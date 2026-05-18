Los mercados financieros cerraron dispares y el precio se disparó ante la tensión en Medio Oriente

Los mercados financieros globales cerraron el lunes con resultados dispares mientras el precio del petróleo se disparó más del 3% ante la escalada de tensiones en torno a la guerra con Irán y la incertidumbre sobre el futuro del estrecho de Ormuz, que acumula casi tres meses bloqueado al tráfico de buques cisterna.

El barril de petróleo Brent, referencia en Europa, cerró en USD 112,10 en el Intercontinental Exchange londinense (ICE), un alza del 2,60% frente al cierre del viernes. El crudo intermedio de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, subió un 3,07%, hasta USD 108,66 el barril. Ambos marcadores alcanzaron sus niveles máximos de las últimas dos semanas.

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El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que las reservas comerciales acumuladas antes del conflicto se agotarán en cuestión de semanas. El cierre del estrecho de Ormuz, que concentra una parte sustancial del tráfico mundial de crudo, agrava la presión sobre el suministro global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes por la tarde, a través de su red Truth Social, que posponía “el ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, que estaba programado para mañana”. Trump atribuyó la decisión a una solicitud de los líderes de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ante el desarrollo de “negociaciones serias”.

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El mandatario advirtió que Estados Unidos está preparado para lanzar “un ataque a gran escala” en cualquier momento si no se alcanza un acuerdo para limitar las capacidades nucleares iraníes. En una conversación telefónica con el New York Post, afirmó que Irán “sabe lo que va a suceder pronto”. Fue la primera vez, desde el alto el fuego acordado con Irán, que Trump mostró tan abiertamente su disposición a reanudar el conflicto.

Irán trasladó el lunes, a través de Pakistán, una nueva versión de su propuesta para poner fin a la guerra. Trump declaró que no está dispuesto a hacer concesiones tras recibirla. El domingo, la agencia iraní Fars informó de que Washington había presentado un documento de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantuviera en funcionamiento un único centro nuclear y transfiriera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

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Una información de medios iraníes señaló que funcionarios estadounidenses habrían acordado suspender las sanciones al crudo iraní mientras continúan las conversaciones, pero la noticia no fue confirmada por ninguna fuente oficial y el mercado del petróleo la descartó con rapidez. “Desde la semana pasada, crece la sensación de que los operadores han dejado de esperar un acuerdo, y el mercado está cada vez más preocupado por la falta de una resolución”, escribió la analista de mercado Fiona Cincotta en la página web de Forex.

En Wall Street, el S&P 500 cerró con una caída del 0,07%, hasta los 7.403 puntos, su segunda pérdida consecutiva tras marcar un máximo histórico la semana anterior. El Dow Jones de Industriales avanzó un 0,32%, hasta 49.686 unidades, mientras que el Nasdaq retrocedió un 0,51%, hasta los 26.090 puntos. El sector tecnológico lideró las pérdidas dentro del índice amplio.

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Seagate se desplomó un 6,8% después de que su director ejecutivo señalara en una conferencia de JPMorgan que construir nuevas plantas de fabricación “llevaría demasiado tiempo”. La caída arrastró a Micron Technology, que cedió un 5,9%, y a Sandisk, que bajó un 5%. Regeneron Pharmaceuticals retrocedió un 9,8% tras publicar resultados negativos en un ensayo clínico de un tratamiento contra el melanoma.

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid y un buque en el estrecho de Ormuz (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press y Reuters)

En sentido contrario, Boston Scientific subió un 6,2% al anunciar la recompra de USD 2.000 millones en acciones propias antes de que concluya junio. Dominion Energy repuntó un 9,4% después de que NextEra Energy acordara adquirirla en una operación íntegramente en acciones para crear la mayor empresa eléctrica regulada del mundo por capitalización bursátil; NextEra, por su parte, cayó un 4,6%.

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Tim Ghriskey, estratega de cartera de Ingalls & Snyder, señaló que “existe preocupación por el repunte que hemos experimentado en tan poco tiempo, y se observa cierta toma de ganancias”. Tom Siomades, economista jefe de AE Wealth Management, describió la situación como “muy tenue” y apuntó que “los asuntos de Irán están moviendo todo a diario”.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 4,63% en los momentos de mayor tensión antes de retroceder al 4,59%, su nivel más alto desde febrero de 2025. El rendimiento del bono japonés a 10 años se aproximó a sus cotas más elevadas desde finales de los años 90. El alza de los rendimientos encarece el crédito para hogares y empresas, lo que podría frenar la inversión en centros de datos de inteligencia artificial.

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Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

La atención de los mercados se concentrará el miércoles en la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, cuyas cifras serán examinadas para determinar si el gasto masivo en infraestructura de inteligencia artificial se justifica con los retornos generados. La compañía cerró su ejercicio fiscal de 2026 con un beneficio de USD 120.067 millones, un 65% más que el año anterior.

En Asia, la bolsa de Seúl avanzó un 0,3%, impulsada por el auge del gasto en inteligencia artificial. En Tokio, el Nikkei 225 cayó un 1%, aunque las acciones de Kioxia —tercer mayor fabricante mundial de chips de memoria NAND flash— se dispararon un 16% tras publicar resultados trimestrales que superaron las expectativas. La empresa proyecta un beneficio operativo de 1,3 billones de yenes (USD 8.200 millones) para el trimestre de abril a junio y señaló que está “montada en la gran ola de la demanda de inteligencia artificial”. En Europa, los principales índices cerraron al alza, con el DAX alemán sumando un 1,5%.

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El oro cotizó con una subida del 0,08%, hasta USD 4.565 la onza, mientras que la plata ganó un 0,31%, hasta USD 77,79.