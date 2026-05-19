Estados Unidos

Messi llega a las casas de Estados Unidos: el inflable de 3 metros por USD 99 en la previa del Mundial 2026

Lowe’s lo ofrece solo a usuarios registrados en sus programas de recompensas y lo acompaña con activaciones en ciudades anfitrionas, sorteos y contenido digital mientras crece la expectativa por la despedida mundialista del argentino

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Lowe’s lanza campaña especial para homenajear a Lionel Messi en su última Copa del Mundo, generando expectativas entre fanáticos de fútbol en Estados Unidos (Lowe's - Fow News)
Lowe’s lanza campaña especial para homenajear a Lionel Messi en su última Copa del Mundo, generando expectativas entre fanáticos de fútbol en Estados Unidos (Lowe's - Fow News)

La cadena de comercio estadounidense Lowe’s lanzó una campaña inédita para rendir homenaje a Lionel Messi en la que será su última participación en una Copa del Mundo.

En vísperas del torneo de 2026, la cadena presentó un espectacular Messi inflable de 3 metros de altura, pieza central de la iniciativa “Epically More Messi”, destinada a fidelizar a sus clientes en un contexto donde la expectativa global está centrada en la actuación final del futbolista rosarino con la Selección de Argentina.

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De acuerdo con información publicada por Fox Business, esta edición limitada simboliza el carácter de despedida deportiva que adquirirá la presencia del delantero de Inter Miami CF en el máximo evento futbolístico.

El precio de este Messi de 3 metros se fijó en USD 99 y su acceso se limita a los socios de los programas MyLowe’s Rewards y My Lowe’s Pro Rewards, quienes ya pueden adquirirlo desde el 18 de mayo en el sitio web de Lowe’s.

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Según informó el medio Fox Business, la venta exclusiva se extenderá a las once ciudades estadounidenses que serán sede del torneo desde el 20 de mayo.

El inflable de Messi de 3 metros de altura, pieza central de 'Epically More Messi', solo está disponible para miembros de los programas de recompensas de Lowe’s (@EldenMonitors)
El inflable de Messi de 3 metros de altura, pieza central de 'Epically More Messi', solo está disponible para miembros de los programas de recompensas de Lowe’s (@EldenMonitors)

Este dato, junto a la confirmación de Messi sobre su retiro de los mundiales, diferencia a la campaña en la oferta de productos coleccionables del evento.

Messi y Lowe’s: homenaje interactivo a una leyenda viva

La edición limitada del inflable reproduce con precisión detalles como los tatuajes de Messi y lo muestra vestido con un uniforme de Lowe’s, buscando exaltar la pasión de los fanáticos.

La cadena desplegó estas figuras en sitios emblemáticos de ciudades como Atlanta, Dallas, Miami y Nueva York, donde la pieza generó una interacción directa con el público local, según constató Fox Business.

La campaña incluye también contenido exclusivo y sorteos vinculados a Messi para miembros, además de activaciones digitales en redes sociales en las que participan figuras como Fabrizio Romano, conocido especialista en fútbol internacional, y la presentadora de ESPN Katie Feeney.

El objetivo, declaró Jen Wilson, vicepresidenta senior y directora de marketing de Lowe’s, es crear “nuevas formas de acercar a nuestros clientes más leales a recompensas exclusivas: acceso a productos de edición limitada, dinámicas con Messi en canales sociales y más”.

La venta exclusiva del inflable Messi comienza el 18 de mayo en el sitio web de Lowe’s y cubrirá las once ciudades estadounidenses sede del Mundial 2026 (Lowe's - Fox News)
La venta exclusiva del inflable Messi comienza el 18 de mayo en el sitio web de Lowe’s y cubrirá las once ciudades estadounidenses sede del Mundial 2026 (Lowe's - Fox News)

El fervor por el fútbol en Estados Unidos está en un máximo histórico, y un ícono como Messi puede unir comunidades de manera potente”, afirmó el comentarista Andres Cantor al medio Fox Business, señalando que la campaña busca “generar experiencias tanto en los hogares como en los campos de barrio donde nacen los sueños de muchos futbolistas”.

El Mundial 2026 y el adiós de una era, con Messi protagonista

Este será el primer Mundial con Estados Unidos como anfitrión principal desde 1994. El torneo de 2026 supondrá la despedida de Messi de las citas mundialistas, un hecho que, de acuerdo con el propio futbolista, ya fue anticipado en sus declaraciones previas al evento.

La estrategia de Lowe’s se inscribe en una tendencia ascendente del interés por el fútbol en territorio estadounidense, fenómeno que la empresa busca capitalizar recurriendo a la imagen de uno de los máximos exponentes de la historia del deporte.

Lowe’s despliega figuras de Messi en Atlanta, Dallas, Miami y Nueva York para generar interacción directa con el público y afianzar la campaña antes del Mundial 2026 (Lowe's / Fox News)
Lowe’s despliega figuras de Messi en Atlanta, Dallas, Miami y Nueva York para generar interacción directa con el público y afianzar la campaña antes del Mundial 2026 (Lowe's / Fox News)

El inflable de Messi y la campaña que lo acompaña establecen un vínculo directo entre los consumidores y la narrativa de despedida que dominará la próxima Copa del Mundo.

La exclusividad de la pieza, junto con sus ventas programadas y el despliegue en ciudades clave, subrayan el lugar destacado que ocupa Messi en la cultura deportiva global y en el mercado estadounidense a las puertas de la gran cita futbolística de 2026.

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