Venezuela

Fox News aseguró que Trump “considera seriamente hacer de Venezuela el estado 51 de Estados Unidos”

Lo aseguró el periodista de esa cadena de TV, John Roberts. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó la idea

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Montaje fotográfico que muestra a Donald Trump, hombre de cabello rubio grisáceo, a la izquierda, y a Delcy Rodríguez, mujer de cabello oscuro y gafas, a la derecha
Donald Trump, expresidente de EE. UU., y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aparecen en una composición que destaca sus roles en la política internacional. (.)

Donald Trump afirmó este lunes que está “considerando seriamente” anexar Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos, declaración que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó de forma categórica desde La Haya, donde participaba en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La respuesta de Rodríguez llegó a través de una periodista de la cadena oficialista Telesur, que la abordó a su salida de las sesiones. “Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró la mandataria. Agregó que Venezuela es “no una colonia, sino un país libre”, construida por la “gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” por su soberanía.

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Bandera de Venezuela ondeando en primer plano contra un cielo brillante, con el sol creando un destello; siluetas de edificios y personas al fondo
La bandera de Venezuela ondea con fuerza en una manifestación de apoyo a la democracia, reflejando la persistente crisis que atraviesa la nación latinoamericana.

La declaración de Trump fue recogida por John Roberts, copresentador de Fox News, quien publicó en su cuenta de X que el presidente le había dicho telefónicamente estar “considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51”, y que los venezolanos “le aman”. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario sobre el asunto.

En esa misma llamada, Trump insistió en que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo”. El pasado miércoles ya había afirmado que los ciudadanos venezolanos “están bailando en las calles” por los beneficios económicos de las inversiones petroleras en el país. Una proyección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicada a finales de abril estima que Venezuela obtendrá en 2026 más de USD 22.000 millones en ingresos por exportaciones petroleras, cifra que supera en más del 50% los USD 14.713 millones registrados el año anterior.

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No es la primera vez que Trump hace este tipo de comentarios sobre Venezuela. En marzo, tras la derrota del equipo estadounidense ante Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, publicó un mensaje sarcástico en su red social aludiendo a esa posibilidad. Trump ha formulado declaraciones similares respecto a Canadá.

Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez (c) reunida con la encargada de negocios de EE.UU. de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu (3-i) en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez (c) reunida con la encargada de negocios de EE.UU. de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu (3-i) en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores

Rodríguez asumió el poder en enero, luego de que una operación militar estadounidense en Caracas resultara en la captura de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado no culpable. Desde entonces, su gobierno interino buscó restablecer vínculos con Washington: en marzo se normalizaron las relaciones diplomáticas que Maduro había roto siete años atrás. La mandataria subrayó que su administración trabaja en “una agenda diplomática de cooperación” con la administración Trump.

Las palabras de Rodríguez se produjeron en el último día de audiencias en la CIJ por la disputa territorial que Venezuela mantiene con Guyana sobre la región del Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.580 kilómetros cuadrados (62.000 millas cuadradas) que representa dos tercios del territorio guyanés y alberga reservas de oro, diamantes, madera y petróleo. Los yacimientos costa afuera de esa zona producen en promedio 900.000 barriles diarios, cifra cercana al millón de barriles que Venezuela extrae por día.

Ante los jueces, Rodríguez argumentó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 establece que la disputa debe resolverse mediante negociaciones políticas entre ambos países, no por vía judicial. Acusó al gobierno de Guyana de haber actuado de forma “oportunista” al llevar el caso ante la CIJ en 2018, decisión que, según señaló, “coincidió con el descubrimiento en 2015 del yacimiento que se volvería mundialmente conocido”.

Venezuela sostiene que el laudo arbitral de 1899, que trazó la frontera a lo largo del río Esequibo a favor de Guyana, quedó sin efecto con la firma del acuerdo de 1966. Guyana solicitó a la CIJ que ratifique ese fallo decimonónico. El tribunal tardará previsiblemente varios meses en emitir una sentencia definitiva y vinculante, y Venezuela advirtió que su participación en las audiencias no implica reconocimiento de la jurisdicción del tribunal.

(Con información de EFE, AFP y AP)

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