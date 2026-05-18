Tiroteo en una mezquita en San Diego: un guardia de seguridad y los presuntos autores murieron

Tres hombres murieron durante un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego. Uno era guardia de seguridad en la mezquita. Los otros dos, los presuntos atacantes. Fuentes policiales confirmaron las muertes al periódico The New York Times, a la agencia AP y a la cadena de noticias CNN.
Según reportan los medios locales, el ataque habría dejado un numero indeterminado de heridos.
PUBLICIDAD
El Departamento de Policía de San Diego respondió en la mañana de este lunes a un reporte de un atacante activo e instó a la población a permanecer alejada de la zona.
Imágenes aéreas de televisión mostraron una fuerte presencia policial fuera de la mezquita. El centro islámico es el más grande del condado y está ubicado a unos 14 kilómetros al norte del centro de la ciudad.
PUBLICIDAD
Las fuerzas policiales desplegaron equipos médicos y de seguridad, evacuando a los heridos y acordonando el recinto para iniciar las investigaciones. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el motivo del ataque.
Qué indicaron los agentes policiales en San Diego
La policía de San Diego y el FBI informaron en una rueda de prensa que los cuerpos de los sospechosos fueron hallados en un vehículo cerca de la mezquita y que habrían muerto por disparos autoinfligidos. La policía indicó, según reproduce The New York Times, que uno tenía 17 años y el otro 19.
PUBLICIDAD
Hasta el momento, no se reveló información adicional sobre sus identidades. El jefe de policía Scott Wahl, según publicó AP, calificó el hecho como un crimen de odio.
Por otro lado, Wahl aseguró que un guardia que estaba en la línea de fuego contribuyó a evitar un ataque más mortífero. “Uno de los fallecidos es un guardia de seguridad que trabaja allí, y creo que desempeñó un papel fundamental para evitar que la situación fuera mucho peor”, afirmó el jefe.
PUBLICIDAD
Ahmed Shabaik, presidente de la mezquita, informó por correo electrónico que un guardia de seguridad había muerto. Shabaik indicó que los líderes de la mezquita aún desconocían si el tiroteo había sido un ataque premeditado.
“Agradecemos a los servicios de emergencia que acudieron al lugar para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir las indicaciones de las autoridades locales”, publicó el gobernador Gavin Newsom en la plataforma social X.
PUBLICIDAD
Un portavoz del Hospital Sharp Memorial de San Diego confirmó que estaban recibiendo pacientes relacionados con el tiroteo.
“Se activaron nuestros procedimientos para desastres y estamos coordinando con el condado y otros recursos para responder al incidente”, dijo la directora de comunicación del hospital, Alicia Cook.
PUBLICIDAD
Qué dijo Consejo de Relaciones Americano-Islámicas
De acuerdo al diario The New York Times, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas condenó el tiroteo y resaltó que el ataque ocurrió en medio de un incremento de las denuncias sobre prejuicios y discriminación contra los musulmanes. “Nadie debería temer por su seguridad al asistir a las oraciones o estudiar en la escuela primaria”, dijo Tazheen Nizam, directora ejecutiva de CAIR-San Diego, citado por el diario estadounidense.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD