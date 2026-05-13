Estados Unidos

Seguro Social en Estados Unidos: el aumento por costo de vida para 2027 podría ser del 4%

La previsión de un ajuste potenciaría la brecha financiera del programa, mientras especialistas exhortan a limitar beneficios para reducir el déficit y estabilizar el sistema a largo plazo

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Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de Seguridad Social azul y blanca con el texto 'SOCIAL SECURITY' visible
Un posible ajuste en los pagos de la Seguridad Social en 2027 reflejaría el efecto de la coyuntura económica en los ingresos fijos de millones de estadounidenses (AP)

Los beneficiarios de Seguridad Social en Estados Unidos podrían recibir un aumento de casi 4% en sus pagos mensuales en 2027, impulsado por la aceleración de la inflación, la más rápida registrada en casi tres años.

El ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) estimado para 2027 refleja la preocupación creciente por el poder adquisitivo de los adultos mayores y anticipa un efecto directo sobre el presupuesto del programa, según informó CBS News.

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De acuerdo con una estimación reciente de la Senior Citizens League, organización especializada en defensa de los intereses de las personas mayores en Estados Unidos, la proyección del COLA se elevó en las últimas semanas hasta 3,9%.

Alex Moore, responsable de estadísticas de la asociación, explicó a CBS News que este valor representa un crecimiento significativo frente a los cálculos previos de entre 2% y 3% registrados a comienzos de año. Esta actualización responde al aumento sostenido del índice de precios al consumidor, que creció a ritmos anuales de 3,8% en abril y 3,3% en marzo.

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La aceleración del índice de precios al consumidor redefine las expectativas de ajuste anual y evidencia la presión inflacionaria sobre los hogares de adultos mayores (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)
La aceleración del índice de precios al consumidor redefine las expectativas de ajuste anual y evidencia la presión inflacionaria sobre los hogares de adultos mayores (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Impacto en los beneficiarios y limitaciones del cálculo

El ajuste previsto tendría implicancias directas en la vida de millones de estadounidenses. Un beneficiario promedio, que en enero de 2026 recibía USD 2,071 mensuales según la Administración del Seguro Social de EE.UU., podría ver su ingreso aumentar en USD 80.77 hasta alcanzar aproximadamente USD 2,152 cada mes.

La metodología del COLA, calculada en base a la inflación medida entre julio y septiembre del año anterior, presenta limitaciones.

Si los precios varían significativamente fuera de ese trimestre, los adultos mayores podrían terminar rezagados respecto de los aumentos en el costo de vida.

Primer plano de las manos de un hombre mayor con piel oscura y arrugada, descansando sobre el mango de un bastón de madera. Viste una chaqueta beige
El método de actualización anual del COLA puede dejar rezagados a quienes dependen del programa si la inflación se dispara fuera del periodo considerado para el cálculo (Reuters)

El peso de la inflación y el conflicto internacional

El reciente encarecimiento de los combustibles, motivado en parte por el conflicto con Irán, agrava el escenario para quienes dependen de la Seguridad Social.

Según Moore, muchos mayores reportaron dificultades económicas, ya que los incrementos en el precio del petróleo impactan en todos los sectores: “El alza de los precios de la energía encarece producir alimentos, transportar bienes y operar maquinaria en las fábricas”.

Además, Moore advirtió a CBS News que estos efectos constituyen “solo la punta del iceberg”, ya que el traslado de los aumentos a la economía en general puede acentuarse en los próximos meses.

Las tensiones en Medio Oriente han impulsado el encarecimiento de la energía, con consecuencias que se trasladan a los costos de vida en Estados Unidos (REUTERS/Stringer/File Photo)
Las tensiones en Medio Oriente han impulsado el encarecimiento de la energía, con consecuencias que se trasladan a los costos de vida en Estados Unidos (REUTERS/Stringer/File Photo)

Riesgos para la solvencia y propuestas de reforma

La cifra estimada por la Senior Citizens League se aproxima a la del Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), institución no partidista dedicada al seguimiento de las finanzas públicas en Estados Unidos.

El CRFB anticipó el martes que el COLA para 2027 podría ubicarse en 3,8% según el informe de inflación más reciente, aunque informó que el rango final podría oscilar entre 3% y 4,5% según la evolución de los precios hasta octubre, cuando se definirá oficialmente la magnitud del ajuste.

Un aumento del COLA en estos niveles agravaría la presión financiera sobre el sistema de Seguridad Social. El propio CRFB advirtió que, de concretarse un ajuste de 3,9%, la brecha financiera de los fondos fiduciarios del organismo se incrementaría en unos USD 300,000 millones durante la próxima década, adelantando la fecha de insolvencia del fideicomiso para adultos mayores desde finales de 2032 hasta principios de 2032.

El grupo recomienda al Congreso que limite las prestaciones para parejas de ingresos altos a USD 100,000 anuales, lo que permitiría, según cálculos del CRFB, ahorrar hasta USD 190,000 millones en 10 años y resolver hasta un 20% del déficit proyectado del programa.

Primer plano del logo de la Administración del Seguro Social en una puerta de cristal, con los horarios de oficina visibles y el interior del edificio
Las proyecciones de mayores desembolsos reactivan el debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema y la necesidad de reformas estructurales (Reuters)

Perspectivas para los próximos meses

Los ajustes anuales de la Seguridad Social son fundamentales para quienes dependen de estos ingresos fijos. La previsión de una suba que ronde el 4% en 2027 muestra la magnitud de la inflación sobre la economía familiar y los desafíos de sostenibilidad que enfrenta el sistema.

Según el análisis recogido por CBS News, la solvencia de la Seguridad Social y la capacidad del COLA para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios dependerán de decisiones políticas y de la evolución de los precios durante el año en curso.

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