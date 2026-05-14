Trump habló sobre la promesa de Xi Jinping de no venderle armas a Irán y colaborar en un acuerdo de paz: “Lo dijo con firmeza”

Trump aseguró que Xi Jinping expresó su disposición a colaborar en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista con el presentador de Fox News Sean Hannity que el líder chino, Xi Jinping, expresó su deseo de que se alcance un acuerdo con Irán y ofreció su ayuda para lograrlo. Según Trump, Xi manifestó que le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz y se mostró dispuesto a colaborar, dada la relación comercial por las compras de petróleo chino a Irán.

Trump aseguró que durante la reunión con Xi ambos hablaron sobre el respaldo de China a Irán. Indicó que Xi le prometió no proporcionar equipamiento militar a Irán, pero reconoció que China quiere mantener la compra de petróleo iraní.

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“Es una declaración importante”, dijo Trump. “Lo dijo hoy. Es una declaración importante. Lo dijo con firmeza. Pero al mismo tiempo, dijo que compran mucho petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo”, añadió.

Trump revela que Xi Jinping promete no suministrar equipamiento militar a Irán, aunque insiste en continuar la compra de petróleo iraní. (REUTERS/Evan Vucci)

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a NBC News que Trump y Xi discutieron la guerra en Irán y la situación del estrecho de Ormuz. Rubio señaló que China y Estados Unidos coincidieron en que el estrecho no debe militarizarse ni establecerse un sistema de peajes. Rubio explicó que Trump no pidió ayuda a China para tratar el conflicto iraní. “No estamos pidiendo ayuda a China. No la necesitamos”, declaró Rubio.

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China ha criticado los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero y ha mostrado preferencia por una solución diplomática. Rubio dijo que China reiteró su oposición al desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Un comunicado chino sobre la reunión entre Trump y Xi solo mencionó que intercambiaron opiniones sobre temas de Oriente Medio.

Estados Unidos lidera el desarrollo de inteligencia artificial y limita el acceso de China a semiconductores avanzados mientras negocian protocolos de seguridad conjuntos. (REUTERS/Tingshu Wang)

Posteriormente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a CNBC que la reapertura del estrecho de Ormuz es lo que más conviene a China y que Pekín hará todo lo posible para reactivar la vía marítima. Bessent afirmó que China tiene mucho interés en la reapertura del estrecho y que probablemente actuará a través de sus contactos con Irán.

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Trump también trató con Xi el caso de Taiwán y el de Jimmy Lai, editor hongkonés condenado a 20 años de prisión. Xi advirtió sobre el riesgo de que las tensiones en torno a Taiwán generen conflictos. Rubio aseguró que la política estadounidense sobre Taiwán se mantiene sin cambios. También aclaró que la venta de armas estadounidenses a Taiwán no fue un tema central en las conversaciones más recientes.

Bessent abordó en declaraciones a CNBC el diálogo entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial. Dijo que Washington lidera el desarrollo tecnológico y puede negociar protocolos de seguridad con Pekín. Añadió que el gobierno estadounidense ha limitado el acceso chino a semiconductores avanzados y está en conversaciones para establecer prácticas conjuntas en materia de inteligencia artificial.

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