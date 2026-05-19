El alquiler en Manhattan superó por primera vez los USD 5.000 mensuales

El precio de referencia de alquiler en Manhattan superó por primera vez los USD 5.000 mensuales en abril de 2026, según Corcoran (Reuters)

El precio de los alquileres en Manhattan, alcanzó un nuevo récord histórico en abril de 2026. Por primera vez, el valor de referencia superó los USD 5.000 mensuales, una cifra que marca un punto de inflexión en el mercado inmobiliario neoyorquino, según informó la firma inmobiliaria Corcoran y publicó Diario Las Américas con información de AFP.

El mercado de alquileres en Manhattan experimentó un aumento del 6 % en un año, con los apartamentos de dos y tres habitaciones ubicándose en USD 5.228 y USD 8.338 mensuales respectivamente. La oferta de viviendas no logra cubrir la demanda, lo que agrava la situación y sitúa la tasa de vacancia en su nivel más bajo en seis años.

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¿Qué provocó la suba de precios en Manhattan?

La combinación de demanda elevada y una oferta limitada disparó los precios en el distrito de Nueva York. Gary Malin, director de operaciones de Corcoran, explicó que el mercado de alquileres en Manhattan se incrementó en abril de 2026 fruto de un marcado aumento de la demanda y una oferta cada vez más limitada, “lo que impulsó el precio de alquiler de referencia hasta un máximo histórico para el distrito, de USD 5.099”.

La cantidad de anuncios de alquiler se redujo un 6 % respecto a marzo y un 25 % respecto al año anterior, con un total de 4.766 anuncios en abril. Esta cifra representa el nivel más bajo en cuatro años, lo que confirma la presión sobre el mercado y la dificultad para encontrar vivienda.

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¿Quiénes son los más afectados?

Los inquilinos de Manhattan enfrentan obstáculos crecientes para acceder a una vivienda, ya que los precios suben en todos los segmentos. Los apartamentos de dos y tres habitaciones marcan los récords más altos, pero el encarecimiento afecta a todas las tipologías.

Solo el 30 % de los habitantes de Nueva York es propietario de su vivienda, lo que deja a la mayoría vulnerable a las subidas del mercado de alquileres (Reuters)

Solo el 30 % de los habitantes de Nueva York es propietario de su vivienda, lo que deja a la mayoría expuesta a las variaciones del mercado.

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El impacto también se siente en Brooklyn, donde la actividad de alquileres se mantuvo intensa desde 2021. Allí, el precio de referencia bajó levemente en abril a USD 4.110, luego de haber alcanzado un récord en febrero. Sin embargo, la presión sobre los precios persiste en toda la ciudad.

¿Dónde se concentra el problema y por qué sucede?

Manhattan, uno de los cinco grandes distritos de Nueva York, concentra la mayor tensión en el mercado de alquileres. Allí viven aproximadamente 1.700.000 personas sobre un total de 8.500.000 en toda la ciudad. Los barrios más codiciados muestran los mayores incrementos y la menor disponibilidad de viviendas.

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En Brooklyn, otro de los distritos de la ciudad, los precios también se mantienen altos, aunque con una leve moderación reciente por el aumento de la oferta.

La oferta de viviendas disponibles en Manhattan aumentó un 16 % en abril frente a marzo, pero no fue suficiente para revertir la tendencia alcista en los alquileres (Reuters)

El aumento de los alquileres se relaciona con una demanda consistente, impulsada por la recuperación económica y la llegada de nuevos residentes, y una oferta que no logra expandirse al mismo ritmo. El propio Gary Malin, de Corcoran, señaló que la conjunción de estos factores desató la suba de precios en el distrito.

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Además, el costo de vida se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña del alcalde Zohran Mamdani. El nuevo jefe de gobierno anunció que la ciudad se encuentra en estado de quiebra y que impulsará medidas para regular los precios de las viviendas.

El rol de la Rent Guidelines Board

En mayo de 2026, la Rent Guidelines Board de Nueva York dio un paso clave al aprobar un rango preliminar para los posibles aumentos de alquiler en los departamentos regulados. Según informó el canal local News 12 New Jersey, tras una reunión marcada por protestas y reclamos de inquilinos y propietarios, la junta propuso subas del 0 % al 2 % para contratos de un año y del 0 % al 4 % para contratos de dos años.

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El debate mostró la tensión social: grupos de inquilinos reclamaron un congelamiento o incluso una reducción de los alquileres, advirtiendo que cualquier subida puede poner en riesgo la estabilidad habitacional de muchas familias. Propietarios, por su parte, argumentaron que enfrentan costos crecientes de seguros, impuestos y mantenimiento.

El alcalde Zohran Mamdani, quien prometió congelar los alquileres en campaña, celebró que la junta esté considerando la asequibilidad en este proceso. La Rent Guidelines Board prevé varias audiencias públicas antes de la votación final, que se realizará el 25 de junio.

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