Rescate heroico en Tennessee: un policía salva a una madre y sus dos hijos de un incendio devastador

Las imágenes captadas por la cámara corporal del oficial documentan cada instante del rescate en medio del humo y las llamas (Chattanooga Police Department)

Un agente de la Policía de Chattanooga protagonizó una intervención de alto riesgo al rescatar a una madre y sus dos hijos de un incendio que destruyó por completo su vivienda el pasado 1 de mayo, en el estado de Tennessee.

El siniestro se desató poco antes de las 22:00 horas, en un apartamento de Cranberry Way, en el barrio de Hixson, según confirmó el Departamento de Policía local.

PUBLICIDAD

Mientras los bomberos aún no habían llegado al lugar, el oficial Rogers actuó con rapidez, una acción que permitió salvar la vida de la familia y que, como detalló Fox News, fue capturada en video por la cámara corporal del policía.

Un incendio nocturno en una vivienda de Chattanooga puso a prueba la valentía de un agente policial, cuyo accionar fue clave para evitar una tragedia familiar (Chattanooga Police Department)

La intervención decisiva del oficial Rogers

Al arribar al sitio, Rogers encontró la vivienda de dos pisos envuelta en llamas que ya se extendían por la puerta principal, la fachada y las paredes interiores del apartamento de la segunda planta, alcanzando también el ático.

PUBLICIDAD

Las imágenes difundidas por la policía muestran que el agente no dudó en ingresar al edificio, tras ser alertado por los vecinos sobre la presencia de personas atrapadas en el interior.

Rogers avanzó entre el humo y el fuego hasta la segunda planta, donde tomó en brazos a Marlowe, de 4 años, y descendió con ella. Detrás de él, la madre, Rachel Blaylock, y su hijo Charles, de 10 años, lograron bajar por las escaleras.

PUBLICIDAD

El agente logró evacuar a los dos niños y a su madre, guiándolos fuera del edificio en medio de una situación crítica (Chattanooga Police Department)

Blaylock declaró a medios locales que no dejaba de pensar cómo podría haber bajado a dos niños por las escaleras, y que Rogers simplemente tomó a Marlowe y ya estaba listo para volver a entrar. Ella intentaba decirle que no quedaba nadie adentro, pero el agente ya estaba regresando.

Pese a no contar con entrenamiento en extinción de incendios, Rogers regresó con un extintor para contener las llamas en la entrada, según detalló la Policía de Chattanooga en una publicación en Facebook.

PUBLICIDAD

Ninguna de las personas rescatadas sufrió lesiones, de acuerdo con la policía local. El Departamento de Bomberos de Chattanooga confirmó que el incendio fue controlado en un plazo de 20 minutos.

Tras poner a salvo a los residentes, el policía volvió hacia la entrada para intentar contener el avance del fuego (Chattanooga Police Department)

Consecuencias para la familia y repercusión comunitaria

La intervención del agente permitió salvar la vida de la familia Blaylock, aunque la vivienda fue completamente destruida. Según un recuento de Fox News, la familia perdió todas sus pertenencias como consecuencia de las llamas, incluidas prendas, muebles y recuerdos familiares.

PUBLICIDAD

Tras la emergencia, se organizó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, mientras la Cruz Roja brinda alojamiento temporal y ayuda básica.

La madre relató la magnitud de las pérdidas y la incertidumbre posterior al incendio; la familia depende ahora de la solidaridad de la comunidad y de la asistencia de organizaciones humanitarias.

PUBLICIDAD

La colecta lanzada en GoFundMe sigue activa, y la historia sensibilizó tanto a vecinos como a desconocidos, que respondieron con donaciones y mensajes de apoyo.

La familia perdió todas sus pertenencias y depende de la ayuda de la comunidad, que se movilizó con donaciones y mensajes de aliento tras el siniestro (Chattanooga Police Department)

Reconocimiento y difusión del caso

La actuación del agente Rogers recibió reconocimiento público por parte de la Policía de Chattanooga, que difundió el video del rescate en sus redes sociales y subrayó que, aunque sus agentes no reciben formación específica en combate de incendios, el compromiso de “servir y proteger” guió la intervención.

PUBLICIDAD

La publicación fue ampliamente compartida y generó comentarios de apoyo y agradecimiento de la comunidad local, que destacó la valentía del oficial.

A pesar de la devastación material, la familia Blaylock se encuentra a salvo y recibió muestras de solidaridad de toda la ciudad, mientras la campaña de recaudación continúa abierta a la espera de reunir los fondos necesarios para iniciar una nueva etapa.

PUBLICIDAD