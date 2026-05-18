Pese a ser el país más habitado del mundo, un estado de India ofrece dinero por tener más hijos

El gobierno de Andhra Pradesh lanzó incentivos económicos para familias que tengan un tercer o cuarto hijo, en medio de la caída de la tasa de natalidad en India. (AP Foto/Rafiq Maqbool)

Un estado del sur de la India lanzó incentivos económicos para que las familias tengan más hijos, en un país que con 1.420 millones de habitantes es el más poblado del mundo pero enfrenta una caída sostenida de su tasa de natalidad.

La medida fue anunciada por el gobierno de Andhra Pradesh, estado ubicado en la costa sureste del subcontinente indio, con capital en Amaravati y una población de unos 50 millones de personas. Su jefe de gobierno, N. Chandrababu Naidu, confirmó el fin de semana un pago de cobro único de 30.000 rupias (unos USD 360) por el tercer hijo y de 40.000 rupias (unos USD 480) por el cuarto.

PUBLICIDAD

El plan también contempla ampliar las bajas de maternidad a un año para frenar el envejecimiento de la población activa. No se precisó cuándo entrará en vigor la medida.

La India registra profundas disparidades demográficas entre sus regiones. Los estados del sur, más ricos y con mayores índices de alfabetización, promedian 1,5 hijos por mujer, cifra cercana a la media europea y muy por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. En el norte, estados con menores niveles de desarrollo rondan los tres hijos por mujer.

PUBLICIDAD

Proyecciones de la ONU estiman que la población india alcanzará un máximo de 1.700 millones de habitantes en las próximas cuatro décadas. (AP Photo/Manish Swarup)

A nivel nacional, la tasa de fecundidad cayó a 2 hijos por mujer en el período 2019-2021, frente a 3,4 registrado en 1992-1993, impulsada por el mayor uso de anticonceptivos y el avance de la educación femenina. La edad mediana de la población subió de 23,6 años en 2010 a 29,2 años en la actualidad.

Pese a esta desaceleración, las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que la población india seguirá creciendo durante unas cuatro décadas, hasta alcanzar un máximo cercano a los 1.700 millones de habitantes.

PUBLICIDAD

Los estados sureños, entre ellos Andhra Pradesh, temen perder peso político frente a las regiones norteñas si el reajuste se concreta con las actuales diferencias demográficas. El jefe del ejecutivo regional señaló que el Gobierno los considera un recurso económico importante y un activo nacional en referencia a los hijos.

Andhra Pradesh es gobernado por una coalición entre un partido local y la formación del primer ministro Narendra Modi. La medida sustituye una propuesta anterior que contemplaba 25.000 rupias (unos USD 300) para el segundo hijo, con pagos mensuales durante cinco años para nutrición y desarrollo infantil, sin apoyo directo para el primogénito. “En el pasado, trabajamos intensamente en la planificación familiar”, afirmó Naidu. “Ahora, dadas las circunstancias actuales, abogamos por que los hijos sean considerados un beneficio económico”.

PUBLICIDAD

Narendra Modi conduce un país donde la edad mediana de la población subió seis años en apenas tres décadas. (REUTERS)

La Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), agrupación hindú de la que surgió el partido de Modi, también promueve familias más numerosas. Dattatreya Hosabale, secretario general de la organización, señaló la semana pasada: “Los desequilibrios demográficos generarán tensiones”.

Andhra Pradesh no es el único estado que avanza en esa dirección. Sikkim, pequeño territorio del noreste del país, también instó a las familias a tener más hijos, con incentivos que incluyen un año de baja por maternidad, un mes de baja por paternidad y apoyo financiero para la fecundación in vitro.

PUBLICIDAD

El debate se da en un país donde la tasa de desempleo juvenil —entre quienes tienen de 15 a 29 años— alcanza el 9,9%, con cifras que escalan al 13,6% en zonas urbanas, según datos del gobierno indio de 2025.

(Con información de EFE y Reuters)

PUBLICIDAD