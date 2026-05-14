Primero muere la lectura, después el conocimiento, luego la ciencia. Es la “Desilustración”

La luz fría de pantallas de móvil y tablet ilumina una pila de libros clásicos, con emoticones y páginas voladoras emergiendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Felicitaciones si está leyendo esto. Y ha llegado hasta aquí. Posee una habilidad rara y arcaica: el arte de la lectura”, así, con un sarcasmo brutal comienza la columna de Rod Liddle para The Times de Londres.

Es que para el periodista inglés, la cultura de la lectura está colapsando. De acuerdo al autor de la columna de opinión, el abandono generalizado de los libros no solo marca el fin de una costumbre, sino el inicio de la “Desilustración”, una nueva era que desmantela saberes que definieron a Occidente desde el siglo XVIII.

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“La lectura está muerta. Se desvanece ante nuestros ojos”, alertó Liddle en The Times. Para el columnista británico, el desapego por los libros traduce el desprecio moderno por la adquisición de conocimiento, la verdad científica y el debate democrático.

“Me gusta llamar a la era en la que estamos a punto de entrar la Desilustración, en la que desaprendemos todas esas cosas que nos parecieron tan importantes en el siglo XVIII: el conocimiento, las verdades científicas, el debate democrático y, sobre todo, la alfabetización. La Desilustración rechazará la adquisición de conocimiento, argumentando que es más importante decirnos cómo te sientes respecto a las cosas que saber sobre ellas”, subraya.

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El autor sostiene que la post-alfabetización revela una sociedad incapaz de sostener las bases mínimas de la argumentación y el pensamiento riguroso. El modelo de comunicación de las plataformas digitales —afirmó Liddle— transforma el lenguaje en “gruñidos bestiales” iluminados por emoticones, incapaces de transmitir ideas complejas. La cultura de la reacción inmediata, lejos de facilitar el acceso a la información, erosiona cualquier disciplina necesaria para entender un libro o extraer placer del ejercicio intelectual.

Liddle advierte que la desaparición de la lectura es irreversible. “No se nace sabiendo leer: es una destreza que requiere tiempo y paciencia. Ya no tenemos ninguna de las dos”, aseveró el columnista. La tecnología satisface al instante cualquier consulta, pero nunca estimula la comprensión real ni el aprendizaje lento y profundo. La alfabetización —planteó Liddle— se convierte así en una dificultad prescindible, una habilidad de la que la sociedad puede fácilmente desprenderse.

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“Lo complicado es que, una vez que dejamos de leer, no volveremos a empezar. Uno no nace sabiendo leer: es una habilidad que requiere tiempo y paciencia para adquirirse. No tenemos tiempo y aún menos paciencia —y, de todos modos, ¿quién la necesita? Toda la información que requerimos nos es entregada en prácticos fragmentos con solo pulsar un botón en nuestros teléfonos o tabletas“, dice el autor.

Para Liddle, la Desilustración anula la ciencia, el debate democrático y la propia noción de conocimiento

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Sostuvo que este fenómeno privilegia la expresión de emociones por encima de los datos, rechaza la evidencia científica si contradice sensibilidades y borra todo contexto fáctico en nombre de experiencias personales.

En la columna publicada en The Times, Liddle atribuyó el fenómeno a la conjunción de la “tecnología que piensa por nosotros” y la explosión de redes sociales, donde “las personas se comunican en ráfagas breves de palabras” solo para resolver necesidades inmediatas. La disciplina para terminar un libro —puntualizó— se ha tornado un obstáculo insalvable.

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El autor explicó que el sistema educativo refuerza la tendencia al desalentar el esfuerzo sostenido, expulsando del aula tanto el aprendizaje memorístico como la lectura extensa. “La idea de que el saber es necesario ya no se promueve. Si se omite el contexto y solo se pide una respuesta, esa respuesta carece de sentido”, reflexionó Liddle. Como consecuencia directa, advirtió, los resultados escolares en lengua inglesa se desploman y la exigencia académica disminuye peligrosamente.

“Además, la idea de que la adquisición de conocimientos es, en sí misma, necesaria ya no se promueve, aunque algunos docentes consideren que aún puede ser deseable. Pero si omites el contexto, el conocimiento, y simplemente pides una respuesta al alumno, obtendrás una carente de contexto y de hechos. Una respuesta que, en esencia, carece de significado, salvo que se convertirá en la ‘experiencia vivida’ del alumno, para usar la expresión tautológica de moda”, manifestó.

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La desaparición del hábito lector

El editorialista defendió la lectura sostenida como fundamento de la imaginación y antídoto contra el narcisismo. Argumentó que los libros exponen al lector a múltiples visiones y opiniones divergentes, evitando el encierro en “un estado narcisista donde tu opinión jamás debe ser puesta en tela de juicio”. Según Liddle, la alfabetización propulsó la creatividad tecnológica y la prosperidad social que originaron la Revolución Industrial y expandieron el acceso al conocimiento.

El escritor alertó: “Tengo la sospecha de que, una vez que la lectura desaparezca de nuestras vidas, seremos menos en todos los sentidos”. Para Liddle, el verdadero peligro de la Desilustración es “la ausencia total de debate democrático: solo posiciones absolutas, gritos vacíos y ninguna duda”.

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La reacción identitaria y la intolerancia

En el análisis del espacio público, Liddle sostuvo que la cultura de la cancelación y las guerras simbólicas, como la controversia en torno a banderas y premios literarios, alimentan la lógica de los enfrentamientos totales. “Hay algo intrínsecamente fascista en enarbolar una bandera y vilipendiar a quienes no la saludan”, advirtió.

Al comentar la cancelación del premio Polari a la literatura LGBT por las protestas por opiniones críticas sobre género, el autor ironizó sobre el “gueto literario” y la homogeneización de las posturas dentro de los colectivos identitarios. “Todos los homosexuales deben compartir la misma opinión”, cuestionó. Propuso con sarcasmo que los premios literarios deberían dedicarse a grupos realmente subrepresentados, como “hombres, enanos y fascistas”.

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La tesis subyacente de Liddle articula que la erosión de la lectura, unida a la intolerancia ideológica, amenaza no solo la cultura sino la democracia y la convivencia plural. La Desilustración, concluyó, avanza ante la indiferencia de una sociedad que ha dejado de valorar el saber y el disenso crítico.