Huelga histórica de los trenes LIRR: las negociaciones no logran reactivar el servicio

La huelga en el Long Island Rail Road deja sin servicio a cerca de 250.000 pasajeros diarios en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La paralización del Long Island Rail Road (LIRR), el mayor sistema de trenes suburbanos de América del Norte, se prolongará al menos hasta el lunes, después de que una extensa jornada de negociaciones culminó sin acuerdo entre los sindicatos ferroviarios y la Metropolitan Transportation Agency (MTA), según informó la agencia Associated Press.

El conflicto amenaza con agudizar los problemas para cerca de 250.000 pasajeros diarios, mientras las partes preparan un nuevo encuentro para intentar destrabar la disputa contractual que mantiene al servicio completamente detenido desde la madrugada del sábado.

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Importancia del LIRR y alcance de la huelga

El LIRR juega un papel decisivo para los desplazamientos de cientos de miles de habitantes a lo largo de una ruta de 190 kilómetros, que conecta distritos como Brooklyn y Queens en Nueva York, así como puntos de alto perfil como los Hamptons, en el extremo oriental de Long Island.

Desde el sábado a las 0:01 horas, aproximadamente la mitad de la plantilla se retiró de sus puestos bajo la representación de cinco sindicatos, en la primera huelga que afecta al sistema ferroviario desde 1994.

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La información Associated Press precisó que el paro coincide con la negociación de un nuevo convenio colectivo, en discusión desde 2023, centrado en los salarios y las primas de atención médica del personal.

La paralización del LIRR afecta los desplazamientos entre Brooklyn, Queens y los Hamptons, además de condados con tres millones de residentes (REUTERS/Eduardo Munoz)

Reclamos sindicales y contexto económico

Las organizaciones gremiales declaran que la protesta es una respuesta a la “explosiva subida del coste de vida en la región de Nueva York” tras años sin ajustes salariales. En una declaración emitida tras la conferencia de prensa de la gobernadora Kathy Hochul, la International Association of Machinists and Aerospace Workers y la Transportation Communications Union subrayaron: “Los trabajadores no están pidiendo un trato especial, solo luchan por no quedarse atrás ante el encarecimiento de la vida”.

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Los sindicatos agrupan a profesiones claves del servicio, desde ingenieros de locomotoras hasta mecánicos y técnicos de señalización.

Negociaciones con mediación federal

Las negociaciones recibieron el impulso de la National Mediation Board, organismo federal encargado de las relaciones laborales en ferrocarriles y aerolíneas, que convocó a las partes a una maratónica reunión el domingo desde la tarde hasta casi la 1:30 horas de la madrugada del lunes.

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El portavoz sindical citado por Associated Press confirmó que, pese a la falta de consenso, se pactó reanudar el diálogo seis horas después, aunque aclaró que incluso un acuerdo inmediato no habría permitido reactivar el servicio en el inicio de la semana debido a los requerimientos logísticos para movilizar trenes y tripulaciones.

El conflicto laboral entre sindicatos ferroviarios y la Metropolitan Transportation Agency paraliza el mayor sistema de trenes suburbanos de América del Norte (REUTERS/Eduardo Munoz)

Impacto sociocultural de la paralización

Ante el segundo día consecutivo de paro, Hochul destacó en conferencia de prensa junto con el director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, la intención de activar todas las medidas necesarias para respaldar la mediación; además ofreció asistencia y refrigerios durante las conversaciones.

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“Todos sabemos que el ferrocarril es el alma de Long Island. Sin él, la vida tal como la conocemos no sería posible. Al final, nadie gana con una huelga. Todos pierden”, afirmó la gobernadora, en declaraciones retomadas por Associated Press.

La paralización causó un impacto singular en la vida deportiva y cultural de la ciudad, ya que la estación principal del LIRR en Penn Station, Manhattan, está situada bajo el Madison Square Garden, epicentro de partidos de los Yankees, Mets y de los Knicks en plenos partidos de play-offs.

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Los tableros electrónicos de salidas de trenes, desde el comienzo del paro, muestran itinerarios inexistentes marcados como “Sin pasajeros”. Habitualmente, la mayoría de los usuarios reside fuera del núcleo urbano, en dos condados donde viven casi tres millones de personas.

La estación principal del LIRR en Penn Station, situada bajo el Madison Square Garden, impacta en la vida deportiva y cultural de la ciudad (REUTERS/Angelina Katsanis)

Motivos y consecuencias de la huelga

El siguiente bloque responde a la pregunta central planteada por la protesta: la huelga del Long Island Rail Road fue decretada por sindicatos que representan a la mitad de los trabajadores del sistema tras meses de discusiones estancadas con la Metropolitan Transportation Agency.

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El motivo principal son las diferencias en los incrementos salariales y el aumento de los costos en primas de salud. El paro estatal, respaldado por la National Mediation Board, dejó sin servicio a cerca de 250.000 pasajeros diarios en la red ferroviaria más utilizada de América del Norte.

La administración de Donald Trump quedó involucrada en la fase inicial del conflicto, cuando intervino en septiembre de 2023 ante la petición sindical de nombrar un panel de expertos para mediar, aunque las tratativas tampoco entonces lograron un acuerdo.

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La legislación federal dificulta este tipo de paros y otorga potestad al Congreso para prohibirlos, pero en esta ocasión el Capitolio no intervino, contrario a lo sucedido en la huelga de trenes de carga de 2022.

Los viajeros experimentan complicaciones ante la falta de transporte, mientras persisten los reclamos sindicales por la pérdida del poder adquisitivo (REUTERS/Eduardo Munoz)

Medidas de contingencia con declaraciones oficiales

Para afrontar la contingencia, Hochul instruyó la habilitación de autobuses especiales que operarán entre seis localidades de Long Island y la ciudad desde las 4:00 hasta las 19:00 horas.

La gobernadora además instó a empresas y agencias a facilitar el trabajo remoto de empleados afectados, admitiendo que “es imposible sustituir completamente el servicio del LIRR”.

Por su parte, la Metropolitan Transportation Agency advirtió que las primeras exigencias sindicales implicarían aumentos tarifarios elevados y serían desproporcionadas respecto a otros trabajadores sindicalizados del transporte. Por su parte, Lieber declaró en la misma conferencia: “Eligieron abandonar sus puestos. Nosotros estamos más que dispuestos a aceptar una solución intermedia en materia salarial”.

El choque público entre la gobernadora y el presidente se sumó al debate. Hochul, del Partido Demócrata, responsabilizó al gobierno por interrumpir la mediación y acelerar el conflicto laboral. Trump, mediante su red Truth Social, rechazó el señalamiento con el mensaje: “No, Kathy, es tu culpa... No debiste permitir que esto ocurriera”.

El paro ferroviario genera un debate político, con acusaciones cruzadas entre la gobernadora Hochul y el expresidente Donald Trump sobre la responsabilidad de la crisis (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias)

A pesar del proceso de negociación abierto, la interrupción del Long Island Rail Road representa la primera ocasión en tres décadas que el sistema permanece dos días sin actividad, dejando a cientos de miles de trabajadores, estudiantes y deportistas ante la incertidumbre del regreso a la rutina laboral.