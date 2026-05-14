Retiran fideos instantáneos por posible contaminación con maní y riesgo de reacciones alérgicas graves

Fly By Jing retira sus Creamy Sesame Noodles en Estados Unidos por posible contaminación con maní, según anunció la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Fly By Jing anunció el retiro nacional de varios lotes de su producto Creamy Sesame Noodles en Estados Unidos tras identificar un posible riesgo de contaminación con maní, lo que representa un peligro para personas con alergias alimentarias, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el 13 de mayo de 2026. El retiro afecta a consumidores que adquirieron estos productos en tiendas físicas y plataformas digitales desde el 1 de febrero hasta el 8 de mayo de 2026.

De acuerdo con la información publicada por la propia FDA, la decisión responde a que un fabricante externo utilizó equipos compartidos que también procesan maní, lo que podría haber generado contaminación cruzada. Los productos involucrados se distribuyeron en todo el país y abarcan grandes cadenas como Whole Foods Market, Thrive Market, la tienda virtual de la empresa y la plataforma TikTok Shop.

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El antecedente inmediato de esta alerta se enmarca en un contexto de rigor regulatorio en la industria alimentaria estadounidense, donde la presencia no declarada de alérgenos como el maní ha sido motivo recurrente de retiros de productos durante los últimos años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las reacciones al maní pueden resultar graves en personas sensibles, de acuerdo con la autoridad sanitaria.

¿Por qué se retiraron los fideos Fly By Jing en Estados Unidos?

La decisión de retirar los fideos instantáneos Creamy Sesame Noodles se fundamenta en la detección de posible contaminación con maní debido al uso de equipos compartidos en el proceso de fabricación, según explicó la FDA en su comunicado oficial. La empresa informó que la medida es preventiva y forma parte de un protocolo de seguridad alimentaria que busca evitar riesgos en personas alérgicas.

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Fly By Jing, con sede en Los Ángeles, detalló que la posible contaminación se originó cuando un tercero encargado de la manufactura empleó maquinaria utilizada también para procesar maní. Esta condición genera un riesgo de presencia de trazas no declaradas del alérgeno en los productos terminados. Según el aviso de la FDA, la empresa “inició el retiro de manera voluntaria y detuvo la distribución del producto afectado”.

La posible presencia de maní en los fideos Fly By Jing se debe al uso de maquinaria compartida por un fabricante externo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los productos afectados por el retiro?

El retiro abarca los Creamy Sesame Noodles en presentaciones individuales y de cuatro unidades, identificados con los códigos de lote 8-50052-23988-6 y 8-50052-23991-6, con fechas de consumo preferente del 15 de octubre de 2026, 6 de diciembre de 2026 y 23 de marzo de 2027. Estos productos se distribuyeron en tiendas nacionales y plataformas en línea, entre el 1 de febrero y el 8 de mayo de 2026, según la notificación oficial de la FDA.

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La autoridad sanitaria remarcó que solo los lotes mencionados están sujetos a la alerta y que ningún otro producto de la marca Fly By Jing se encuentra afectado. La empresa recomendó a los consumidores revisar detenidamente el código de lote y la fecha de vencimiento antes de consumir el producto.

¿Qué riesgos existen para personas con alergia al maní?

El maní es uno de los alérgenos alimentarios más comunes y potencialmente peligrosos en Estados Unidos, de acuerdo con los CDC. La exposición a este alérgeno puede provocar urticaria, dificultad respiratoria y anafilaxia, una reacción grave que puede poner en riesgo la vida.

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La FDA advierte que “las personas alérgicas al maní corren el riesgo de reacciones graves o potencialmente mortales si consumen estos productos”. En Estados Unidos, la alergia al maní afecta aproximadamente al 1,2% de la población, según estudios epidemiológicos citados por la propia FDA. Ante la sospecha o confirmación de contacto con el alérgeno, se recomienda buscar atención médica inmediata.

Solo los lotes involucrados en la alerta están afectados, mientras que el resto de los productos Fly By Jing mantiene su venta regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

La FDA y Fly By Jing instan a quienes hayan adquirido los lotes incluidos en la alerta a no consumir los productos y devolverlos en el punto de compra para obtener el reembolso correspondiente. La empresa también ha dispuesto líneas de contacto directo para consumidores que hayan realizado compras por su web oficial o TikTok Shop.

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Los canales habilitados son el teléfono 1-866-862-2645 y el correo electrónico recall@flybyjing.com, según información oficial recogida por la agencia Reuters y la web de la FDA. La empresa se compromete a contactar de manera proactiva a los clientes que compraron los productos en línea y a cubrir el costo de devolución.

¿Cómo se regula el retiro de alimentos en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la retirada de productos alimenticios contaminados o potencialmente peligrosos está regulada por la FDA, que supervisa tanto los retiros voluntarios como los obligatorios. La legislación federal exige notificar y retirar del mercado cualquier alimento con riesgos para la salud pública. La agencia publica regularmente alertas en su portal y coordina acciones correctivas con las empresas involucradas.

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La FDA enfatiza la importancia de los controles de alérgenos y la trazabilidad en la industria alimentaria. En el año fiscal 2025, más de 350 retiros de alimentos se registraron en el país, de los cuales el 24% se debieron a la presencia no declarada de alérgenos, según cifras oficiales.

Fly By Jing recomienda a los consumidores revisar el código de lote y devolver el producto si coincide con la alerta para recuperar el dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones tomó Fly By Jing tras el retiro?

Fly By Jing informó que, tras la detección del problema, detuvo de inmediato la distribución de los productos afectados, notificó a sus clientes y socios comerciales, y puso en cuarentena el inventario remanente. Según el comunicado oficial, la empresa implementó “controles más estrictos de alérgenos” con sus fabricantes externos para prevenir incidentes similares en el futuro.

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La compañía declaró: “Nos tomamos muy en serio la calidad y la seguridad de nuestros alimentos y lamentamos cualquier preocupación que esto haya causado. Nos comprometemos a remediar la situación para cada cliente”, de acuerdo con lo recogido por Fox News.

¿Qué productos de Fly By Jing no están involucrados en el retiro?

Tanto la FDA como Fly By Jing confirmaron que el retiro se limita exclusivamente a los Creamy Sesame Noodles de los lotes especificados. Todos los demás productos de la marca continúan comercializándose normalmente y cumplen con los protocolos de seguridad alimentaria, según la información oficial.

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¿Cómo impacta el retiro nacional a los consumidores y la industria?

El retiro nacional de estos fideos instantáneos afecta principalmente a personas con alergia al maní, quienes deben extremar precauciones al consumir productos procesados. La situación subraya la importancia de la trazabilidad en la cadena alimentaria y la pronta respuesta ante riesgos de salud pública, según la FDA.

El retiro también refuerza la vigilancia de la industria alimentaria y la necesidad de controles rigurosos por parte de los fabricantes y distribuidores. La FDA recomienda a los consumidores mantenerse informados sobre alertas de retiros y consultar fuentes oficiales para evitar riesgos asociados a productos alimenticios.