El distrito escolar de Los Ángeles implementa límites al tiempo frente a pantallas en las aulas para mejorar el aprendizaje

La Junta de Educación de Los Ángeles vota una resolución para limitar el tiempo de exposición a pantallas en las escuelas del distrito escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un inminente cambio en la política educativa de Los Ángeles podría transformar la manera en que cientos de miles de estudiantes interactúan con la tecnología en el aula.

Este martes, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) votará una resolución que propone limitar de manera drástica el tiempo de exposición a pantallas en las escuelas, tras años de impulso de dispositivos electrónicos como herramientas pedagógicas.

El viraje responde tanto a la evidencia sobre los riesgos del uso excesivo como al aumento de la presión de padres preocupados, según consignó Los Angeles Times.

A diferencia de iniciativas previas, la resolución —impulsada por el miembro de la junta, Nick Melvoin— no solo recomienda volver a las tareas tradicionales con papel y bolígrafo, sino que contempla la posible prohibición del acceso estudiantil a plataformas como YouTube, Roblox y Fortnite.

El texto plantea que los alumnos permanezcan completamente alejados de pantallas hasta segundo grado, y a partir de ese nivel, se registre y limite el tiempo frente a dispositivos, de acuerdo con el mismo medio.

La propuesta incluye la posible prohibición de plataformas digitales como YouTube, Roblox y Fortnite para estudiantes en el LAUSD (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, los estudiantes de primaria emplean entre 31 y 50 minutos diarios frente a pantallas durante el horario de clase, según una portavoz del distrito.

El proyecto surge tras estudios que advierten sobre los efectos negativos del uso intensivo de tecnología en el desarrollo académico, emocional y físico de los menores.

Se citan documentos de la Academia Estadounidense de Pediatría y un estudio federal que halló que, en diciembre de 2023, la mitad de los adolescentes de 12 a 17 años superaba las cuatro horas diarias de pantalla.

La resolución identifica una relación entre el uso adictivo de videos cortos —incluyendo redes sociales y YouTube— y niveles mayores de ansiedad social, así como la asociación entre el inicio temprano en plataformas digitales y complicaciones emocionales y conductuales.

En uno de sus apartados, la resolución expone: “El acceso y el desarrollo de competencias tecnológicas son fundamentales en un mundo digital, pero el uso excesivo de pantallas puede vincularse a problemas de visión, aumento de la ansiedad y depresión, conductas adictivas, menor concentración, dificultades para regular emociones, bajo rendimiento académico y debilidad cognitiva”, según la American Academy of Pediatrics citada por Los Angeles Times.

Estudios citados en la resolución relacionan el uso excesivo de tecnología con problemas de ansiedad, depresión y bajo rendimiento académico en menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida busca frenar la dependencia tecnológica desde la infancia

Durante los últimos cinco años, el distrito promovió la integración masiva de dispositivos, eliminando los laboratorios de computación tradicionales en favor de un modelo uno a uno: un aparato digital por alumno.

La nueva política, no obstante, contempla la posibilidad de recuperar los laboratorios de informática y el uso de carros portátiles, especialmente de segundo a quinto grado, con la intención de reducir la presencia continua de dispositivos individuales en las aulas.

La propuesta estipula que el cuerpo docente debe priorizar tareas realizadas con papel y bolígrafo y prohíbe el uso de aparatos electrónicos durante los recesos, los cambios de clase y los horarios de almuerzo en primaria y secundaria, excepto si existe justificación didáctica explícita.

Esta restricción complementa la prohibición sobre el uso de teléfonos móviles aprobada el año anterior y responde, entre otras razones, a la preocupación del profesorado respecto al uso indebido de inteligencia artificial en la resolución de tareas, de acuerdo con Los Angeles Times.

Dificultades para limitar y monitorear el uso real de pantallas

Melvoin señaló que existen materiales didácticos valiosos en plataformas digitales, aunque manifestó tres preocupaciones sobre YouTube: el tiempo adicional ante la pantalla, la exposición a publicidad y los riesgos de la reproducción automática, pues puede llevar a los estudiantes a consumir contenido no supervisado.

La medida exige al cuerpo docente priorizar tareas con papel y bolígrafo y restringe dispositivos electrónicos fuera de espacios didácticamente justificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Melvoin detalló: “Quiero respetar la profesionalidad del profesorado y existen excelentes materiales en YouTube. Pero tengo tres inquietudes respecto a YouTube para estudiantes. Primero, supone más tiempo expuestos a pantallas. Segundo, los anuncios. Y tercero, la reproducción automática y el algoritmo, que puede llevarlos por una cadena interminable de vídeos”, declaró al periodista Howard Blume de Los Angeles Times.

La resolución también solicita registrar el tiempo acumulado frente a pantallas de cada estudiante, un aspecto que aún no tiene solución en el distrito.

Un portavoz del LAUSD informó que no existen mecanismos para contabilizar el uso diario o semanal por alumno.

En caso de aprobarse la moción, quedará pendiente la definición de límites diferenciados por nivel escolar: el texto solicita que el personal elabore una tabla con máximos diarios y semanales, utilizando como referencia la restricción para tercero a quinto grado de “no más de una hora total por día o cinco horas por semana”.

Informe de costos y análisis de inversión en tecnología educativa

La iniciativa demanda la elaboración de un informe detallado de los contratos y gastos en tecnología educativa, diferenciando entre adquisiciones centrales y por escuela, para evaluar el impacto económico de la transición.

El documento exige un desglose de la inversión en dispositivos, software, herramientas y aplicaciones, incluyendo compras, mantenimiento y conservación.

En su fundamentación, el proyecto subraya la preocupación por el abuso de redes sociales y plataformas audiovisuales: “El uso con características de adicción de videos breves –incluidos YouTube y redes sociales– se asocia a mayor ansiedad social en adolescentes. La edad de inicio y mayor frecuencia en el uso incrementan los problemas emocionales y de conducta, con el mayor impacto negativo en secundaria”, expone la resolución.

La propuesta ante la Junta de Educación de Los Ángeles representa un giro en la política tecnológica escolar de la ciudad, frente a los desafíos educativos, psicológicos y sociales que la era digital plantea para la infancia y la adolescencia urbana, según documentó Los Angeles Times.