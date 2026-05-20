Desmantelan red de entrega de cocaína en edificio de lujo de Nueva York: cuatro latinos acusados de operar un ‘drive-thru’ de drogas en Manhattan y Brooklyn

Agentes federales desmantelan una red de narcotráfico de cocaína que operaba desde un edificio de lujo en el Bronx con modalidad de entrega drive-thru (@snpnyc)

Cuatro ciudadanos hispanos fueron arrestados tras el desmantelamiento de una red de narcotráfico de cocaína que operaba desde un edificio de lujo en El Bronx y usaba un sistema de entrega tipo “drive-thru” para abastecer a clientes en Manhattan, Queens y Brooklyn.

La DEA y la Fiscalía Especial de Narcóticos de Nueva York coordinaron el operativo y destacaron la escala logística de la organización.

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El 17 de mayo, agentes federales y locales intervinieron en el edificio Lincoln at Bankside, en 5 Lincoln Ave, en el barrio Mott Haven.

Allí incautaron 10 kilos de cocaína, dos armas, municiones, un chaleco antibalas y $200.000 en efectivo, según informaron las autoridades, que describieron la estructura como económicamente relevante y con capacidad operativa peligrosa.

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La investigación determinó que el grupo usaba la entrada semicircular del edificio residencial para que los compradores llegaran en auto y recibieran la droga sin bajarse del vehículo.

El operativo en 5 Lincoln Ave permitió el decomiso de 10 kilos de cocaína, dos armas de fuego, municiones, un chaleco antibalas y 200.000 dólares en efectivo (@snpnyc)

De acuerdo con la DEA, los responsables adaptaron automóviles con compartimentos ocultos para almacenar la sustancia y trasladarla sin despertar sospechas.

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El sistema “drive-thru” y el alcance de la distribución

La modalidad “drive-thru” permitió entregas rápidas y discretas de cocaína. Las autoridades indicaron que los puntos de distribución abarcaron zonas de Manhattan, Queens y Brooklyn, lo que reforzó la hipótesis de una organización con alta capacidad de abastecimiento.

Además del decomiso de droga, el operativo incluyó el secuestro de dos armas de fuego, cargadores con municiones y un chaleco antibalas.

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Según la reconstrucción oficial, esa logística buscó eludir controles rutinarios y reducir el riesgo de detención durante el traslado y la entrega de estupefacientes.

Los detenidos y la mecánica del operativo

Entre los arrestados figuran Ermes Jiménez, Eddy Ruiz de La Rosa, Jonathan Rivera y Jordan Machuca, todos identificados como ciudadanos de origen hispano.

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La acusación los ubicó con roles diferenciados dentro de la red: desde la manipulación y el resguardo de la droga hasta la coordinación de las entregas.

El procedimiento incluyó la revisión de varios vehículos, donde los investigadores hallaron cocaína y dinero en efectivo en compartimentos diseñados para evadir la detección.

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Medios locales, citados por fuentes del caso, señalaron que los acusados variaban horarios y lugares de entrega para sostener la discreción.

La red de narcotraficantes utilizaba vehículos con compartimentos ocultos para distribuir cocaína por Manhattan, Queens y Brooklyn sin levantar sospechas (@snpnyc)

Los cargos y el estado de la causa en Manhattan

Los cuatro detenidos fueron presentados ante el Tribunal Penal de Manhattan bajo acusaciones de posesión de sustancias controladas con intención de distribuir y tenencia ilegal de armas de fuego.

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La DEA y la Fiscalía Especial de Narcóticos aclararon que la causa está en una etapa inicial y que rige la presunción de inocencia.

Los objetos secuestrados —droga, armas, chaleco antibalas y efectivo— quedarán incorporados como prueba. Las autoridades subrayaron que la cantidad de cocaína incautada superó los umbrales habituales de otras incautaciones recientes en la ciudad.

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Qué dijeron las autoridades y el impacto para la comunidad

La fiscal especial de narcóticos Bridget Brennan valoró la cooperación entre agencias y enfatizó el componente preventivo de este tipo de operativos.

“La desarticulación de estas redes es esencial para proteger a nuestros vecindarios del tráfico de drogas y sus consecuencias”, declaró, según la Fiscalía Especial de Narcóticos.

El agente especial de la DEAChristopher Roberts remarcó el riesgo asociado a estructuras de este nivel. “Organizaciones de este nivel ponen en riesgo directo la seguridad de nuestras comunidades”, sostuvo, y pidió a la ciudadanía colaborar con información relevante.

La investigación siguió abierta y las autoridades exhortaron a la población de Nueva York a reportar cualquier indicio vinculado al tráfico de estupefacientes en sus barrios.