Ucrania se reserva el derecho a responder tras el ataque ruso que dejó 24 víctimas civiles

Zelensky advirtió que instalaciones estratégicas del país vecino podrían convertirse en objetivos (Europa Press)

El presidente Volodimir Zelensky sostuvo que Ucrania se reserva el derecho a responder tras el ataque ruso que causó la muerte de 24 personas en un edificio residencial de Kiev.

“Tenemos motivos para responder apuntando contra la industria petrolera rusa, su producción militar y contra quienes son directamente responsables de los crímenes de guerra cometidos contra Ucrania y los ucranianos”, publicó Zelensky en su cuenta de X.

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La advertencia se produce en un contexto marcado por una nueva escalada de violencia, en el que ambos países protagonizan ataques de alto impacto y la población civil se convierte en la principal víctima.

El último ataque ruso dejó un saldo devastador en la capital ucraniana: 24 muertos, entre ellos tres menores, y más de medio centenar de heridos. La ofensiva alcanzó un edificio de viviendas en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad.

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Las autoridades locales decretaron un día de luto oficial y las banderas ondearon a media asta (Europa Press)

El presidente visitó el lugar, donde se reunió con vecinos y depositó flores en homenaje a las víctimas. Dos de las adolescentes fallecidas eran hermanas, cuya familia ya había sufrido la pérdida de su padre en el frente.

La jornada también estuvo marcada por un intercambio de 205 prisioneros de guerra de cada lado, en el marco de un acuerdo más amplio anunciado por la mediación internacional. La mayoría de los soldados ucranianos liberados habían sido capturados durante la defensa de Mariúpol.

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En el frente militar, los ataques continúan de ambos lados. En Rusia, un ataque con drones ucranianos sobre la ciudad de Riazán dejó al menos cuatro muertos, incluido un menor, y numerosos heridos. El operativo afectó una refinería y varios edificios residenciales, lo que llevó a la suspensión de clases en escuelas y guarderías cercanas. Las autoridades rusas informaron el derribo de cientos de drones ucranianos en varias regiones, incluyendo Crimea.

Las autoridades informaron la destrucción de casi un centenar de drones en la región (Reuters)

En paralelo, la situación humanitaria se agrava. Naciones Unidas denunció un ataque con drones a uno de sus vehículos, claramente identificado, en la provincia de Jersón, mientras se realizaban tareas de entrega de ayuda. El organismo reportó decenas de incidentes de violencia contra trabajadores humanitarios en lo que va del año.

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Las negociaciones para una salida diplomática siguen estancadas, mientras la tensión y la violencia persisten en el terreno. Zelensky insiste en que las acciones rusas justifican la posibilidad de nuevas respuestas de su país y reclama a la comunidad internacional mayor presión para impedir que Moscú acceda a tecnología y recursos destinados a la producción de armamento.

El viernes anterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció una pausa de tres días en los combates y la realización del intercambio de mil prisioneros por cada lado. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania, permanecen estancadas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán a fines de febrero.

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(Con información de AFP y EFE)