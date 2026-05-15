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Casi 40 países acordaron crear un tribunal especial para juzgar la agresión rusa contra Ucrania

“El momento en que Rusia deberá rendir cuentas por su agresión está cerca”, dijo el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, con respecto a esta histórica iniciativa

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El tribunal internacional tendrá sede en La Haya y apunta a altos dirigentes políticos y militares rusos (EFE)
El tribunal internacional tendrá sede en La Haya y apunta a altos dirigentes políticos y militares rusos (EFE)

Un total de 36 países y la Unión Europea anunciaron su compromiso para la creación de un tribunal especial encargado de juzgar el crimen de agresión cometido contra Ucrania.

La decisión se formalizó durante una reunión de ministros de Exteriores del Consejo de Europa en Chisinau, Moldavia, donde se adoptó una resolución que sienta las bases legales y operativas del nuevo órgano judicial, cuya sede estará en La Haya.

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La iniciativa busca llenar el vacío jurisdiccional que deja la Corte Penal Internacional (CPI) para procesar a altos dirigentes rusos por la invasión de Ucrania, dado que Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI ni es parte del Estatuto de Roma.

El tribunal especial contará con la participación de Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Reino Unido, Ucrania, Australia y Costa Rica, junto a la propia Unión Europea.

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El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, afirmó que el momento en que Rusia deba rendir cuentas “está cerca” y que el tribunal representa “justicia y esperanza”.

Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, celebró el avance hacia la rendición de cuentas por la invasión rusa (Reuters)
Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, celebró el avance hacia la rendición de cuentas por la invasión rusa (Reuters)

Además, instó a los Estados a completar los trámites legales y asignar los fondos necesarios. La Unión Europea ya comprometió 10 millones de euros para la puesta en marcha del tribunal, además de otro millón destinado a la Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, órgano encargado de revisar indemnizaciones por daños derivados de la agresión rusa.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, consideró la jornada como “histórica” y evocó el precedente de los juicios de Núremberg, al señalar que este tribunal “restaurará la justicia de las ruinas de la guerra”.

"El Tribunal Especial se convierte en una realidad jurídica. Muy pocos creían que llegaría este día. Pero ha llegado. Putin siempre ha querido pasar a la historia. Y este tribunal le ayudará a conseguirlo. Pasará a la historia como un criminal“, añadió Sybiha, en referencia en juzgar al presidente ruso.

La iniciativa responde a una propuesta lanzada en 2023 por el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, quien firmó un acuerdo con el Consejo de Europa, integrado por 46 Estados miembros. Rusia fue excluida en 2022 tras la invasión a Ucrania.

El ministro de Exteriores de Moldavia, Mihai Popsoi, señaló que el acuerdo permitirá avanzar hacia la rendición de cuentas ante la comunidad internacional y convocó a otros Estados a sumarse para garantizar la mayor legitimidad posible.

Sin embargo, 12 países miembros del Consejo de Europa no se adhirieron hasta el momento, entre ellos Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Malta, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Turquía. La lista de firmantes sigue abierta a futuras adhesiones de países europeos o extrarregionales.

El tribunal especial se complementará con el Registro de Daños y la Comisión Internacional de Reclamaciones, encargados de gestionar las demandas de víctimas ucranianas por daños, pérdidas y lesiones causadas por la agresión.

El tribunal busca suplir la falta de jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre la invasión rusa (AP)
El tribunal busca suplir la falta de jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre la invasión rusa (AP)

Por su parte, la respuesta oficial de Rusia fue calificar como “nulas y sin efecto” las decisiones del futuro tribunal, rechazando cualquier jurisdicción internacional sobre sus dirigentes.

Mientras tanto, la situación humanitaria y militar en Ucrania continúa deteriorándose. Un reciente ataque ruso contra un edificio residencial en Kiev dejó 24 muertos, incluidos tres menores, y más de 50 heridos.

El presidente Zelensky visitó el lugar y reiteró la necesidad de que los responsables de crímenes de guerra sean procesados. Paralelamente, continúan los enfrentamientos y los ataques con drones en ambos bandos, mientras la ONU denuncia agresiones contra trabajadores humanitarios en las zonas de combate.

(Con información de AFP, DPA y DW)

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