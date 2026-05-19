Estados Unidos

Donald Trump advirtió que podría reanudar los ataques contra Irán si no llegan a un acuerdo: “No permitiremos un arma nuclear”

El presidente de Estados Unidos aseguró que Teherán pidió más tiempo para dialogar y afirmó que estuvo “a una hora” de ordenar una nueva ofensiva militar

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que su gobierno podría reanudar en los próximos días los ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo sobre su programa nuclear.

El mandatario aseguró que dio a Teherán un plazo “limitado” para avanzar en las negociaciones y afirmó que estuvo a punto de ordenar una nueva ofensiva militar antes de suspender la decisión por contactos diplomáticos de último momento.

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Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, el sábado o el domingo. Tal vez a principios de la próxima semana; un período limitado, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, declaró Trump ante periodistas desde la Casa Blanca.

El líder republicano remarcó que la posibilidad de una acción militar sigue vigente y sostuvo que Irán está buscando una salida negociada para evitar una nueva escalada en Medio Oriente.

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Trump afirmó además que la ofensiva estuvo muy cerca de concretarse.

Estaba a una hora de tomar la decisión de hoy”, señaló al referirse a la posibilidad de reanudar ataques contra territorio iraní. Según explicó, el régimen de Teherán solicitó más tiempo para continuar las conversaciones luego de enterarse de que Washington evaluaba avanzar con una nueva operación militar.

Donald Trump durante una recorrida por las obras del nuevo salón de baile proyectado para la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump durante una recorrida por las obras del nuevo salón de baile proyectado para la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque)

Me dijeron: ‘¿Podría darnos un par de días más?’”, aseguró el presidente estadounidense.

Las declaraciones se producen en medio del alto el fuego que rige desde el 8 de abril tras semanas de enfrentamientos y bombardeos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Aunque la tregua se ha mantenido en líneas generales, continúan las amenazas cruzadas y la tensión diplomática sigue creciendo mientras avanzan negociaciones indirectas entre funcionarios estadounidenses e iraníes con la mediación de países de la región.

El lunes, Trump había informado que decidió suspender ataques previstos para esta semana después de conversaciones impulsadas por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, países que participan como intermediarios en los contactos indirectos entre Washington y Teherán.

El presidente estadounidense sostuvo además que preferiría alcanzar una solución negociada antes que retomar la vía militar.

Si podemos hacerlo sin bombardearlos, estaría muy feliz”, afirmó.

Desde Irán, las amenazas no tardaron en llegar. El portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, aseguró que cualquier nueva ofensiva tendrá consecuencias mayores para Estados Unidos y sus aliados regionales.

Irán dijo que cualquier nueva ofensiva tendrá consecuencias mayores para Estados Unidos y sus aliados regionales
Irán dijo que cualquier nueva ofensiva tendrá consecuencias mayores para Estados Unidos y sus aliados regionales

Si el enemigo comete una nueva estupidez y lanza otra agresión contra Irán, abriremos nuevos frentes contra él”, declaró el funcionario militar iraní.

En paralelo, dirigentes iraníes sostienen que la pausa en los ataques refleja la preocupación de Washington ante una posible respuesta militar iraní de gran escala. Ebrahim Azizi, jefe del comité de seguridad nacional del Parlamento iraní, afirmó que Estados Unidos entendió que una nueva ofensiva podría derivar en una reacción “decisiva” por parte de Teherán y sus aliados regionales.

Según medios estatales iraníes, la propuesta presentada por Teherán incluye el fin de las hostilidades en distintos frentes de la región, el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de fondos iraníes congelados y la retirada de fuerzas estadounidenses de zonas cercanas al territorio iraní.

También se plantearon pedidos de compensación por daños causados durante los ataques recientes y medidas vinculadas al bloqueo marítimo impuesto por Washington.

Mientras continúan las negociaciones indirectas, mediadas principalmente por Pakistán y países del Golfo, la situación permanece abierta y con riesgo de una nueva escalada militar. Fuentes diplomáticas involucradas en los contactos reconocen que las posiciones siguen distantes y que ambas partes modifican constantemente sus exigencias en busca de un entendimiento que evite el reinicio del conflicto armado.

Ebrahim Azizi, jefe del comité de seguridad nacional del Parlamento iraní, afirmó que Estados Unidos entendió que una nueva ofensiva podría derivar en una reacción “decisiva” por parte de Teherán
Ebrahim Azizi, jefe del comité de seguridad nacional del Parlamento iraní, afirmó que Estados Unidos entendió que una nueva ofensiva podría derivar en una reacción “decisiva” por parte de Teherán

El conflicto mantiene además la preocupación internacional por el impacto que podría generar sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas.

(Con información de EFE, Europa Press y Reuters)

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