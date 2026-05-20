Estados Unidos

Trump descartó una escalada con Cuba tras la acusación por homicidio contra Raúl Castro: “Se está cayendo a pedazos”

El presidente de Estados Unidos sostuvo que su gobierno hará “pronto” un anuncio sobre el bloqueo petrolero impuesto a la dictadura de La Habana. “Realmente perdieron el control”, dijo

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Trump descartó una escalada con Cuba tras la acusación por homicidio contra Raúl Castro: “Se está cayendo a pedazos”
Trump descartó una escalada con Cuba tras la acusación por homicidio contra Raúl Castro: “Se está cayendo a pedazos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su administración no necesita aumentar la presión militar sobre Cuba porque, según afirmó, el régimen de La Habana atraviesa un fuerte deterioro interno.

Las declaraciones del mandatario llegaron pocas horas después de que el Departamento de Justicia presentara en Miami una acusación criminal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

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No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba”, declaró Trump ante periodistas al regresar a Washington después de participar en un evento en Connecticut.

El mandatario también adelantó que su administración anunciará “pronto” novedades vinculadas al bloqueo petrolero impuesto a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado enero. Aunque evitó dar detalles concretos, sus palabras reforzaron la línea de presión que Washington mantiene sobre La Habana desde comienzos de año.

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La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Florida imputa a Raúl Castro, de 94 años, por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio. El expediente sostiene que el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias autorizó una operación militar para derribar avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate mientras volaban sobre aguas internacionales.

El presidente de Estados Unidos sostuvo que su gobierno hará “pronto” un anuncio sobre el bloqueo petrolero impuesto a la dictadura de La Habana. “Realmente perdieron el control”, dijo
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su gobierno hará “pronto” un anuncio sobre el bloqueo petrolero impuesto a la dictadura de La Habana. “Realmente perdieron el control”, dijo

Trump vinculó directamente la decisión judicial con la política de su gobierno hacia Cuba y calificó el anuncio como un hecho significativo.

“Creo que es un día muy grande y muy importante”, afirmó el presidente estadounidense. También destacó el respaldo político que recibe del electorado cubanoestadounidense en Florida, un estado clave en la política nacional de Estados Unidos.

Según Trump, la comunidad cubana exiliada “valora” la decisión tomada por el Departamento de Justicia y especialmente el anuncio realizado por el fiscal general adjunto Todd Blanche, funcionario designado por la propia administración republicana.

Tenemos a Cuba en mente, es muy importante. Muchos problemas durante muchos años. Creo que fue un momento muy importante”, agregó.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de un escenario de creciente presión diplomática y económica sobre La Habana. Desde la captura de Maduro, Washington endureció sus medidas contra el régimen cubano y promovió restricciones para impedir la llegada de petróleo a la isla.

Trump sostiene que esas medidas buscan forzar cambios económicos y políticos dentro del país. Sin embargo, la dictadura de Cuba denuncia que las sanciones agravaron la crisis energética y económica que atraviesa la isla.

Durante su intercambio con la prensa, el mandatario alternó mensajes de presión con referencias a posibles negociaciones futuras. Aunque descartó una escalada inmediata, evitó cerrar la puerta a nuevas acciones contra el gobierno cubano.

La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Florida imputa a Raúl Castro, de 94 años, por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio
La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Florida imputa a Raúl Castro, de 94 años, por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio

“Creo que ha sido un momento muy grande, no solo para los cubanoestadounidenses, sino para las personas que vinieron de Cuba y quieren regresar a Cuba”, declaró.

La imputación contra Raúl Castro representa uno de los movimientos judiciales más importantes adoptados por Estados Unidos contra un ex líder cubano. El expediente reconstruye el derribo de dos aeronaves de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, un hecho que provocó la muerte de cuatro personas.

Según los fiscales estadounidenses, la operación fue planificada por las fuerzas armadas cubanas y contó con apoyo de agentes de inteligencia infiltrados en Miami. El documento sostiene que pilotos militares cubanos utilizaron misiles aire-aire para destruir las avionetas mientras se encontraban fuera del espacio aéreo cubano.

Raúl Castro dejó la presidencia de Cuba en 2019 y abandonó la dirección del Partido Comunista en 2021. Aun así, continúa siendo una figura de peso dentro de la estructura política del país.

La respuesta oficial de La Habana llegó poco después de conocerse la acusación. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las imputaciones y aseguró que forman parte de una operación política impulsada desde Washington.

Según Díaz-Canel, el proceso judicial constituye “una acción política, sin ningún basamento jurídico”. También afirmó que el objetivo es construir argumentos para justificar “el desatino de una agresión militar”.

(Con información de EFE y AFP)

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