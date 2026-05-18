NextEra Energy y Dominion cierran la mayor fusión energética del año por USD 67.000 millones impulsada por la IA

La fusión consolida a NextEra Energy y Dominion Energy como actores clave en el suministro energético del sudeste de EE.UU., marcando un nuevo récord en el sector de servicios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa estadounidense NextEra Energy anunció la adquisición de Dominion Energy en una operación valuada en cerca de USD 67.000 millones, en lo que se perfila como una de las mayores fusiones del sector energético de Estados Unidos.

Según informó CBS News, la transacción integrará a dos de las compañías eléctricas más grandes del país, en respuesta al fuerte aumento de la demanda de electricidad asociada al desarrollo de la inteligencia artificial y la proliferación de centros de datos.

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La integración responde a la creciente demanda eléctrica generada por la expansión de la infraestructura digital y los nuevos hábitos de consumo energético en la región (REUTERS/Shahrzad Rasekh)

El alcance del acuerdo y los detalles financieros

De acuerdo con Financial Times, el acuerdo fue estructurado completamente en acciones, estableciendo que los accionistas de Dominion Energy recibirán 0,8138 acciones de NextEra Energy por cada acción que posean.

Al finalizar la operación, prevista para concretarse entre mediados y finales de 2027, los accionistas de NextEra controlarán aproximadamente el 74,5% de la nueva empresa, mientras que los de Dominion conservarán el 25,5%.

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La flamante compañía mantendrá el nombre NextEra Energy y tendrá su sede principal en Juno Beach, Florida, además de mantener oficinas clave en Richmond, Virginia.

Según CBS News, la compañía fusionada atenderá a cerca de 10 millones de clientes en los estados de Florida, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. El presidente y director ejecutivo de NextEra, John Ketchum, continuará liderando la entidad resultante.

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Uno de los compromisos asumidos en el acuerdo es la entrega de USD 2.250 millones en créditos a los clientes de Dominion en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, distribuidos durante dos años tras la finalización de la transacción.

El acuerdo contempla una transacción en acciones y beneficios financieros para los accionistas, con la mira puesta en fortalecer la capacidad operativa y la estabilidad de la compañía fusionada (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Contexto sectorial: auge tecnológico, inflación y concentración

El anuncio de la fusión se produce en un contexto de presión sobre el mercado energético estadounidense. Según Reuters, la inflación en el sector eléctrico alcanzó el 6,1% interanual en abril de 2026, lo que refleja el impacto de la mayor demanda y de los costos asociados a la modernización de la red.

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CBS News destaca que la expansión de la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos centros de datos generaron una necesidad sin precedentes de capacidad eléctrica, especialmente en regiones como Virginia, considerada un polo mundial de infraestructura tecnológica.

The Wall Street Journal subraya que la operación entre NextEra y Dominion es parte de una tendencia de consolidación entre grandes empresas eléctricas en Estados Unidos, que buscan ganar escala para afrontar los desafíos de la transición energética, la electrificación y la presión por parte de grandes clientes corporativos, como Google, Amazon, Meta y Microsoft.

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La integración, según argumentan ambas compañías en declaraciones recogidas por CBS News, permitirá impulsar proyectos de infraestructura más ambiciosos y mantener tarifas competitivas para el consumidor.

El entorno económico actual, signado por el avance de la inteligencia artificial y la presión inflacionaria, impulsa a las grandes eléctricas a buscar mayor escala y eficiencia mediante alianzas estratégicas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Reacciones regulatorias y preocupaciones de consumidores

La fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas y de organismos reguladores estatales y federales, incluido el Departamento de Justicia y la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC, por sus siglas en inglés).

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Según Bloomberg, organizaciones de consumidores y algunos representantes políticos manifestaron inquietud ante la posibilidad de que la concentración de mercado derive en aumentos tarifarios o una menor competencia.

CBS News recoge que, a pesar de las promesas de eficiencia y tarifas asequibles por parte de NextEra Energy y Dominion Energy, grupos defensores del consumidor solicitaron una revisión exhaustiva de los términos y del impacto potencial sobre los usuarios residenciales y comerciales.

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La importancia estratégica de Virginia y su papel como núcleo de la economía digital estadounidense, resaltada por The New York Times, refuerza el peso de la operación en el contexto nacional.

El resultado de las revisiones regulatorias y la evolución de los precios de la electricidad tras la fusión serán observados de cerca tanto por el sector como por los consumidores.

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