El metro de Nueva York eliminará trayectos y ajustará frecuencias en varias líneas: a partir de cuándo

La Metropolitan Transportation Authority implementa cambios en la frecuencia de las líneas 2, 3, 4 y 5 del metro de Nueva York a partir del 18 de mayo (Reuters)

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) anunció cambios en el servicio de metro de Nueva York para las líneas 2, 3, 4 y 5, que se aplicarán en Manhattan, Brooklyn y el Bronx a partir del 18 de mayo. Esta reestructuración afectará a 1,2 millones de pasajeros diarios y busca ajustar la oferta de trenes a los horarios de mayor demanda, reducir la posibilidad de demoras y distribuir mejor los servicios durante las horas pico, según informes institucionales de la autoridad del transporte.

De acuerdo con la MTA, la decisión se basa en datos de uso y puntualidad, además de encuestas a usuarios. Las modificaciones supondrán una redistribución de los viajes para que los trenes circulen cuando más se necesitan, una reducción de los riesgos de acumulación de pasajeros y una mejora en la regularidad operativa. El ajuste no implica incremento de presupuesto ni recorte de cobertura.

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Cambios en los servicios de metro

Las modificaciones, presentadas ante el directorio en enero y comunicadas a los usuarios en mayo, trasladan ciertos viajes al inicio o al cierre de los horarios de mayor afluencia, mientras que otros se concentran en los momentos de mayor congestión.

El informe Spring 2026 Proposed Trip Changes (Cambios propuestos para los viajes en la primavera de 2026) señala que el objetivo es “reducir la posibilidad de retrasos y mejorar la confiabilidad para los 1,2 millones de usuarios diarios”.

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Los cambios en las líneas del metro están fundamentados en datos de uso, puntualidad y encuestas a usuarios, según la MTA (Reuters)

El medio local amNewYork detalló que la medida también apunta a aliviar cuellos de botella como el de Nostrand Junction. Los ajustes incluyen también la operación de cinco trenes de la línea 2 en modo local entre 42 Street-Times Sq y Chambers Street antes de la medianoche, con el objetivo de evitar demoras generadas por la terminación de servicios de la línea 3 en 34th Street-Penn Station.

Detalles de los ajustes por línea

Línea 2:

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En sentido norte:

Se suman viajes a las 6:00, 7:00, 8:00 y 17:00 horas.

Se eliminan trayectos a las 5:00 y 9:00, y dos viajes en la franja de las 18:00 horas.

En sentido sur:

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Se trasladan cinco trenes al servicio local entre 42 Street-Times Sq y Chambers Street poco antes de la medianoche.

Línea 3:

En sentido norte:

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Se añaden servicios a las 7:00, 19:00 y 21:00 horas.

Se eliminan en los intervalos de las 10:00 y 18:00 horas.

En sentido sur:

Se agregan recorridos a las 5:00, 7:00, 18:00 y 19:00 horas.

Se quitan en las franjas de las 8:00, 9:00 y 16:00 horas.

Línea 4:

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En sentido norte:

Se mueve un viaje de las 9:00 a las 7:00 horas.

Dos servicios de las 18:00 a las 19:00.

Se elimina uno de las 10:00 horas.

En sentido sur:

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Se traslada uno de las 8:00 a las 5:00 horas.

Otro de las 16:00 a las 15:00 horas.

Se elimina uno de las 9:00 horas.

Línea 5:

En sentido norte:

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Se suman dos viajes a las 7:00, 8:00 y 18:00 horas.

Se agrega uno a las 19:00 horas.

Se eliminan dos en las 9:00 y 16:00, y uno en las 11:00, 17:00 y 20:00 horas.

En sentido sur:

Se mueven viajes de las 8:00 y 15:00 a la franja de las 6:00 horas.

Razones para la reestructuración

Según los informes institucionales de la autoridad del transporte, el ajuste responde a estudios detallados sobre la demanda y el rendimiento en las líneas. Spring 2026 Proposed Trip Changes describe que estos cambios buscan “adaptar el servicio a los horarios en los que más pasajeros utilizan las líneas afectadas” y mejorar la regularidad de los intervalos entre trenes.

El informe aclara que la propuesta es neutra en cuanto a presupuesto, es decir, no supone un aumento en los costos operativos.

El efecto de los cambios varía según la línea y la hora del día. La Metropolitan Transportation Authority recomienda a los usuarios revisar los nuevos horarios antes del 18 de mayo.

El comunicado oficial de la MTA

La Metropolitan Transportation Authority difundió la información a través de canales oficiales, incluyendo redes sociales.

Un tuit de la MTA anuncia mejoras en el servicio de hora pico para las líneas de metro 2, 3, 4 y 5. La medida busca beneficiar a 1.2 millones de usuarios (X)

El 11 de mayo, la autoridad enfatizó: “A partir del 18 de mayo, se mejorará el servicio en hora punta de los días laborables en las líneas 2, 3, 4 y 5 para 1,2 millones de usuarios diarios. Estos ajustes de horario trasladan los viajes en tren a las horas de mayor afluencia de pasajeros en función de los comentarios de los clientes y de datos operativos y de afluencia detallados”.

Las reacciones de los usuarios mostraron expectativas por una mayor regularidad y puntualidad, junto con algunas dudas sobre la eliminación de viajes en determinados horarios.