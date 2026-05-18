Tiroteo en una mezquita en San Diego: un guardia de seguridad y los presuntos autores murieron

Miembros de la comunidad musulmana usan sus teléfonos en el lugar donde se reportó un tiroteo en el Centro Islámico, con cinta amarilla colocada detrás de ellos para acordonar el área, en San Diego, California, EE. UU., 18 de mayo de 2026. REUTERS/Mike Blake May 18, 2026. REUTERS/Mike Blake

Tres hombres murieron durante un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego. Uno era guardia de seguridad en la mezquita. Los otros dos, los presuntos atacantes. Fuentes policiales confirmaron las muertes al periódico The New York Times, a la agencia AP y a la cadena de noticias CNN.

Según reportan los medios locales, el ataque habría dejado un numero indeterminado de heridos.

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El Departamento de Policía de San Diego respondió en la mañana de este lunes a un reporte de un atacante activo e instó a la población a permanecer alejada de la zona.

Un atacante abrió fuego el lunes en una mezquita de San Diego, y la policía cree que hay personas heridas de bala, según informaron las autoridades, según Associated Press. (X @SanDiegoPD)

Imágenes aéreas de televisión mostraron una fuerte presencia policial fuera de la mezquita. El centro islámico es el más grande del condado y está ubicado a unos 14 kilómetros al norte del centro de la ciudad.

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Las fuerzas policiales desplegaron equipos médicos y de seguridad, evacuando a los heridos y acordonando el recinto para iniciar las investigaciones. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el motivo del ataque.

El centro islámico es el más grande del condado y está ubicado a unos 14 kilómetros al norte del centro de la ciudad. Foto: REUTERS/Mike Blake

Qué indicaron los agentes policiales en San Diego

La policía de San Diego y el FBI informaron en una rueda de prensa que los cuerpos de los sospechosos fueron hallados en un vehículo cerca de la mezquita y que habrían muerto por disparos autoinfligidos. La policía indicó, según reproduce The New York Times, que uno tenía 17 años y el otro 19.

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Hasta el momento, no se reveló información adicional sobre sus identidades. El jefe de policía Scott Wahl, según publicó AP, calificó el hecho como un crimen de odio.

La policía de San Diego y el FBI informaron en una rueda de prensa que los cuerpos de los sospechosos fueron hallados en un vehículo cerca de la mezquita y que habrían muerto por disparos autoinfligidos.., May 18, 2026. REUTERS/Mike Blake

Por otro lado, Wahl aseguró que un guardia que estaba en la línea de fuego contribuyó a evitar un ataque más mortífero. “Uno de los fallecidos es un guardia de seguridad que trabaja allí, y creo que desempeñó un papel fundamental para evitar que la situación fuera mucho peor”, afirmó el jefe.

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Ahmed Shabaik, presidente de la mezquita, informó por correo electrónico que un guardia de seguridad había muerto. Shabaik indicó que los líderes de la mezquita aún desconocían si el tiroteo había sido un ataque premeditado.

Un hombre musulmán utiliza un teléfono móvil mientras permanece junto a miembros de su comunidad en el lugar de un presunto tiroteo activo en el Centro Islámico, con cinta amarilla colocada detrás de ellos para acordonar el área, en San Diego, California, Estados Unidos, el 18 de mayo de 2026. REUTERS/Mike Blake

“Agradecemos a los servicios de emergencia que acudieron al lugar para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir las indicaciones de las autoridades locales”, publicó el gobernador Gavin Newsom en la plataforma social X.

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Un portavoz del Hospital Sharp Memorial de San Diego confirmó que estaban recibiendo pacientes relacionados con el tiroteo.

“Se activaron nuestros procedimientos para desastres y estamos coordinando con el condado y otros recursos para responder al incidente”, dijo la directora de comunicación del hospital, Alicia Cook.

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Qué dijo Consejo de Relaciones Americano-Islámicas

De acuerdo al diario The New York Times, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas condenó el tiroteo y resaltó que el ataque ocurrió en medio de un incremento de las denuncias sobre prejuicios y discriminación contra los musulmanes. “Nadie debería temer por su seguridad al asistir a las oraciones o estudiar en la escuela primaria”, dijo Tazheen Nizam, directora ejecutiva de CAIR-San Diego, citado por el diario estadounidense.