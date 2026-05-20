Estados Unidos

Un socavón obliga a cerrar una de las pistas del aeropuerto LaGuardia en Nueva York

El hundimiento se detectó durante la inspección diaria y activó reparaciones, mientras la terminal opera con capacidad reducida y prevé demoras por tormentas eléctricas

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Un socavón obligó a cerrar la pista 4/22 de LaGuardia. El aeropuerto operó con una sola pista y advirtió demoras, con tormentas eléctricas previstas. (X: World News)

Un socavón detectado en la mañana del miércoles obligó al cierre inmediato de la pista 4/22 del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, cuando los equipos técnicos identificaron el agujero en la calle de rodaje, en el borde de la pista principal, cerca de las 11:00 (hora local), durante la inspección matutina diaria.

La información fue confirmada tanto por la terminal aérea como por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

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El cierre dejó a LaGuardia —que opera con dos pistas— trabajando únicamente con la pista 13/31, lo que redujo su capacidad para manejar el tráfico aéreo y elevó el riesgo de retrasos y cancelaciones en cadena.

La medida se adoptó por razones de seguridad operativa, mientras se evaluaban los daños, se determinaba el origen y se definían las reparaciones necesarias.

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La Autoridad Portuaria declaró en un comunicado que mantiene “comunicación constante con las aerolíneas y los socios del aeropuerto” y que seguirá brindando actualizaciones “a medida que evolucionen las condiciones”.

También instó a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos ante un escenario de demoras y anulaciones que podía agravarse por tormentas eléctricas previstas para más tarde.

Dónde apareció el socavón y qué medidas se tomaron

Vista aérea de una pista de aeropuerto gris con un excavador amarillo, un camión volquete y varios vehículos blancos. Trabajadores con chalecos de seguridad y barreras rojas
Un socavón en la pista 4/22 de LaGuardia obligó al cierre inmediato del aeropuerto, afectando la operatividad en Nueva York (Captura de video)

Según la información oficial, el socavón se detectó en una calle de rodaje ubicada en el borde de la pista 4/22, un sector que concentra movimientos en superficie vinculados con despegues y aterrizajes.

Tras el hallazgo, las autoridades dispusieron el cierre inmediato del área afectada y activaron un operativo de emergencia con personal de ingeniería y construcción.

En imágenes aéreas difundidas por la cadena local WNBC, se observaron cuadrillas de la Autoridad Portuaria y maquinaria pesada trabajando en el punto del daño, mientras un helicóptero de cobertura, identificado como Chopper 2, sobrevolaba la zona. Durante esa etapa inicial, no se informó la causa del hundimiento, aunque los equipos técnicos ya investigaban el origen para definir el alcance de las obras.

El aeropuerto no precisó un plazo para la reapertura y advirtió que la pista 4/22 permanecería fuera de servicio por un tiempo indeterminado, al menos hasta completar la evaluación y las reparaciones que garanticen condiciones seguras para las operaciones.

Una sola pista operativa y efecto directo en vuelos

Trabajadores con chalecos de seguridad junto a una excavadora amarilla y un camión en una excavación con barreras. Dos vehículos de seguridad aeroportuaria
La Autoridad Portuaria confirmó la detección del agujero durante la inspección matutina y activó el protocolo de emergencia aeroportuaria (Captura de video)

La consecuencia inmediata del cierre fue la concentración de todos los movimientos en la pista 13/31, el único corredor disponible para gestionar despegues y aterrizajes.

En un aeropuerto con alto flujo y márgenes operativos, esa restricción suele traducirse en demoras que se amplifican con el correr de las horas, ya que un retraso temprano altera la rotación de aeronaves, la disponibilidad de puertas y las conexiones de pasajeros.

A diferencia de aeropuertos cercanos como John F. Kennedy y Newark Liberty, que cuentan con más pistas y alternativas internas para reorganizar el tránsito, LaGuardia tiene una infraestructura más limitada y menos capacidad de absorber contingencias sin que impacten en la programación.

Por eso, incluso un incidente localizado puede provocar modificaciones significativas en la grilla de salidas y arribos.

El efecto se reflejó en el monitoreo del tráfico aéreo realizado por la plataforma digital FlightAware, especializada en seguimiento de vuelos en tiempo real, que registró dilaciones y suspensiones asociadas a la situación en LaGuardia, en un contexto de ajustes operativos que dependían del avance de los trabajos y del clima.

Tormentas eléctricas: el segundo factor de presión

Al impacto provocado por la reducción de pistas se sumó la previsión de tormentas eléctricas para la tarde y la noche. La propia Autoridad Portuaria advirtió que el clima podía intensificar las interrupciones: las tormentas suelen imponer restricciones adicionales por seguridad, modificar secuencias de aproximación y despegue y obligar a espaciar operaciones, lo que reduce aún más la capacidad de recuperación del aeropuerto.

El organismo recomendó a los viajeros planificar con margen, anticipar cambios en los itinerarios y consultar directamente con las aerolíneas para obtener la información más reciente.

El objetivo declarado fue minimizar traslados innecesarios al aeropuerto y ordenar la comunicación ante un escenario con variables técnicas y meteorológicas en simultáneo.

Mientras continuaban las tareas de reparación e inspección, la terminal mantuvo su operación concentrada en la pista 13/31, a la espera de actualizaciones oficiales sobre el estado del pavimento y el avance de la investigación destinada a determinar por qué se produjo el socavón en la zona de rodaje.

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