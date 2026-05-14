Estados Unidos

El Departamento de Bomberos de Nueva York aconseja cómo actuar ante un incendio en viviendas

Las pequeñas decisiones mejoran la seguridad de todos, ya que actuar con rapidez y calma reduce los riesgos en situaciones de emergencia

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Departamento de Bomberos de Nueva York insta a cerrar puertas al evacuar para limitar la propagación de incendios y salvar vidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saber cómo actuar ante un incendio puede reducir drásticamente el riesgo de tragedias, advirtió el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) tras una serie de siniestros fatales en la ciudad.

El reciente incendio en El Bronx, en el que falleció un bebé y dos gemelos de seis años permanecen en estado crítico, renovó el llamado de las autoridades a adoptar medidas básicas y decisivas. Especialistas en seguridad de incendios insisten en que acciones aparentemente simples, como cerrar la puerta al evacuar un apartamento, pueden determinar la gravedad de los hechos y salvar vidas.

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La comisionada Lillian Bonsignore, citada por el FDNY, destacó que cerrar puertas al salir evita la propagación del fuego y del humo hacia otras áreas del edificio, protegiendo tanto a los residentes como a los equipos de emergencia.

El FDNY subraya que dejar puertas abiertas durante la evacuación facilita el avance del fuego y del humo, aumentando el riesgo para quienes permanecen en el edificio y elevando el peligro para los bomberos al llegar a la escena. Bonsignore afirmó: El mensaje es sencillo: “Cierre la puerta”.

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Dejar una puerta abierta al escapar de un incendio puede provocar que este crezca y se propague rápidamente por todo el edificio. La funcionaria explicó que el descuido de no cerrar la puerta incrementa considerablemente las probabilidades de un desenlace grave.

La respuesta más eficaz ante un incendio, según el Departamento de Bomberos de Nueva York, consiste en cerrar todas las puertas al evacuar, mantener las rutas de escape despejadas, llamar al 911 ante cualquier indicio de humo o fuego y asegurarse de que los dispositivos de detección funcionen correctamente.

Estos pasos, aplicados de manera rápida y sistemática, pueden salvar vidas y evitar que un incidente aislado se transforme en una tragedia colectiva.

En caso de emergencia por incendio, el primer paso es llamar de inmediato al 911. El organismo advierte que las condiciones pueden deteriorarse en cuestión de minutos, por lo que una acción temprana es clave para la seguridad de todos los ocupantes.

Además, el FDNY aconseja mantener en funcionamiento alarmas de humo y detectores de monóxido de carbono, considerados la primera línea de alerta. Estos dispositivos alertan a los residentes a tiempo, permitiendo una evacuación más segura, ya que tanto el humo como el monóxido de carbono pueden incapacitar rápidamente a las personas incluso en espacios breves.

La previsión y la práctica regular de protocolos de seguridad aumentan la preparación ante incendios. Contar con un plan de escape familiar y practicarlo regularmente permite que todos los integrantes del hogar reconozcan las rutas de salida y sepan cómo actuar incluso en situaciones de pánico o durante la noche.

El FDNY recomienda que cada familia defina al menos dos rutas de escape y establezca un punto de encuentro fuera del edificio, para facilitar el recuento de personas y la labor del equipo de rescate.

Un aspecto señalado por las autoridades es conocer si el edificio es “a prueba de incendios” (ignífugo) o “no ignífugo”. En las construcciones ignífugas, las paredes y puertas están diseñadas para contener las llamas.

Si el incendio ocurre fuera del apartamento, lo más seguro suele ser permanecer dentro, cerrando todas las puertas y sellando rendijas con toallas húmedas.

En cambio, si el fuego se origina en el interior del apartamento o existe un peligro inminente, la prioridad debe ser evacuar de inmediato y alertar a los servicios de emergencia.

Recomendaciones para limitar la propagación y los riesgos

Cerrar puertas al salir del apartamento evita que el fuego y el humo tóxico se extiendan al resto del edificio, advierte la comisionada Bonsignore (REUTERS/Maye-E Wong)
Cerrar puertas al salir del apartamento evita que el fuego y el humo tóxico se extiendan al resto del edificio, advierte la comisionada Bonsignore (REUTERS/Maye-E Wong)

El Departamento de Bomberos de Nueva York reitera la importancia de cerrar todas las puertas al abandonar zonas incendiadas, incluidas las que dan acceso a las escaleras y pasillos. Esta medida reduce significativamente la posibilidad de que el fuego y el humo tóxico se expandan a otras áreas del edificio, lo que puede ser decisivo para la supervivencia de otros residentes.

El organismo también recomienda mantener todas las rutas de escape y salidas de emergencia libres de obstáculos. En muchos edificios de la ciudad, las escaleras contra incendios pueden ser la única vía segura de evacuación; obstruirlas representa un riesgo grave para la vida.

Las autoridades advierten sobre el peligro que representan los objetos cotidianos: “Muebles, alfombras, cortinas y otros objetos pueden alimentar rápidamente las llamas si el incendio encuentra suficiente oxígeno y vías abiertas para propagarse”, explicó el FDNY.

Por ello, la disposición de los muebles y la eliminación de materiales inflamables cerca de salidas y rutas de escape forman parte de las recomendaciones básicas.

Prevención y reacción ante incidentes domésticos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ubicación correcta de calefactores portátiles y la eliminación de materiales inflamables cerca de salidas reduce el riesgo de incendios en invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FDNY también detalla los pasos a seguir si la ropa de una persona se incendia: cubrirse el rostro con las manos, tirarse al suelo y rodar hasta extinguir las llamas, para luego solicitar ayuda médica. Esta técnica, conocida como “detente, tírate y rueda”, permite sofocar el fuego y reduce el riesgo de quemaduras graves.

Durante la temporada invernal, los calefactores portátiles son una fuente habitual de incendios. Por eso, el FDNY indica que estos aparatos deben situarse a al menos 91 cm (36 pulgadas) de materiales inflamables como mantas, cortinas o papeles.

El uso inadecuado o el emplazamiento incorrecto de calefactores genera numerosos incidentes cada año, según datos del FDNY.

En la cocina, el área de mayor riesgo dentro de los hogares, se recomienda establecer una zona libre de niños de al menos 91 cm (36 pulgadas) alrededor de la estufa.

Es fundamental girar las asas de las ollas hacia el interior y nunca dejar a menores sin supervisión mientras se cocina, para reducir el riesgo de quemaduras y accidentes domésticos.

El FDNY destaca la importancia de aprender y practicar técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Una respuesta inmediata en primeros auxilios puede marcar la diferencia en la supervivencia de una víctima mientras llegan los equipos especializados.

La preparación y la rapidez en la toma de decisiones durante los primeros minutos de un incendio determinan las posibilidades de supervivencia y la magnitud de las consecuencias, según las cifras y advertencias del Departamento de Bomberos de Nueva York.

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