras humanas.

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La iniciativa representa el resultado de investigaciones científicas y cooperación interinstitucional, con la meta de equilibrar el consumo tradicional (AP Photo / Louise Delmotte)

La iniciativa japonesa podría servir de modelo para otros países que enfrentan desafíos similares en la gestión de especies acuáticas amenazadas.

El caso de Japón demuestra que la innovación científica y la colaboración entre sectores público y privado pueden ofrecer soluciones concretas a la crisis de biodiversidad. La comercialización de anguilas de laboratorio no solo representa una oportunidad para la gastronomía japonesa, sino también un avance importante en la conservación de especies amenazadas.

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Si la experiencia resulta exitosa, podría sentar un precedente internacional para otras especies acuáticas en riesgo y estimular a más países a invertir en tecnologías de cultivo sostenible.