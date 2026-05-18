Mundo

Palmeras, lagunas y 33 sitios de buceo: así es Entalula Beach, la playa filipina que reescribió el mapa del turismo en Asia

Travel+Leisure la situó en el primer puesto global de The World’s 50 Best Beaches 2026, por delante de destinos icónicos de Grecia, Australia y las Maldivas, tras un ascenso que comenzó el año anterior

Guardar
Google icon
Entalula Beach es reconocida como la mejor playa de Asia (Captura/YouTube)
Entalula Beach es reconocida como la mejor playa de Asia (Captura/YouTube)

La playa de agua cristalina ubicada en Filipinas a la que solo se puede llegar por barco, Entalula Beach, fue reconocida como la mejor de Asia y del mundo en el ranking global The World’s 50 Best Beaches. Situada en el archipiélago de Palawan, combina aguas transparentes, un entorno natural de formaciones de piedra caliza y la tranquilidad propia de su acceso restringido únicamente por vía marítima.

Un informe publicado en mayo de 2026 por Travel+Leisure reveló que Entalula Beach superó a otras playas de renombre internacional en el listado de las 50 mejores del planeta. La selección, a cargo de un panel de expertos y embajadores de playas, evaluó la calidad del agua, la conservación ambiental, la accesibilidad y la experiencia del visitante: “En lo más alto se encontraba la playa de Entalula en Palawan, Filipinas.”

PUBLICIDAD

“Más allá de su impresionante entorno de piedra caliza y excepcional claridad del agua, ofrece un nivel de privacidad y preservación que es cada vez más raro”, dictaminó el sitio especializado en viajes. Esta combinación de naturaleza prístina y baja densidad de turistas la convierte en un sitio de acceso restringido para quienes buscan un contacto directo con la biodiversidad marina y paisajes casi intactos.

Cómo es Entalula Beach y por qué es única

La playa se encuentra en la región de El Nido, en Palawan, una zona reconocida por su biodiversidad y su geografía de islas y lagunas. Entalula Beach está rodeada de acantilados verticales de piedra caliza y bordeada por palmeras, generando un entorno descrito en el reporte como “una postal perfecta para el descanso y la relajación”.

PUBLICIDAD

El acceso exclusivo por barco ayuda a conservar el entorno natural, la vegetación y la biodiversidad (Captura/YouTube)
El acceso exclusivo por barco ayuda a conservar el entorno natural, la vegetación y la biodiversidad (Captura/YouTube)

El acceso es exclusivamente por barco, lo que limita la afluencia de visitantes y contribuye a la conservación de su ecosistema. Esta condición ha sido esencial para mantener el lugar como un espacio natural, donde la presencia humana es mínima frente a otras playas populares de Asia. Según Travel+Leisure, la playa “recibe menos visitantes que las playas circundantes y es accesible solo por barco”.

La claridad de las aguas y la conservación ambiental permiten observar gran variedad de especies marinas. Además, la región de Palawan cuenta con 33 sitios de buceo, 11 naufragios y 17 arrecifes, de acuerdo con la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI en inglés). Este entorno submarino convierte a Entalula Beach y su entorno en un destino de acceso restringido para el buceo y el esnórquel.

Reconocimientos internacionales y comparación global

El reconocimiento a Entalula Beach en 2026 como la mejor de Asia y del mundo no es el primero que recibe. Un año antes, la playa ya había sido destacada como la segunda mejor del planeta y la mejor de Asia, consolidando su prestigio internacional. “Es una playa que ha recibido un fuerte respaldo de nuestro jurado a lo largo del tiempo, y este año sobresalió como la experiencia playera más completa y natural en general”, enfatizó el jurado citado por Travel+Leisure.

En el mismo ranking, otras playas fueron reconocidas por sus atributos particulares. Fteri Beach, en Kefalonia, Grecia, ocupó el segundo lugar global gracias a su caleta apartada y aguas turquesas. En tercer lugar apareció Wharton Beach, en Esperance, Australia, famosa por su ubicación remota, arenas blancas y su popularidad entre surfistas.

La playa se encuentra en El Nido, una zona de Filipinas famosa por su biodiversidad marina (Imagen Ilustrativa Infobae)
La playa se encuentra en El Nido, una zona de Filipinas famosa por su biodiversidad marina (Imagen Ilustrativa Infobae)

A escala continental, Entalula Beach se distingue sobre destinos como Dhigurah en Maldivas y Koh Rong en Camboya. En América, Playa Balandra en La Paz, México, figura como principal exponente, mientras que en Estados Unidos la mejor posicionada fue Siesta Beach en Sarasota, Florida, ubicada en el puesto 28 del listado general.

Accesibilidad, conservación y experiencias en Entalula Beach

El hecho de ser una playa accesible solo por barco ha permitido que conserve intacta su fauna y vegetación. Los visitantes pueden disfrutar de un entorno sin edificaciones de gran escala ni multitudes y realizar actividades acuáticas sin alterar el equilibrio ecológico.

El entorno de Palawan destaca por sus prácticas sostenibles y la protección ambiental. Las autoridades y las comunidades locales han impulsado medidas para evitar la masificación turística y proteger los recursos naturales. Según PADI, la zona alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad marina en el sudeste asiático.

La experiencia en Entalula Beach está definida por la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza. En la región de El Nido existe, además, la posibilidad de realizar rutas de island hopping, visitando otras playas, lagunas y formaciones rocosas singulares de Palawan. La condición de acceso restringido diferencia a Entalula Beach como uno de los últimos refugios costeros realmente preservados en Asia y el mundo.

Temas Relacionados

Travel + LeisureEntalula BeachPreservación AmbientalRanking TurísticoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump dijo que canceló un ataque contra Irán que estaba previsto para el martes: “Las negociaciones son serias”

El presidente de Estados Unidos dijo que tomó la decisión a instancias de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. “Estamos preparados para lanzar un ataque a gran escala contra Irán en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”, aseguró

Donald Trump dijo que canceló un ataque contra Irán que estaba previsto para el martes: “Las negociaciones son serias”

Pese a ser el país más habitado del mundo, un estado de India ofrece dinero por tener más hijos

El anuncio llega en medio de una profunda brecha demográfica entre el norte y el sur del territorio, con un debate abierto sobre la redistribución de escaños parlamentarios

Pese a ser el país más habitado del mundo, un estado de India ofrece dinero por tener más hijos

Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán

La circulación de embarcaciones en la vía marítima estratégica mostró un repunte considerable la semana pasada, según registros recientes de actividad naviera y reportes oficiales sobre la evolución del flujo de cargueros

Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán

El Vaticano anunció el lanzamiento de una encíclica sobre la inteligencia artificial junto a Anthropic

La nueva declaración papal abordará la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial y contará con la participación de destacados representantes del sector tecnológico, líderes religiosos y académicos en su presentación central

El Vaticano anunció el lanzamiento de una encíclica sobre la inteligencia artificial junto a Anthropic

Israel abatió al comandante de la Yihad Islámica Palestina en Líbano y destruyó material terrorista de Hezbollah

Unidades militares eliminaron depósitos de misiles y complejos utilizados por milicianos en las regiones de Baalbek y Al-Khiyam como parte de una operación para combatir amenazas directas a ciudadanos y fuerzas israelíes

Israel abatió al comandante de la Yihad Islámica Palestina en Líbano y destruyó material terrorista de Hezbollah
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Confirman cuál es el error que comenten los colombianos con el dólar y el pago de la prima de junio ante las elecciones presidenciales

Confirman cuál es el error que comenten los colombianos con el dólar y el pago de la prima de junio ante las elecciones presidenciales

Clima CDMX y resto de México hoy lunes 18 de mayo EN VIVO: presencia de chubascos en cuatro alcaldías

A las personas que viven en arriendo les podrían estar cobrando dinero de más por la vivienda: dicen por qué la práctica es ilegal

Hallan un barrio teotihuacano de 1,800 años de antigüedad durante la construcción del tren a Querétaro

Caso Yulixa Toloza: uno de los capturados es tío de María Fernanda Martínez, dueña del centro estético irregular en Bogotá

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia de Cuba y a altos funcionarios de la dictadura

Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia de Cuba y a altos funcionarios de la dictadura

El psicólogo ganador del Nobel que creyó encontrar el secreto de la felicidad

Sembrar en lo ajeno: El rostro de la agricultura en El Salvador

¿Porqué científicos de Hawái encuentran en El Salvador respuestas a sus propios volcanes?

El presidente Arévalo refuerza cooperación con Food For The Poor para enfrentar la desnutrición

ENTRETENIMIENTO

¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

De la carpintería al Halcón Milenario: el día que Harrison Ford se convirtió en Han Solo

De North West a Rocky Barker: quién es quién en el imponente árbol genealógico de los Jenner-Kardashian

IU, protagonista de ‘Perfect Crown’, se disculpa por las polémicas que desató la serie: “Tomaré responsabilidad y haré mi mejor esfuerzo”

“Harry Potter” tendrá segunda temporada, pero con un cambio clave en su elenco