Alex Saab arribó a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por agentes de la DEA

Alex Saab llegó el sábado a un aeropuerto de Miami tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntos delitos en el país norteamericano, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) venezolano.

La agencia de noticias EFE confirmó la llegada de Saab, escoltado por agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA), incluidos miembros de la DEA, al aeropuerto de Opa-locka en el condado de Miami-Dade a las 21:15 hora local (01:15 GMT).

PUBLICIDAD

Desde hace varias semanas, se desconocía el paradero del testaferro y aliado del ex dictador Nicolás Maduro. Las nuevas imágenes del hombre detenido lo mostraron un rostro cansado y un buzo gris, similar al atuendo utilizado por el ex líder del régimen venezolano tras su captura el 3 de enero en Caracas.

Además, en la grabación de su ingreso a la termina aérea estadounidense se lo vio marcando sus huellas digitales en un escáner para dedos, rodeado por uniformados de la agencia federal.

PUBLICIDAD

Según el medio AlbertoNews, Saab fue trasladado bajo custodia desde El Helicoide hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde una aeronave Gulfstream, con matrícula estadounidense N550GA, aterrizó momentos antes y partió rumbo al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, Miami.

Los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) están a cargo del operativo tras la deportación venezolana

El operativo contó con la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), junto con la supervisión del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, señaló el SAIME en un comunicado difundido vía Instagram. El organismo precisó que la deportación se realizó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Las autoridades federales en Miami acusan a Saab de liderar esquemas de lavado de dinero y corrupción con fondos del Estado venezolano. La investigación estadounidense se centra en operaciones de cientos de millones de dólares mediante contratos de alimentación pública, principalmente vinculados al programa CLAP.

PUBLICIDAD

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a inicios de febrero a petición de Washington. Previamente, fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami.

Los cargos contra Saab incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos. Según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, habría falsificado documentos y empleado intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos.

PUBLICIDAD

Alex Saab arribó a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por la agentes de la DEA (@agusantonetti)

El extraditado, quien ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del entonces presidente Joe Biden.

En octubre de 2024, fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez dos semanas después de la operación estadounidense en Caracas, que culminó con la captura Maduro.

PUBLICIDAD

El ex funcionario del régimen venezolano, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de enriquecimiento ilícito mediante contratos gubernamentales y de actuar como testaferro del ex líder chavista. Ahora, el colombiano enfrentará a la justicia estadounidense, al igual que Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes están siendo juzgados en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Nicolás Maduro y Alex Saab enfrentarán a la justicia estadounidense (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El ex jefe de inteligencia y seguridad del opositor venezolano Juan Guaidó, Iván Simonovis, afirmó que la transferencia de Alex Saab a la custodia de Estados Unidos no constituye únicamente un nuevo titular legal. “Puede convertirse en uno de los testigos más importantes en el caso (Nicolás) Maduro”, señaló Simonovis.

PUBLICIDAD

El analista explicó que los cargos de narcoterrorismo no se limitan al tráfico de drogas o armas, sino que comprenden el funcionamiento de redes: cómo circula el dinero, quién lo lava, quién lo protege, quién se beneficia y cómo las finanzas ilícitas sostienen el poder político.

Simonovis reconoció a través de X que la justicia se ha percibido como insoportablemente lenta para los venezolanos, pero aseguró que en los próximos 12 meses la justicia estadounidense podría avanzar de manera metódica, “testigo por testigo, documento por documento y red por red”.

PUBLICIDAD