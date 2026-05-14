Estados Unidos

El Pentágono canceló el despliegue de 4.000 soldados en Polonia

La medida generó preocupación entre aliados europeos y obligó a modificar la estrategia militar de Estados Unidos en la región

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Washington comunicó a Varsovia una pausa en la rotación de tropas (Reuters/archivo)

El Pentágono canceló el despliegue de cerca de 4.000 soldados estadounidenses que iban a ser enviados a Polonia. La decisión afectó a la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería, con base en Fort Hood, Texas, que ya había iniciado los preparativos para su traslado.

Este movimiento formó parte de una revisión general de la presencia militar de Estados Unidos en Europa, en medio de tensiones con algunos países aliados de la OTAN.

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El despliegue de esta brigada se había anunciado en marzo como parte de una rotación habitual de fuerzas. Los altos mandos en Europa debían decidir el destino final del contingente, aunque una parte significativa tenía como destino Polonia.

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y el jefe interino del Estado Mayor del Ejército, el general Chris LaNeve, evitaron referirse al tema en su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

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El secretario del Ejército, Dan Driscoll compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado junto a Chris LaNeve (AP)
El secretario del Ejército, Dan Driscoll compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado junto a Chris LaNeve (AP)

El presidente Donald Trump promovió la reducción de la presencia militar estadounidense en Europa como respuesta a desacuerdos con líderes europeos, especialmente con el canciller alemán Friedrich Merz, tras declaraciones sobre la postura de Washington en la guerra contra Irán.

Trump anunció también la retirada de al menos 5.000 efectivos en Alemania y dejó abierta la posibilidad de una disminución aún mayor del contingente militar estadounidense en el continente.

Desde el Pentágono se notificó a los aliados europeos sobre una pausa en la rotación de tropas, lo que generó preocupación en países como Lituania.

El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, confirmó que su país recibió información sobre posibles cambios en la rotación, aunque descartó que esto implicara una retirada de tropas estadounidenses de territorio lituano.

En Polonia, el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz explicó que la decisión no modificó la presencia estadounidense en su país y aclaró que la medida se limitó a un ajuste previamente anunciado en la disposición de las fuerzas estadounidenses en Europa. El funcionario aseguró que continúan las gestiones para incrementar la cantidad y capacidades operativas de las tropas estadounidenses estacionadas en Polonia.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz aseguró que la medida no afecta la presencia estadounidense en su país (Reuters)
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz aseguró que la medida no afecta la presencia estadounidense en su país (Reuters)

La reconfiguración de la presencia militar estadounidense en Europa buscó que los aliados asumieran una mayor responsabilidad en la defensa convencional del continente.

El plan contempló reducir el número de soldados estadounidenses en Europa a alrededor de 80.000, una cifra cercana a los niveles anteriores a la guerra en Ucrania, aunque en Alemania el contingente quedaría por debajo de ese promedio tras la reducción.

Actualmente, Alemania alberga más de 36.000 soldados estadounidenses, seguida de Reino Unido con poco más de 10.000. En total, el despliegue militar estadounidense en Europa se distribuye en 31 bases permanentes y 19 ubicaciones adicionales bajo acceso del Departamento de Defensa.

(Con información de AP y EFE)

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