Ola de calor en primavera: Nueva York vive su abril más cálido desde 1941

Un residente descansa bajo el sol en Central Park durante una jornada de temperaturas inusualmente altas para la primavera de 2026 en Nueva York.

Nueva York registró durante la primavera de 2026 temperaturas inusualmente altas que forzaron a la ciudad a anticipar escenas y hábitos típicos del verano, transformando la experiencia urbana varias semanas antes de lo previsto y acentuando la preocupación por la creciente volatilidad climática. Según datos citados por Infobae, el 15 de abril se alcanzaron 32 °C en Central Park, el registro más alto para esa fecha desde 1941, lo que llevó a autoridades y especialistas a advertir sobre los posibles riesgos para la salud y la infraestructura ante la multiplicación de eventos extremos.

El episodio marcó un quiebre en la historia meteorológica local: el récord anterior para un 15 de abril era de 30,5 °C en 1941, y fue superado en 2026 por tres grados. El Servicio Meteorológico Nacional calificó la secuencia como un periodo de “temperaturas inusualmente cálidas”, con valores superiores al promedio habitual de primavera por hasta 11 °C. La primavera neoyorquina de 2026, explica Infobae, vivió un mayo proyectado a 3 °F sobre la media histórica.

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Personas aprovechan el agua de un hidrante abierto en Manhattan para refrescarse durante uno de los días más calurosos registrados en abril y mayo de 2026.

Esta situación incidió directamente en la vida diaria y en la configuración del espacio público. Durante varios días de abril y mayo, los parques más emblemáticos de la ciudad, entre ellos Central Park, Bryant Park y Prospect Park, se llenaron de residentes realizando actividades típicamente reservadas para los meses de mayor calor, como picnics, deportes y reuniones sociales. Al mismo tiempo, las terrazas, rooftops y restaurantes al aire libre experimentaron un incremento en la demanda, adelantando la temporada de brunches y vida social exterior. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) dispuso inspecciones anticipadas de los sistemas de refrigeración en estaciones y vagones para afrontar la demanda estival adelantada.

Expertos consultados por Infobae subrayaron que el fenómeno no solo destacó por la intensidad térmica, sino también por su extensión temporal para el periodo primaveral. Meteorólogos explicaron el evento mediante la combinación de sistemas de alta presión, ingreso de aire cálido y húmedo procedente del sur, y el bloqueo de masas de aire frío que normalmente limitan el ascenso térmico en abril.

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Una mujer toma sol junto al río Hudson mientras la ciudad atraviesa una primavera marcada por temperaturas récord y hábitos típicos del verano adelantados varias semanas.

Las autoridades de salud de Nueva York recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar actividades físicas de alta intensidad en horas críticas y prestar especial atención a adultos mayores y otras personas vulnerables. Especialistas advirtieron que la adaptación fisiológica al calor ocurre de forma progresiva y este tipo de olas abruptas al inicio del año aumentan el riesgo de golpes de calor y descompensaciones.

La volatilidad climática también se manifestó en la alternancia extrema de temperaturas. Pocos días antes de la ola de calor, la región se encontraba bajo alertas por frío; luego, las temperaturas treparon a niveles estivales y posteriormente descendieron de forma abrupta. Meteorólogos indicaron a Infobae que esta variabilidad se ha tornado en una de las características más evidentes del clima de la costa este de Estados Unidos en la última década.

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Decenas de personas disfrutan del buen clima en Central Park durante una primavera que registró temperaturas superiores al promedio histórico en la ciudad.

El impacto del fenómeno no fue únicamente climático ni sanitario. Nueva York adoptó un “modo verano” avanzado en aspectos como el crecimiento del uso peatonal, el llenado temprano de las calles y el aumento de la vida social nocturna. El adelanto de estas dinámicas suele implicar ajustes logísticos: algunas escuelas y oficinas modificaron horarios y actividades para evitar exposiciones perjudiciales.

Especialistas entrevistados por Infobae advirtieron sobre la posibilidad de que este tipo de eventos se vuelvan más frecuentes en un futuro cercano, en paralelo a la sucesión de récords y anomalías térmicas recientes, lo que plantea un desafío para la infraestructura urbana, el consumo energético, la salud pública y la gestión de espacios verdes.

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Niños y familias se refrescan en una fuente de Nueva York en medio de las jornadas de calor extremo que marcaron la primavera de 2026.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, la primavera de 2026 no solo ofreció una imagen anticipada al verano con terrazas y parques repletos en abril; fue también una señal concreta del modo en que los patrones del cambio climático ya inciden en las estaciones, modificando la vida cotidiana y la experiencia urbana en una de las ciudades más emblemáticas del hemisferio norte.