El riesgo de recortes automáticos en el Seguro Social desde 2033 plantea dilemas sobre el mejor momento para jubilarse y reclamar beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con tu jubilación si el Seguro Social enfrenta recortes automáticos es una pregunta que gana peso entre los estadounidenses que dependen de esas prestaciones para sostener sus gastos en la vejez.

Más de 68 millones de personas reciben hoy beneficios de la Seguridad Social, mientras crece la presión sobre un sistema cuya insolvencia proyectada para 2032 o 2033 obliga a revisar cuándo conviene jubilarse y cómo organizar los ingresos.

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La Administración del Seguro Social informó que en abril de 2026 ya había más de 68 millones de beneficiarios. Ese dato adquiere otra dimensión porque la jubilación se extendió: muchos estadounidenses pueden pasar hasta 30 años retirados, frente a los cerca de 15 años que eran habituales en generaciones anteriores, según el portal inmobiliario Realtor.com.

Si el Congreso no actúa antes del agotamiento de los fondos, los beneficios quedarían sujetos a recortes automáticos.

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La posibilidad de esos recortes modifica la decisión sobre cuándo pedir la prestación. Según explicó Evan Mills, analista financiero de Scholar Advising, cobrar ahora implica asumir que el Congreso no resolverá el déficit de financiación; postergar la solicitud, en cambio, supone aceptar el riesgo de esperar por un beneficio mayor que podría verse afectado si finalmente se aprueba una reforma.

La incertidumbre sobre el futuro de la Seguridad Social en Estados Unidos lleva a 68 millones de jubilados a revisar sus finanzas para el retiro (AP)

Qué opciones evalúan quienes están por jubilarse

En este escenario, muchos estadounidenses consideran trabajar más allá de la edad tradicional de retiro o adelantar el cobro de la Seguridad Social para reducir la exposición a un ajuste futuro.

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Reclamar el beneficio a los 70 años permite obtener el pago mensual más alto, aunque pedirlo antes podría amortiguar el efecto de un recorte si la insolvencia prevista llegara a concretarse.

Los especialistas insisten en que no existe una respuesta única. Elias Friedman, planificador financiero certificado y fundador de Kadima Wealth, señaló que muchos jubilados organizaron sus cuentas bajo la premisa de que la Seguridad Social cubriría una porción mayor de sus gastos de la que efectivamente cubre.

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La inflación, los impuestos y la vivienda presionan el ingreso

La presión financiera sobre los retirados también aumentó por el encarecimiento del costo de vida. La inflación, los impuestos sobre la propiedad, los seguros y los gastos médicos golpean con más fuerza a quienes dependen de ingresos fijos, de acuerdo con Realtor.com.

Extender la vida laboral o adelantar la jubilación son estrategias que consideran los estadounidenses ante una posible insolvencia de la Seguridad Social (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suma el impacto tributario de la estrategia elegida para cobrar. George Dimov, contador público y fundador de Dimov Tax, advirtió que solicitar los beneficios de forma anticipada mientras se retiran fondos de cuentas de jubilación puede activar los llamados “torpedos fiscales”, un efecto que eleva la carga impositiva más de lo previsto y reduce una porción mayor del ingreso disponible.

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Joel Berner, economista sénior de Realtor.com, también destacó el peso de la vivienda en la planificación del retiro.

Según indicó a FOX Business, vivir más años obliga a encontrar una opción habitacional sostenible durante más tiempo, en un contexto en el que los presupuestos mensuales apoyados en la Seguridad Social ofrecen menos margen que antes.

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Qué recomiendan los especialistas ante la posible insolvencia

Los expertos consultados coinciden en que las decisiones no deberían tomarse por miedo ni por el impacto de los titulares.

Friedman sostuvo que demorar el cobro sigue siendo una alternativa válida para jubilados sanos con perspectivas de larga vida, sobre todo en matrimonios donde maximizar el beneficio del cónyuge con mayores ingresos puede proteger mejor al sobreviviente.

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La inflación, los impuestos sobre la vivienda y los gastos médicos aumentan la presión sobre los ingresos fijos de los retirados en EE.UU (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación general es mantener flexibilidad: seguir trabajando si es posible, ajustar gastos y revisar la estrategia de ingresos con tiempo.

Mientras el Congreso define cómo sostener la viabilidad de la Seguridad Social antes de 2033, decidir cuándo jubilarse y cómo estructurar el retiro se volvió uno de los desafíos financieros más delicados para millones de personas en Estados Unidos.

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