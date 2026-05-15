El Partido Laborista habilitó al alcalde de Mánchester para que le dispute el liderazgo a Keir Starmer

El Partido Laborista británico autoriza a Andy Burnham a participar en la elección parcial de Makerfield, clave para su regreso al Parlamento. (Foto AP/Jon Super, archivo)

El Partido Laborista británico autorizó este viernes al alcalde de Mánchester, Andy Burnham, a participar en la selección de candidatos para una elección parcial en la circunscripción norteña de Makerfield que, de ganar, le permitiría volver al Parlamento y disputarle el liderazgo al primer ministro Keir Starmer.

Un portavoz del Comité Ejecutivo Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) confirmó que el organismo revirtió la decisión tomada en enero, cuando bloqueó el regreso de Burnham en respaldo al primer ministro: “El NEC ha autorizado hoy a Andy Burnham a presentarse al proceso de selección de candidatos para las próximas elecciones parciales en la circunscripción de Makerfield”.

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La vacante se abrió el jueves, cuando el diputado Josh Simons, de 32 años, renunció a su escaño para cederle el paso. Su salida fuerza además una nueva convocatoria para la alcaldía de Mánchester, una plaza que el laborismo deberá defender. La cadena pública británica BBC sitúa la votación en Makerfield para el 18 de junio de 2024.

El Partido Laborista británico afronta este viernes una pugna abierta por el liderazgo del Gobierno. (REUTERS/Phil Noble)

Si la rama local del partido lo confirma como candidato, Burnham se enfrentará en las urnas a Reform UK, la formación de derecha de Nigel Farage, y al izquierdista Partido Verde. La mayoría laborista en Makerfield fue de apenas 5.399 votos en 2024, y Farage ha prometido competir con todos sus recursos en una circunscripción donde su partido arrasó en los comicios municipales y regionales del 7 de mayo.

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Esos resultados desataron una oleada de presión interna sobre Starmer, a quien decenas de legisladores exigieron esta semana que fijara un calendario para su dimisión. El primer ministro, que llegó al poder en julio de 2024 con mayoría absoluta, ha manifestado que no tiene intención de abandonar el cargo.

La perspectiva de un desafío por parte de Burnham ha generado turbulencias también en los mercados: los costes de endeudamiento del Reino Unido se dispararon el viernes al mayor ritmo en más de un año.

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Keir Starmer descartó dimitir pese a la presión interna que enfrenta tras las pérdidas laboristas del 7 de mayo. (Peter Nicholls/Pool via REUTERS)

El exministro de Sanidad Wes Streeting, quien dimitió del gabinete el jueves para quedar en posición de disputar el liderazgo, declaró a BBC que también concurriría en unas eventuales primarias internas. La ex viceprimera ministra Angela Rayner figura entre otros posibles aspirantes, aunque ninguno ha iniciado formalmente el proceso, para el que se requiere el aval de 81 diputados —el 20 % del grupo parlamentario.

Detrás de la renuncia de Simons hay un encuentro que resultó decisivo. Burnham lo visitó en su casa junto a su esposa Leah, economista estadounidense y madre reciente de su tercer hijo, con quien pasaron dos horas formulando preguntas sobre el plan de gobierno del alcalde, su estrategia económica y su postura ante los mercados financieros.

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Fue después de ese encuentro que Simons, quien llevaba más de un año convencido de que el alcalde debería ser el próximo primer ministro, anunció su retirada el jueves a las 17:14. Veinticinco minutos más tarde, Burnham confirmó: “Hay un límite a lo que se puede hacer desde el Gran Mánchester. Por eso busco ahora el apoyo de la ciudadanía para volver al Parlamento: para llevar el cambio que hemos logrado en el Gran Mánchester a todo el Reino Unido y hacer que la política funcione correctamente para la gente".

(Con información de EFE, DPA, Reuters y The Guardian)

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