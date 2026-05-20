Estados Unidos

Jeff Bezos sobre gravar a los ricos: “Podrían duplicar los impuestos que pago y eso no ayudaría a una maestra en Queens”

En una entrevista televisiva, el empresario argumentó que las cargas fiscales sobre la renta deberían eliminarse para los sectores más vulnerables y afirmó que aumentar los tributos a los más ricos no resolvería los problemas del sistema tributario estadounidense

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Bezos aseguró que el 1% más rico paga cerca del 40% de la recaudación fiscal (AP Foto/John Locher).
Bezos aseguró que el 1% más rico paga cerca del 40% de la recaudación fiscal (AP Foto/John Locher).

El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, sostuvo en el programa Squawk Box de CNBC que la mitad con menores ingresos en Estados Unidos debería pagar cero impuesto sobre la renta y afirmó que aumentar los tributos a los más ricos no mejoraría la situación de trabajadores como una maestra o una enfermera de Queens.

El empresario, la cuarta persona más rica del mundo, presentó ese argumento mientras cuestionaba a los políticos por convertir la política fiscal en un tema de confrontación y por “elegir un villano” para desviar el debate de los problemas económicos de fondo.

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Bezos propuso eliminar el impuesto sobre la renta para la mitad inferior de los contribuyentes

En una entrevista en CNBC, Bezos precisó que el 1% de los contribuyentes con mayores ingresos paga cerca del 40% de toda la recaudación por impuesto sobre la renta, mientras que la mitad inferior aporta el 3%. Sobre ese punto, el empresario sostuvo que esa mitad de la población no debería pagar dichos impuestos: “No creo que deba ser el 3%. Creo que debería ser cero”.

Para ilustrar su planteo, habló de una hipotética enfermera de Queens con un salario anual de USD 75.000 que paga más de USD 12.000 al año en impuestos. “No deberíamos pedirle a esta enfermera de Queens que envíe dinero a Washington. Deberían enviarle una disculpa. Realmente no tiene sentido”, condenó.

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El ejecutivo afirmó que las tasas impositivas son “sin duda un tema de debate político perfectamente válido”, pero negó que aumentar los impuestos a los ricos sea la respuesta: “Podrían duplicar los impuestos que pago y eso no ayudaría a una maestra en Queens”.

Tras la entrevista, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, citó el fragmento en el que Bezos mencionó a la docente de Queens y cuestionó: “Conozco a unos cuantos profesores en Queens que no estarían de acuerdo”.

Captura de pantalla de un tweet mostrando a Jeff Bezos en una entrevista de CNBC con el titular 'Jeff Bezos sobre el Debate de la Riqueza'
El alcalde Zohran Mamdani responde a Jeff Bezos por sus declaraciones en CNBC acerca de que duplicar sus impuestos no ayudaría a los maestros de Queens (X: @NYCMayor).

Por consiguiente, el presidente de Amazon rechazó las críticas de dirigentes demócratas como la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, que lo acusan de no pagar suficientes impuestos: “A veces la gente dice que no pago impuestos. No es cierto. Pago miles de millones de dólares en impuestos”.

“Creo que lo que está sucediendo es que se trata de una especie de historia de dos economías: por un lado, hay mucha gente en este país a la que le va muy bien, pero también hay mucha gente que está pasando apuros”, explicó.

A su vez, indicó que Estados Unidos cuenta con “el sistema tributario más progresivo del mundo” y argumentó que los problemas fiscales del país obedecen al exceso de gasto, no a la falta de ingresos.

Un hombre calvo con barba gris, Jeff Bezos, lleva una camisa azul oscura y sonríe mientras habla en una entrevista. Un equipo industrial borroso de fondo
El empresario considera que personas con salarios de USD 75.000, como una enfermera de Queens, pagan impuestos injustamente elevados (Captura de video: CNBC).

Gravar a los ricos y el conflicto con Ken Griffin

Durante la misma entrevista, Bezos acusó a los dirigentes de aplicar una “técnica ancestral” basada en “elegir un villano y señalar con el dedo”. Aseguró: “El problema es que eso no soluciona nada”.

La crítica incluyó al alcalde Mamdani por un video en el que interpeló al director ejecutivo de Citadel, Ken Griffin, mientras presentaba un nuevo impuesto a las segundas residencias: “No está bien que se pare frente a la casa de Ken Griffin y actúe como si fuera una especie de villano. Ken Griffin no es un villano, no ha hecho daño a nadie, no está perjudicando a Nueva York, de hecho, todo lo contrario”.

De acuerdo con NBC New York, Mamdani explicó que se posicionó frente a la propiedad de Griffin por el valor de la misma: “Cuando se compró, esa vivienda era la más cara de Estados Unidos. Queremos dejar muy claro que este impuesto se aplica a un grupo muy selecto de propiedades”.

El alcalde Zohran Mamdani presentó una propuesta de impuesto pied-à-terre, orientada a gravar las segundas residencias de lujo en Nueva York, frente a la vivienda del empresario Ken Griffin.

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