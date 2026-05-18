Qué hay detrás de la deuda millonaria de hospitales y empresas con el sistema de agua de Hialeah

La ciudad de Hialeah reclama más de USD 4,5 millones por facturas impagas de agua y alcantarillado de hospitales, condominios y empresas (Captura Google Maps)

Hialeah exige a hospitales y consorcios pagar millones en facturas impagas de agua y alcantarillado mientras mantiene la amenaza de corte sobre los vecinos que no cumplen.

El alcalde Bryan Calvo sacó a la luz una deuda superior a USD 4,5 millones acumulada por hospitales privados, asociaciones de condominios y empresas: un pasivo que, según la actual gestión, permaneció fuera del conocimiento formal del Concejo Municipal durante varias administraciones.

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La ciudad de Hialeah detectó la deuda tras una auditoría ordenada por Calvo, quien asumió en enero, y fijó el 17 de mayo como plazo para cerrar acuerdos de pago con los principales morosos.

Si no hay resolución, la alcaldía advirtió que puede imponer gravámenes sobre propiedades, iniciar acciones judiciales e incluso suspender el servicio de agua, incluidos los hospitales, pese a que a los vecinos sí se les exige pago puntual bajo amenaza de corte.

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El mayor pasivo corresponde a Palmetto General Hospital y Hialeah Hospital, que suman cerca de USD 3 millones. El resto se reparte entre complejos residenciales y negocios. Entre ellos figura Village of Hialeah Condo, con más de USD 362.000 pendientes.

El 17 de mayo es el plazo límite fijado por Hialeah para que los principales morosos cierren acuerdos de pago, antes de posibles cortes o acciones legales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calvo expuso la contradicción: la ciudad no puede exigir a un residente mayor con ingresos fijos que pague para no perder el agua mientras permite que instituciones privadas acumulen millones sin consecuencias equivalentes.

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El protocolo municipal prevé avisos de cobro y, tras 120 días de mora, habilita la interrupción del servicio si la ley lo permite o si lo autoriza el despacho del alcalde. Los registros muestran que a los mayores deudores nunca se les desconectó el suministro.

Qué deudas acumulan condominios y empresas

Además de los hospitales, Hialeah arrastra casi USD 1,2 millones en facturas impagas de edificios residenciales. Entre los casos más altos aparecen El Paraíso at Hialeah Condo Association, con más de USD 281.000; Westland Eden Condominium, con más de USD 118.000; y Villa Catalina, con más de USD 98.000, todos con saldos vencidos desde hace más de 120 días.

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Las deudas empresariales superan los USD 349.000. Entre ellas figura Thumberlina Academy, con USD 105.000, dentro de un plan de pagos a 24 meses vigente desde marzo.

La administración local sostiene que ya notificó a todos los involucrados y que mantiene la posibilidad de avanzar con medidas más estrictas si no se concretan acuerdos dentro de los plazos fijados.

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La deuda empresarial por agua en Hialeah supera los USD 349.000, destacando el caso de Thumberlina Academy con un plan de pagos vigente desde marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sabía el Concejo y por qué creció la inquietud política

El hallazgo abrió un conflicto de transparencia dentro del Concejo Municipal. Cuatro de sus siete integrantes, quienes ya ocupaban bancas durante las administraciones de Esteban Bovo y Jacqueline García-Roves, declararon no haber conocido la magnitud del problema hasta ser consultados por la prensa.

La concejala Melinda De La Vega calificó la omisión como una “grave falla” y reclamó esclarecer cómo se originó el pasivo y cómo proteger tanto a los residentes como a la infraestructura de la ciudad.

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El presidente del Concejo, Carl Zogby, señaló la falta de transparencia y la baja prioridad que el asunto recibió bajo la anterior gestión.

Documentos internos reflejan que en enero de 2025 ya existían conversaciones entre distintos departamentos municipales y los propietarios de los hospitales para buscar una solución a la deuda. Esa información no se hizo pública ni llegó de manera formal al Concejo.

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El conflicto con los hospitales y la disputa por la deuda heredada

El pasivo hospitalario se remonta a la etapa en que Tenet Healthcare controlaba ambos centros de salud. La empresa los vendió en 2021 a Steward Health Care.

La deuda siguió creciendo bajo esa operadora y después bajo Healthcare Systems of America, la administradora actual.

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Healthcare Systems of America sostiene que no puede asumir los pasivos dejados por Steward por las condiciones fijadas por la corte de bancarrota.

La compañía afirmó haber pedido a la ciudad abrir una cuenta nueva para abonar los consumos bajo su gestión, pero aseguró que Hialeah insiste en reclamarle también la deuda acumulada por la operadora anterior.

La administración de Healthcare Systems of America disputa la responsabilidad de la deuda heredada por cambios de operador y condiciones de la corte de bancarrota (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en las finanzas de la ciudad

El área de Obras Públicas, responsable de cerca del 30% del presupuesto municipal, quedó en el centro de las críticas. Exfuncionarios la describieron como una “caja chica” utilizada para equilibrar cuentas.

Durante la gestión de Bovo, el departamento sufrió cambios tras la salida de su director histórico, Armando Vidal, lo que, según antiguos funcionarios, debilitó los controles internos.

Aunque el pasivo representa una porción limitada del total facturado cada año por agua y alcantarillado, el problema tiene más peso en una ciudad que exfuncionarios describen como de recursos escasos.

En la última década, Hialeah aplicó un canon especial en las facturas de agua para sostener el área de Obras Públicas. Esa tasa fue eliminada recién el año pasado.

Calvo sostiene que el episodio expone la necesidad de controles básicos y constantes en el sistema de agua: avisos de mora, seguimiento de cuentas y contacto directo con deudores.

Las próximas semanas definirán si la ciudad logra acuerdos de pago con hospitales, condominios y empresas o si escala un conflicto en el que la alcaldía exige millones a grandes morosos mientras mantiene para los vecinos la amenaza de cortar el servicio.